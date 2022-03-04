Власти объяснили, как поддержат новосибирских программистов — им обещают отсрочку от армии и льготные кредиты

В Новосибирске министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь прокомментировал, как на Новосибирскую область повлияет новый указ президента России. Указ должен обеспечить ускоренное развитие отрасли информационных технологий.

2 марта президент подписал указ «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». Он предусматривает льготы и меры поддержки IT-сферы. О том, как повлияет указ на рынок труда в Новосибирске, мы писали раннее.