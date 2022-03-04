Отсрочка от армии и льготная ипотека для айтишников, уход западных компаний и паника: что будет с работой в новых условиях

Что изменилось за неделю

Платформы по поиску работы говорят, что пока сложно проследить наметившиеся тенденции, потому что и компании, и соискатели в шоке, и не знают, что делать, как дальше действовать. То есть пока есть эффект инерции. Тем не менее некоторые тенденции если не стучат в дверь, то видны в окно. Особенно связанные с работой айтишников, которых сейчас государство пытается удержать разными способами.

— Как показывает опыт мониторинга, реакция рынка труда на негативные внешние факторы проявляется в течение 1–1,5 недели. Вместе с этим есть отдельные сообщения о случаях отказа от оффера (приглашения на работу) среди ИТ-специалистов при мониторинге инфополя и профессиональных HR-сообществ в соцсетях, — говорит руководитель пресс-службы HeadHunter в Сибири Лилия Эсауленко. — По состоянию на конец прошлой недели заметно незначительное снижение активности работодателей, нанимающих ИТ-специалистов, и при этом — незначительный рост активности ИТ-специалистов на 2%.

По информации Hh.ru, пока нет подтвержденных данных эффекта внешнего фона на динамику вакансий и резюме в отрасли ИТ. Что касается остальных сфер, пока соотношение уровня вакансий и резюме отражает сезонность рынка в обычные, доспецоперационные времена.