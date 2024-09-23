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Когда в Новосибирске выпадал первый снег: даты за 6 лет

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Осень Зима близко: когда в Новосибирске выпадал первый снег — сравниваем даты за шесть лет

Зима близко: когда в Новосибирске выпадал первый снег — сравниваем даты за шесть лет

Показываем в одной картинке

1 667
4 комментария

Скоро в городе начнется похолодание

В Новосибирске готовятся к первым снегопадам. Согласно прогнозу синоптиков, осадки ожидаются уже на этой неделе, в ночь на 26 сентября. А пока НГС решил вспомнить, когда в последние 6 лет в городе выпадал первый снег. Смотрите даты в одной картинке.

В 2023 году первый снегопад в Новосибирске прошел 23 октября. Снежинки были маленькими и едва заметными, температура в городе тогда составляла +3,1 градуса. Чуть раньше тем же утром снег выпал в Венгерово.

Годом раньше первый снег пришел в Новосибирск 28 сентября. Тогда горожане активно присылали фото и видео с заснеженными улицами. В 2021 году первый снег выпал 26 сентября, в 2020 году — 29 сентября. За год до этого снегопады пришли в Новосибирск 18 октября — тогда НГС выпустил фоторепортаж с заснеженных улиц. В 2018 году первый снег выпал в Новосибирске 14 октября.

В третьей декаде сентября в Новосибирске ожидаются морозы до -7 градусов. После этого, по прогнозу синоптиков, погода может улучшиться в начале октября.

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Комментарии
4
Гость
28 минут
Почему на дороге водятлы тупеют при виде снега???
Гость
26 минут
Как вы себе представляете картину: "И на конец выпал снег"???
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