Диваны — на 45 процентов. Цены на мебель взлетели и, по прогнозам, будут расти еще
Мы поговорили с производителями о том, что подорожало сильнее всего
В России взлетели цены на мебель, причем не только на импортную, но и на ту, что производится в стране. Диваны и шкафы, к примеру, прибавили к стоимости до 45%, матрасы — до 40%, а столы и стулья — до 20%. Это данные исследования мебельного центра ЭМА.
Мы поговорили с производителями кроватей и кухонь о том, из-за чего им пришлось так радикально менять цены, и выяснили, есть ли надежда, что стоимость вернется к прежним значениям. Ответы — в видео.
От чего зависят цены на встраиваемые кухни, нам рассказала коммерческий директор фабрики «Любимая кухня» Елена Кудрявцева, а на вопросы о матрасах и кроватях ответила генеральный директор «Нега-Групп» Елена Балашова.
Эксперты уверены, что к прежнему уровню цены в России точно не вернутся и даже могут вырасти еще — из-за дефицита иностранных комплектующих. Некоторые продавцы прогнозируют рост цен в среднем еще на 20% к лету 2022 года.
Подробнее об изменении цен на стулья, диваны и кровати мы рассказывали здесь.