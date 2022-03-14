«Уход с рынка — это оценка его перспектив»: что означает закрытие «Макдоналдса» для России

Американская корпорация «Макдоналдс» закрыла все заведения в России. И хотя в компании называют эту меру временной, заявления российских чиновников и депутатов заставляют думать, что через пару месяцев возвращаться иностранным корпорациям будет уже некуда. Обозреватель НГС Стас Соколов — о том, чем были американские бургерные для России в целом и для него лично.



Как-то так вышло, что с «МакДо» (прошу прощения за это французское разговорное название американской сети) у меня лично не связано никаких персональных теплых воспоминаний. В 90-е годы, несмотря даже на бедность и небогатый выбор, этот бренд у меня лично ассоциировался прежде всего с… бесплатным туалетом.