Большой сосед «Большой медведицы»: смотрим новый магазин «русской IKEA»

Диваны естественным образом переходят в матрасы и кровати (если вы уже присели, то логично прилечь). Как можно заметить, каждый может выбрать себе спальное место желаемой степени жесткости. Нужно заметить, что эта часть магазина уже позволяет миновать ненужный отдел, пройдя сквозь него, а не обходя по стрелкам. Если вы уже выбрали всё, что нужно, то можете отправиться на выход, к кассам, даже не доходя до матрасов.