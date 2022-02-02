Успешный успех! Почему мы всё еще ведемся на обещания инфоцыган

— Надо еще выучить сотни вещей и очень долго практиковаться, чтобы твой навык резки хлеба трансформировался во что-то похожее на искусство повара, — отмечает Зайцев.



В противовес этой ситуации — опыт обучения Алексея Паутова, владельца музыкальной школы «Припев». Выйдя из предыдущего своего проекта со значительными потерями, он искал вдохновение для старта нового дела в бизнес-курсах. И в целом остался доволен итогами:



— Было такое, что не сработало, но вообще эффект от учебы обычно виден сразу. Да, было однажды, мы взяли достаточно дорогую программу, и она у нас не пошла — тогда и не окупили обучение. В программе курса проблем не было — это мы неправильно сформировали запрос. С мошенничеством мы никогда не сталкивались. Я лично обучаюсь больше 10 лет, еще тогда, когда на старте «Бизнес-молодость» была. И мне это очень сильно помогло в свое время, я до сих пор общаюсь с людьми, с которыми познакомился. Знания, которые я там получил, я очень быстро окупил.

Почему мы ведемся на инфомошенников и как перестать это делать?

Инфобизнес хотя бы в силу своих стремительно разрастающихся масштабов — явление очень разнообразное и плохо контролируемое. Никаких образовательных стандартов и критериев качества для бесконечных «марафонов желаний» и «курсов простого женского счастья» в высоких кабинетах еще не придумали. Поэтому ориентироваться в этом бурном потоке человеку неискушенному крайне тяжело. Тяжело будет даже понять, принесло ли обучение какие-то результаты или нет. Потому что непонятно, а каким вообще должен быть этот результат. Это открывает большой простор для тех, кого сегодня называют модным словом «инфоцыгане» — подразумевая под этим в первую очередь мошенников.



— Ни один человек, который зарабатывает 5 миллионов рублей в месяц, не будет делиться с широкой аудиторией секретом такого заработка — уверен СЕО-эксперт Александр Мишук. — Главная мотивация инфомошенников здесь — получение как можно большей прибыли. И очень часто такие псевдотренеры не несут никакой юридической ответственности в будущем — ведь за курс заплачено, а люди, накачанные сверхмотивацией, по собственной воле влезают в долги и берут кредиты.



Директор коммуникационного агентства Magic, Inc Платон Маматов отмечает, что инфомошенники наносят вред только тем людям, которые сами же к ним и идут. Типичная жертва инфоцыган, по версии Маматова, обладает определенными складом ума, образом жизни и характером — это мечтатели, верящие в чудеса.



— Почему люди складывали свои деньги в «МММ», причем даже после того, как эта организация прогорела? Почему люди покупают волшебные одеяла и камни? Потому что людям свойственна страсть к халяве — человек так устроен, что стремится получить максимум результата, приложив минимум усилий. Не заработать миллион честным трудом, а получить его быстро и легко — эта страсть абсолютно понятна, — рассуждает Маматов. — Проблема тут в другом: это не работает в реальной жизни.