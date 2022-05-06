Как в Кольцово делают курицу, которую закупает KFC и Китай? 11 фото из цеха

Санкции, рост цен и инфляция всё больше заставляют нас повернуться к местному производству. Чтобы снизить градус отчаяния, региональное правительство периодически проводит пресс-туры на новосибирские предприятия. В четверг, 6 мая, министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко проверил «Октябрьскую» и «Ново-Барышевскую» птицефабрики. Мы побывали там вместе с министром и узнали, сколько на самом деле стоят яйца и как делают курицу для KFC.

Инспекция возможностей новосибирской экономики началась с помещения с трупами куриц. Это цех распила: сюда по конвейеру приезжают уже выпотрошенные птицы. Здесь их разделяют по категориям: тушки 1-й категории отправляют на продажу, 2-й — на распил. Тушки разделяют на крылья, грудку и филе, бедро, голень и окорочка. В продажу идут даже лапки птиц — они популярны в Китае, там из них делают пищевые добавки для суставов.