«Их может быть полмиллиона? Вполне». HR — про изменение рынка труда в России из-за конфликта на Украине

Еще до того, как президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине, в регионы России поспешили отправиться десятки тысяч беженцев из Донбасса.



Хотя было объявлено, что переселились они временно, их появление всё равно неизбежно повлияет на рынок труда. Как именно — в своей колонке объясняет HR-специалист из Екатеринбурга Ольга Новгородова.



Война и рынок труда. Изменится ли он? Еще как изменится! Еще как.

