«Их может быть полмиллиона? Вполне». HR — про изменение рынка труда в России из-за конфликта на Украине

Еще до того, как президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине, в регионы России поспешили отправиться десятки тысяч беженцев из Донбасса.
Хотя было объявлено, что переселились они временно, их появление всё равно неизбежно повлияет на рынок труда. Как именно — в своей колонке объясняет
Война и рынок труда. Изменится ли он? Еще как изменится! Еще как.
Появится новая рабочая сила. Беженцев из Донецкой и Луганской Республик уже, по официальным данным, около
В большинстве своем это пенсионеры, дети и женщины, потому что мужчины до 5
Будет ли это трудоустройство по специальности — не факт. Управленцам устроиться будет сложнее. У нас и своих менеджеров, не-пойми-чем-управляющих, черт побери, много. Если вы умеете работать руками или у вас есть узкая специальность — механик, электрик, воспитатель, врач, — будет проще.
Служба занятости всем в помощь. Переставайте жить ярлыками прошлого, это реально работающий инструмент. Они заточены как раз под такие ситуации, когда бесплатно надо обучить, переучить, апгрейдить и предложить варианты трудоустройства.
Плохая информация: уже сейчас от некоторых беженцев слышно: «Мы вам доверились, а дальше что?» Понимаете, да? Есть такие, которые приехали и ждут, что все кинутся им помогать. Будут ли они хорошими работниками? Пойдут ли они вообще устраиваться на работу? Большой вопрос.
Но и обычных трудяг, хороших специалистов станет больше — это факт.
Всё это приведет к тому, что работодатели, которые уже привыкли к кадровому голоду, успокоятся. Не исключено, что работодатели воспользуются ситуацией и будут предлагать специалистам без российского образования менее оплачиваемую работу. Кто бы не воспользовался на их месте?
Российский рынок труда ждет квалифицированных рабочих промышленных предприятий, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр, врачей, продавцов, а также неквалифицированных работников. Украинским специалистам с высшим образованием придется спуститься как минимум на одну ступень уровня квалификации.
И здесь, наконец, появится адекватная конкуренция: некоторые российские разбалованные работники столкнутся с профессионалами более высокого уровня, вынужденными работать именно на этой позиции. Если руководитель предприятия будет достаточно профессионален и умудрится сделать конкуренцию здоровой, это пойдет только на пользу всем.
Чего никогда не будет в моих публикациях, так это политики. У меня есть свое мнение, но поверьте человеку, побывавшему уже в одной войне, — везде есть свои нюансы. И везде хороших людей — больше. Я непоколебима только в одном: хуже войны ничего нет.
И все имеют право на труд. Вообще все.
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