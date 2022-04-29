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Диваны — на 45 процентов. Цены на мебель взлетели и, по прогнозам, будут расти еще

Мы поговорили с производителями о том, что подорожало сильнее всего

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В России взлетели цены на мебель, причем не только на импортную, но и на ту, что производится в стране. Диваны и шкафы, к примеру, прибавили к стоимости до 45%, матрасы — до 40%, а столы и стулья — до 20%. Это данные исследования мебельного центра ЭМА.

Мы поговорили с производителями кроватей и кухонь о том, из-за чего им пришлось так радикально менять цены, и выяснили, есть ли надежда, что стоимость вернется к прежним значениям. Ответы — в видео.

От чего зависят цены на встраиваемые кухни, нам рассказала коммерческий директор фабрики «Любимая кухня» Елена Кудрявцева, а на вопросы о матрасах и кроватях ответила генеральный директор «Нега-Групп» Елена Балашова.

Эксперты уверены, что к прежнему уровню цены в России точно не вернутся и даже могут вырасти еще — из-за дефицита иностранных комплектующих. Некоторые продавцы прогнозируют рост цен в среднем еще на 20% к лету 2022 года.

Подробнее об изменении цен на стулья, диваны и кровати мы рассказывали здесь.

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