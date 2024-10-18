«Радуемся солнечной погоде»: какими будут ближайшие три дня в Новосибирске — прогноз синоптиков

В понедельник в городе потеплеет до +8 градусов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске и Новосибирской области в ближайшие три дня ожидается солнечная и довольно тёплая погода. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

По данным синоптиков, в ночь на субботу, 19 октября, температура воздуха будет колебаться от –3 до –5 градусов по Цельсию, в дневное время — от +4 до +6 градусов. Осадков не ожидается, будет стоять солнечная погода.

20 октября, в воскресенье, столбики термометров ночью будут показывать от 0 до –2 градусов, днём – от +5 до +7 градусов. Дождей не будет.

— Пока радуемся солнечной погоде. Температурный фон начнёт меняться только на следующей неделе, — сказала Наталья Кичанова.

21 октября, в понедельник, ожидается небольшой дождь в дневное время. При этом погода будет тёплая — ночью синоптики прогнозируют от +1 до +3 градусов, днём — от +6 до +8 градусов.

По области ситуация примерно такая же. В дневные часы в ближайшие три дня столбики термометров будут колебаться от +3 до +10 градусов. Правда в ночь на субботу в центральных и западных районах возможно понижение температуры ночью до –11 градусов. 21 октября, как и в Новосибирске, днём прогнозируется дождь.