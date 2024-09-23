Зима близко: когда в Новосибирске выпадал первый снег — сравниваем даты за шесть лет

Скоро в городе начнется похолодание Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске готовятся к первым снегопадам. Согласно прогнозу синоптиков, осадки ожидаются уже на этой неделе, в ночь на 26 сентября. А пока НГС решил вспомнить, когда в последние 6 лет в городе выпадал первый снег. Смотрите даты в одной картинке.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В 2023 году первый снегопад в Новосибирске прошел 23 октября. Снежинки были маленькими и едва заметными, температура в городе тогда составляла +3,1 градуса. Чуть раньше тем же утром снег выпал в Венгерово.

Годом раньше первый снег пришел в Новосибирск 28 сентября. Тогда горожане активно присылали фото и видео с заснеженными улицами. В 2021 году первый снег выпал 26 сентября, в 2020 году — 29 сентября. За год до этого снегопады пришли в Новосибирск 18 октября — тогда НГС выпустил фоторепортаж с заснеженных улиц. В 2018 году первый снег выпал в Новосибирске 14 октября.