«Уход с рынка — это оценка его перспектив»: что означает закрытие «Макдоналдса» для России

Американская корпорация «Макдоналдс» закрыла все заведения в России. И хотя в компании называют эту меру временной, заявления российских чиновников и депутатов заставляют думать, что через пару месяцев возвращаться иностранным корпорациям будет уже некуда. Обозреватель НГС Стас Соколов — о том, чем были американские бургерные для России в целом и для него лично.
Как-то так вышло, что с «МакДо» (прошу прощения за это французское разговорное название американской сети) у меня лично не связано никаких персональных теплых воспоминаний. В
Наверняка я пробовал там какие-то бургеры, но первые запомнившиеся вкусовые впечатления связаны почему-то с Японией, куда я поехал в 1994 году по обмену, поскольку изучал японский язык. Причем и там в «МакДо» оказался не с целью приобщиться к американской легенде, а просто хотелось есть, и эта закусочная оказалась в конкретном месте самым доступным способом что-то перехватить. Как сейчас помню, комбо обошлось в 495 йен (около 5 долларов по тому курсу). На фоне прочей японской кухни (даже самой простой) «Биг Мак» напоминал съедобную бумагу.
Что мы теряем в рублях
По данным «Контур.Фокуса», выручка «МакДо» в 2020 году составила порядка 58 миллиардов рублей. Для сравнения, доходы бюджета Новосибирска в том же году не превышали 53 миллиардов. На эти деньги компания платила (и вроде намерена платить еще какое-то время) зарплату 65 тысячам человек, закупала продукты и расходные материалы на фабриках в России, арендовала помещения в зданиях, в значительной части принадлежащих гражданам России. Ну и платила налоги, конечно. Если верить отчетности компании, то только налога на прибыль российский бюджет получал каждый год больше миллиарда рублей.
Здесь, конечно, можно возразить, что, дескать, ну уйдут американцы, мы всё национализируем (такое предложение уже одобрено правительством) и будем сами там делать бургеры под другим названием. Да хоть бы даже под тем же самым — после всего произошедшего на защиту каких-то там торговых знаков можно даже не обращать внимание. Проблема в том, однако, что подобные бизнесы выглядят простыми и понятными только для тех, кто знаком с ними лишь в качестве покупателя бургера.
В 90-е в России уже была попытка сделать «конкурента "Макдоналдса"» — сеть «Русское бистро». Проект активно поддерживали тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков и его супруга (ставшая по счастливому совпадению за время работы мужа в мэрии миллиардершей). «Русскому бистро» выделялись муниципальные помещения по низкой арендной ставке, проект активно продвигался в прессе. Но результат оказался плачевен. Потому что каким бы ни был «Биг Мак», его нужно еще уметь продать.
Что значит для России уход с рынка корпорации
Но и это не главное. Уход «Макдоналдса» — это символический жест. Американская сеть была первой иностранной компанией, которая, в принципе, начала самостоятельную деятельность на территории СССР. Это был знаковый шаг, который наглядно показывал, что страна стала частью некоего большого мира. Сегодня «Макдоналдс» работает в 120 странах, которые вместе формируют больше 95% мировой экономики. «Биг Маками» торгуют и в Индии, и в Китае, в Японии, и в Бразилии, в Пакистане и Марокко. В каком-то смысле наличие «МакДо» в стране — это знак того, что там, в принципе, можно вести бизнес, что там относительно безопасно и у населения есть хоть какие-то деньги.
И вот здесь мы переходим к тому, что является основной причиной приостановки работы в России этой компании (и вообще всех прочих уже сделавших это компаний). Нужно смотреть правде в глаза и понимать — дело тут не только в санкциях, не только в боязни вызвать недовольство публики в других странах. Уход с рынка — это прежде всего оценка его перспектив.
Ведь «Макдоналдс» пришел сюда не пропагандировать какие-то там чуждые (или прекрасные — зависит от оценки) ценности. Они просто зарабатывают деньги. Причем в свою штаб-квартиру они отправляют не рубли, а доллары. И количество этих долларов всего за две недели сократилось в России вдвое только за счет падения курса рубля. Но это мелочи (в 1998 году курс упал втрое).
Рубль сейчас, по сути, перестал быть свободно конвертируемой валютой — граждане уже не могут за него купить валюту. Конечно, конвертация всё еще работает в банках, но курс уже зависит больше не от реального спроса и предложения, сколько от решений ЦБ. В этой ситуации иностранной компании довольно сложно заниматься каким-то внятным планированием.
Но всё это было бы, может быть, преодолимым, если бы «Макдоналдс» видел у нас для себя перспективы. В 1990 году они определенно были. Было очевидно, что появление в стране рыночной экономики неминуемо приведет и к появлению людей, способных ходить в закусочные сети. Просто потому, что так это работает везде. И какие бы ни были впереди кризисы, они будут рано или поздно преодолены. Сейчас, по всей видимости, эта вера пропала.
Уже сейчас средняя зарплата в Новосибирской области упала до примерно 350 долларов в месяц — если считать, что эта самая средняя зарплата составляет где-то 45 тысяч рублей, как считает Росстат. Это уже уровень стран типа Бангладеш или Нигерии. Только там тепло круглый год, так что на покупку бургеров остается значительно больше средств. И ведь никто не может сказать в нынешней ситуации, сколько будет стоить рубль хотя бы через месяц.
Поэтому, боюсь, ответ на вопрос, не боится ли «Макдоналдс» того, что его место на рынке займет «Крошка Картошка», будет для нас неутешительным. Владельцы «МакДо» опасаются того, что его место займет не какой-то российский конкурент, а просто картошка. Самостоятельно посаженная и собранная своими руками. Потому что на походы в кафе у населения просто не будет денег. При таком раскладе «Макдоналдсу» у нас действительно делать нечего.
О том, что ждет новосибирские заводы, выпускающие продукты под брендами американских компаний, — в материале обозревателя НГС.
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