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Власти объяснили, как поддержат новосибирских программистов — им обещают отсрочку от армии и льготные кредиты

В отрасли в регионе работает 30 тысяч людей

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Министр цифрового развития прокомментировал новый указ президента

Министр цифрового развития прокомментировал новый указ президента

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В Новосибирске министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь прокомментировал, как на Новосибирскую область повлияет новый указ президента России. Указ должен обеспечить ускоренное развитие отрасли информационных технологий.

2 марта президент подписал указ «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». Он предусматривает льготы и меры поддержки IT-сферы. О том, как повлияет указ на рынок труда в Новосибирске, мы писали раннее.

— Указ предполагает беспрецедентную за всю историю России поддержку IT-отрасли. Это меры финансовой поддержки. IT-компании теперь освобождены от налога на прибыли на три года. Это освобождение компаний от всяческих проверок контрольно-надзорных органов, — рассказал министр цифрового развития Новосибирской области

Как уточнил министр, сами работники IT-компаний получат возможность льготной ипотеки и льготного кредитования.

— Также для молодых специалистов это отсрочка службы в армии. И, безусловно, это льготное кредитование для развития своего бизнеса под 3% годовых. Надо сказать, что для отрасли информационных технологий в Новосибирской области это особенно актуально и важно, — закончил министр цифрового развития.

Как уточнил Сергей Цукарь в отрасли в Новосибирской области работает более 30 тысяч человек, а всего зарегистрировано больше 3 тысяч компаний.

Ранее власти сообщали, что будет озвучен пакет мер по поддержке экономики граждан и бизнеса, задетого санкциями.

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