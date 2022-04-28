Большой сосед «Большой медведицы»: смотрим новый магазин «русской IKEA»

Российская сеть Hoff открыла в Новосибирске свой второй гипермаркет мебели и товаров для дома, на этот раз — на правом берегу. Магазин занял весь этаж торгового центра «Красный мамонт», став его ключевым арендатором. Обозреватель НГС отправился на край города, чтобы посмотреть (и показать), чем новый Hoff отличается от уже работающего.
«Красный мамонт» занимает часть огромного здания, которое когда-то было одним из цехов завода «Экран». Здесь до сих пор остались рельсы, которые когда-то подходили к цеху вплотную. В 2000-х здание выкупили для того, чтобы сделать внутри торговый центр товаров для дома «Большая медведица». И то помещение, которое сейчас занимает «Мамонт», должно было исторически стать для «Медведицы» второй очередью. Такая вот странная в зоологическом смысле преемственность.
«Красный Мамонт» появился в Новосибирске 10 лет назад. Сначала в виде гипермаркета небольшой сети из Владивостока, но затем ушел в свободное плавание, превратившись просто в торговый центр. Второй этаж здания довольно долго стоял пустым, и появление здесь Hoff стало для ТЦ большим приобретением. Прочие арендаторы куда меньше по размеру. Владельцы ТЦ пытались даже создать здесь некую тематическую подборку с мужским уклоном (мангалы, барбекю, электроинструмент), но идею удалось реализовать лишь частично.
Hoff в «Красном мамонте» имел все шансы открыться быстрее, чем магазин в построенном с нуля здании на улице Мира. Но узнав о закрытии IKEA, российский ритейлер бросил все силы на свой объект рядом с ТЦ МЕГА, дабы успеть перехватить идущий туда по инерции поток покупателей своего шведского конкурента.
Второй гипермаркет расположен уже на одном (втором) этаже, куда покупателей поднимает эскалатор, стоящий неподалеку от входа в ТЦ. Оказавшись наверху, покупатель может выбрать для движения оба направления — налево и направо, но во втором случае ему придется вернуться, поскольку кассы расположены с расчетом, что посетители будут двигаться по магазину по часовой стрелке.
Если довериться стрелкам на полу, то первым отделом на пути станет посуда и кухонная утварь. О выборе и ценах НГС уже писал. Можно добавить, что эта часть магазина представляет собой интерес, если вы приехали за чем-то более крупным или этот гипермаркет просто вам по дороге. Но выбрать действительно есть из чего, хотя цены очень низкими не назовешь.
Как и в первом гипермаркете, покупателю придется немного попетлять по лабиринту из переходящих один в другой отделов. Посуду сменяет постельное белье, за ним следует текстиль, за текстилем — люстры. Миновать какую-то часть (как в IKEA) невозможно. Единственная опция (как уже было сказано) — сразу после входа свернуть направо, чтобы оказаться в отделе матрасов и спален.
Лабиринт заканчивается на мебели для офисов, куда отнесены и детские столы для занятий. В этом есть, если вдуматься, глубокий философский смысл. Приняв участие в выборе парты себе в детскую, дошкольник (или младший школьник) может посидеть на офисных креслах: от обычного до «директорского» — с высокой спинкой. Кому-то это может помочь, возможно, сделать правильный выбор в жизни.
Дальше начинаются привычные «стадионы диванов» — большие открытые пространства, заставленные мебелью. Точно такие же (но в значительно большем объеме) имеются в соседней «Большой медведице», так что у потенциальных покупателей будет возможность сравнить и дизайн, и цены.
Чтобы посетители не заскучали совсем в этой части магазина, диваны чуть разбавлены по краю декором для интерьеров: вазы, искусственные цветы, пластиковая трава с синтетическими бабочками — всё, что сможет создать ощущение близости к природе, не покидая пределов декорируемого объекта недвижимости.
Диваны естественным образом переходят в матрасы и кровати (если вы уже присели, то логично прилечь). Как можно заметить, каждый может выбрать себе спальное место желаемой степени жесткости. Нужно заметить, что эта часть магазина уже позволяет миновать ненужный отдел, пройдя сквозь него, а не обходя по стрелкам. Если вы уже выбрали всё, что нужно, то можете отправиться на выход, к кассам, даже не доходя до матрасов.
Так же, как в IKEA, в Hoff есть собранные комнаты и кухни, где мебель можно посмотреть в комплекте с аксессуарами, посудой и текстилем. Но расположены эти образцы фирменного уюта по краям зала и общей атмосферы не задают.
В отделе уцененных товаров пока довольно пусто, но зато есть позиции, по которым уже издалека видно, почему они стоят дешевле. У стойки для костюмов и брюк, например, нет колесика, но скидка всего 15% — такая же, как на синий диван рядом.
Уже на выходе перед кассами покупателей ждут сезонные товары. Например, такие вот разноцветные тапки для пляжа и дачи в стиле продукции бренда Crocs. Они, конечно, похуже оригинала, но и стоят в несколько раз дешевле.
Кроме огромной «Большой медведицы» по соседству посетители Hoff могут заглянуть и просто на первый этаж «Красного мамонта», где имеется довольно богатый выбор всевозможной утвари для дач. Здесь, кстати, есть еще немного мебели, если уж кто-то ничего не нашел на втором этаже.
Появление Hoff в городе, конечно, не совершило никакого переворота (как это было с IKEA), но так или иначе это большой универсальный магазин товаров для дома, который может оказаться полезным для жителей северной части города.
На машине от площади Калинина без пробок до «Красного Мамонта» минут 7 езды. Общественным транспортом можно ехать до парковки «Большой медведицы» (45-я маршрутка ходит раз в 10–15 минут) или до остановки «Ляпидевского» и пройти пешком (расстояние даже меньше, чем от парковки «Медведицы»), там ходит два автобуса (5, 75 и еще одна маршрутка под номером 7).
«Красный мамонт» в нынешнем виде — результат серьезной реконцепции объекта при сохранении названия. Владельцы другого торгового центра «Мегас», решив вдохнуть в него новую жизнь, придумали ему и новое название.