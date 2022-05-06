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Фоторепортаж

Как в Кольцово делают курицу, которую закупает KFC и Китай? 11 фото из цеха

Там же производят яйца, которые продают в Монголию, и куриные лапки для Китая

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В год птицефабрика производит 350 миллионов яиц

В год птицефабрика производит 350 миллионов яиц

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Санкции, рост цен и инфляция всё больше заставляют нас повернуться к местному производству. Чтобы снизить градус отчаяния, региональное правительство периодически проводит пресс-туры на новосибирские предприятия. В четверг, 6 мая, министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко проверил «Октябрьскую» и «Ново-Барышевскую» птицефабрики. Мы побывали там вместе с министром и узнали, сколько на самом деле стоят яйца и как делают курицу для KFC.

Инспекция возможностей новосибирской экономики началась с помещения с трупами куриц. Это цех распила: сюда по конвейеру приезжают уже выпотрошенные птицы. Здесь их разделяют по категориям: тушки 1-й категории отправляют на продажу, 2-й — на распил. Тушки разделяют на крылья, грудку и филе, бедро, голень и окорочка. В продажу идут даже лапки птиц — они популярны в Китае, там из них делают пищевые добавки для суставов.

Ощипанных птиц разделяют на категории. Птицы категорией пониже идут на распил

Ощипанных птиц разделяют на категории. Птицы категорией пониже идут на распил

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Птицефабрика «Октябрьская» работает в Новосибирске с 1997 года. Генеральным директором фабрики числится депутат Заксобрания области от «Единой России» Олег Подойма, учредитель ЗАО птицефабрика «Ново-Барышевская». Выручка за 2021 год составила 3,6 миллиарда, чистая прибыль — 10,7 миллиона.

Птицефабрика «Ново-Барышевская» зарегистрирована в 2002 году, директор — Ирина Подойма. Судя по сайту новосибирского избиркома, в 2010 году участвовала в выборах депутатов райсовета. Выручка за прошлый год составила 2,5 миллиарда, чистая прибыль — 251,6 миллиона.

Судя по сайту «Октябрьской» птицефабрики, оба предприятия входят в один агрохолдинг вместе с «Каргатской» и «Посевнинской» птицефабриками и племзаводом «Медведский».

Слева направо: гендиректор птицефабрики и депутат Заксобрания Олег Подойма с министром сельского хозяйства Новосибирской области Евгением Лещенко

Слева направо: гендиректор птицефабрики и депутат Заксобрания Олег Подойма с министром сельского хозяйства Новосибирской области Евгением Лещенко

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— [Путь от] живой курицы до упаковки занимает до 3-х часов, — с улыбкой рассказывает генеральный директор птицефабрики «Октябрьская» и депутат областного Заксобрания от «Единой России» Олег Подойма. — Порядка 25 тысяч тонн в год проходит через этот комплекс. Всё это идет на продажу, в первую очередь — в Новосибирск. Это наши магазины, KFC, городские сети и розничная торговля. Значительная часть идет на цех переработки, где готовятся колбасы и полуфабрикаты.

Основная часть мяса продается в Новосибирске, только 20% — на экспорт

Основная часть мяса продается в Новосибирске, только 20% — на экспорт

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Тушки 1-го сорта отправляют сразу на продажу

Тушки 1-го сорта отправляют сразу на продажу

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В прошлом году на фабрике была «небольшая просадка» по производству мяса и яиц. Всё дело в реконструкции, которую проводили в 2021 году, рассказывает министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

— В настоящее время, по итогам первого квартала, мы видим существенный рост общего производства. По яйцу мы превзошли на 60 миллионов, то есть практически на 27% по отношению к соответствующему периоду прошлого года, по мясу прирост — порядка 1700 тонн, или 8%, — отчитывается чиновник. — Несмотря на недружественные действия ряда государств, нам удается поддерживать высокий экспорт. Даже идем с превышением: на 40 миллионов больше экспортировали, несмотря на все сложности политические.

Большая часть работ в цеху автоматизирована, но без человека обойтись не получается

Большая часть работ в цеху автоматизирована, но без человека обойтись не получается

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Распил

Распил

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Евгений Лещенко подчеркивает, что «очень интересен» рынок Китая: «туда — лапы птицы и тушки».

Куриные лапки закупает Китай — там из них делают в том числе БАДы для суставов

Куриные лапки закупает Китай — там из них делают в том числе БАДы для суставов

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Цех распила

Цех распила

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В основном на экспорт идут яйца — их производят в здании «Ново-Барышевской» птицефабрики. В Новосибирске и соседних регионах яиц производят больше, чем покупают. Поэтому из области вывозят около 70% яиц.

— Экспорт в Монголию, Казахстан, Киргизию. Мы очень профицитны по яйцу. Сейчас цена упала. Себестоимость яйца — 5 рублей, алтайская фабрика выпускает яйцо по 2.20 рубля. Рынок яйца изменчивый, и сейчас происходит резкая просадка. Благодаря экспорту мы немножко держимся, а многие уже улетают. Мы вынуждены везти за тысячи километров, — говорит Олег Подойма.

Птицефабрика «Ново-Барышевская», здесь производят яйца

Птицефабрика «Ново-Барышевская», здесь производят яйца

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Фото цыплят в цехе сортировки яиц

Фото цыплят в цехе сортировки яиц

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