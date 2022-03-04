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Отсрочка от армии и льготная ипотека для айтишников, уход западных компаний и паника: что будет с работой в новых условиях

И в каких сферах вырастет спрос на сотрудников

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Эксперты советуют тренировать навыки поиска работы и избегать резких движений, связанных с работой

Эксперты советуют тренировать навыки поиска работы и избегать резких движений, связанных с работой

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За неделю наша жизнь стала другой. Какой именно, пока никто точно не знает, но ясно, что будет сложно. Все сферы привычной жизни меняются до неузнаваемости. В потоке новостей люди не успевают придумать новый план действий: чем запасаться, куда ехать, что думать и к чему готовиться. Один из важных вопросов — заработок и работа. Еще в начале года кадровые аналитики делали прогнозы, которые связаны с последствиями пандемии, оттока мигрантов. Сегодня кадровый рынок замер и только готовится реагировать. Государство пытается удержать айтишников и предлагает специалистам льготную ипотеку, отсрочку от армии и много других преференций. А иностранные компании понемногу уходят с рынка. Что сейчас происходит на кадровом рынке и к чему готовиться соискателям, в материале журналиста Анны Богдановой.

Что изменилось за неделю

Платформы по поиску работы говорят, что пока сложно проследить наметившиеся тенденции, потому что и компании, и соискатели в шоке, и не знают, что делать, как дальше действовать. То есть пока есть эффект инерции. Тем не менее некоторые тенденции если не стучат в дверь, то видны в окно. Особенно связанные с работой айтишников, которых сейчас государство пытается удержать разными способами.

— Как показывает опыт мониторинга, реакция рынка труда на негативные внешние факторы проявляется в течение 1–1,5 недели. Вместе с этим есть отдельные сообщения о случаях отказа от оффера (приглашения на работу) среди ИТ-специалистов при мониторинге инфополя и профессиональных HR-сообществ в соцсетях, — говорит руководитель пресс-службы HeadHunter в Сибири Лилия Эсауленко. — По состоянию на конец прошлой недели заметно незначительное снижение активности работодателей, нанимающих ИТ-специалистов, и при этом — незначительный рост активности ИТ-специалистов на 2%.

По информации Hh.ru, пока нет подтвержденных данных эффекта внешнего фона на динамику вакансий и резюме в отрасли ИТ. Что касается остальных сфер, пока соотношение уровня вакансий и резюме отражает сезонность рынка в обычные, доспецоперационные времена.

— Количество вакансий, размещенных работодателями в Новосибирской области на начало марта, не изменилось относительно 20-х чисел февраля и соответствует высокому сезону в найме, — констатирует руководитель департамента аналитики «Зарплата.ру» Юрий Михеев.

По его словам, февраль-март — это месяцы максимальной активности работодателей в большинстве отраслей, и, если сравнивать сегодняшнюю ситуацию с началом февраля, количество вакансий в Новосибирске выросло на 25%. При этом активность заметно упала, что вполне объяснимо. Если сравнивать с февралем, количество просмотров одной вакансии снизилось примерно на 20%.

— В то же время количество откликов и звонков кандидатов выросло 28 февраля и 1 марта относительно данных предыдущих недель. Но пока выводы по поведению соискателей и работодателей делать еще рано, поскольку объём накопленных данных на текущий период еще недостаточный, — подытожил Юрий Михеев.

На днях президент подписал указ о льготах для IT-отрасли

На днях президент подписал указ о льготах для IT-отрасли

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Удержать айтишников


IT-специалисты сегодня одни из самых востребованных на рынке труда — в начале года кадровые аналитики говорили об острой нехватке айтишников. Высокий спрос привел к тому, что появились школы и курсы для тех, кто хочет переучиться. Например, школу программистов организовала компания 2ГИС, компания «Яндекс» пригласила переучиваться таксистов.

В новых условиях государство, возможно, почувствовало тренд на эмиграцию и пытается предотвратить отток программистов за рубеж, где русские айтишники в топе (во всяком случае так было до недавнего времени).

2 марта президент подписал указ «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». Он предусматривает льготы и меры поддержки IT-сферы. Пожалуй, самые интересные преференции — это отсрочка от призыва на военную службу и выделение финансов на улучшение жилищных условий для категорий, которые еще предстоит определить. Кроме этого, в перечне Министерства цифрового развития России для стабилизации и развития отрасли в условиях санкций есть освобождение на три года сотрудников IT-компаний от уплаты НДФЛ.

Пока сложно говорить о том, принесут ли эти меры какие-то результаты, считает основатель рекрутингового агентства BGStaff Антон Дурнецов. IT-отрасли будет сегодня так же тяжело, как и всем, и проблемы уже начались. Например, айтишники, которые работают в иностранных компаниях, столкнулись с проблемами при получении зарплаты из-за банковских санкций.

— Ряд кандидатов рассматривает вариант переезда за границу, преимущественно молодежь. Есть кандидаты, которые решили затаиться и посмотреть, чем всё закончится, — констатирует эксперт по поиску IT-специалистов.

По его наблюдениям, сейчас компании разделились на два лагеря: первый — компании, которые продолжают набирать сотрудников и работать. Вторые — компании, которые решили подождать и посмотреть, что будет дальше. Вторые имеют все шансы уйти в аутсайдеры и потерять отличных кандидатов, уверен эксперт.

Учредитель компании Tagline Awards, эксперт по рынку российского диджитал-маркетинга веб-разработки Алексей Раменский говорит, что сейчас даже основатели быстроразвивающихся IT-компаний плохо понимают, что происходит.

— По анализу средней траектории, которую они выбрали, очень сложно сказать, что это самый релевантный, самый правильный путь, — рассуждает он. — То есть большинство просто сидят в шоке и не очень понимают, что делать. Но в целом достаточно просто посмотреть на ситуацию с любого угла и спрогнозировать, если не довольно точно, но понять вектор того, что будет дальше.

По его мнению, крупного заказчика в ближайшее время не станет, потому что основные деньги, которые инвестировал российский заказчик, вкладывались в захват новых рынков и увеличение рыночной доли. Были разнообразные эксперименты, которые ставились с пользователем. Новые носители, новые каналы, новые механики привлечения клиентов и удержание их через продукты, сервисы. Все инвестиции в это скоро закончатся, потому что упадет покупательская способность населения.

Что касается спроса иностранных компаний на российских специалистов, работать с ними российским агентствам будет гораздо интереснее из-за курса доллара. Но проблема в том, что иностранные компании и так не очень любили работать с Россией по политическим соображениям — сначала из-за Грузии, потом из-за Крыма. А сейчас, скорее всего, прекратят контракты с российскими подрядчиками, и это уже происходит массово, констатировал Алексей Раменский.

Пока кадровые аналитики не заметили ярко выраженных тенденций на кадровом рынке

Пока кадровые аналитики не заметили ярко выраженных тенденций на кадровом рынке

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Что делать остальным


Шквал санкций, падение рубля, закрытие иностранных компаний в России приводят к мысли, что мир рушится и нужно что-то срочно делать, ведь с работой и зарплатой всё будет плохо. Карьерный консультант Карина Лебедева на вебинаре по вопросам поиска работы в новых условиях озвучила несколько интересных тезисов на эту тему.

Прежде всего нужно принять реальность, что на нас сейчас обрушился хейт, но даже в этой стрессовой ситуации не стоит принимать никаких решений на эмоциях.

— Если мы говорим о международной карьере, иностранные компании уже давно свели найм в России к необходимому минимуму. Сейчас это будет еще меньше. Они возьмут паузу. Часть будет уходить, сворачиваться вне зависимости от того, когда эта ситуация сейчас разрешится и как она разрешится. Компании это запомнят — бизнесу не нужны риски, — считает карьерный консультант.

Что касается российских компаний с ориентацией на экспорт, они также встанут на паузу и будут вырабатывать стратегии, куда им переориентироваться, сокращать или нет персонал.

— FMCG (товары повседневного спроса), медицина — это те отрасли, которые всё равно будут островком безопасности, они пострадают немного. Потому что в любом случае люди хотят есть, пить и так далее, — рассуждает эксперт о перспективах развития внутреннего рынка, где понадобятся специалисты.

По ее мнению, в новых условиях (хотя какими они будут, можно только предполагать), будет развиваться технологический сектор и госсектор. У людей будет потребность в психологах. Если уповать на то, что в режиме санкций будет внутренний рост производства, появится еще больший спрос на рабочих, инженерно-технических работников.

В Новосибирске приостановил работу магазин марки H&M

В Новосибирске приостановил работу магазин марки H&M

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Как искать работу и стоит ли сейчас что-то менять?


Карина Лебедева советует сейчас не бросать работу, если она уже есть — не уходить в никуда и не принимать необдуманных решений, потому что рисков будет гораздо больше: курьеры нужны, но не всем это подходит. Если есть желание что-то поменять, прежде всего нужно сосредоточиться на отработке навыков поиска работы. Это позволит быстрее найти нужный вариант, пока другие в замерзшем состоянии.

С учетом приостановки работы крупных иностранных компаний и приезда беженцев с Украины конкуренция вырастет. Недавно HR-специалист из Екатеринбурга Ольга Новгородова в своей колонке объяснила, почему работы хватит на всех. Правда, смотря какой.

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