Новосибирские синоптики назвали дату, когда может выпасть первый снег

В Новосибирской области первый снег может выпасть в ночь на 26 сентября. Об этом сообщили новосибирские синоптики.
— Идет мощная волна холода на 25, 26, 27 сентября. Ночью будет -2… +3 градуса, местами до -7 градусов. Поэтому ждем мокрый снег. Он, конечно, днем растает, потому что земля еще теплая, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС.
Погодные сервисы составили прогноз на осень в Новосибирске. Ожидается, что сильные морозы начнутся в ноябре.