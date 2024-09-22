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Осень Новосибирские синоптики назвали дату, когда может выпасть первый снег

Новосибирские синоптики назвали дату, когда может выпасть первый снег

В регион придут волна холода и мороз

1 258
7 комментариев

Осадки ожидаются уже на следующей неделе

В Новосибирской области первый снег может выпасть в ночь на 26 сентября. Об этом сообщили новосибирские синоптики.

— Идет мощная волна холода на 25, 26, 27 сентября. Ночью будет -2… +3 градуса, местами до -7 градусов. Поэтому ждем мокрый снег. Он, конечно, днем растает, потому что земля еще теплая, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС.

Погодные сервисы составили прогноз на осень в Новосибирске. Ожидается, что сильные морозы начнутся в ноябре.

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Комментарии
7
Татьяна 53
6 минут
Я не жду мокрый снег, он сам придёт.
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
1 час
Фу, снек, по морозу таскаццо на раб. Ну што за невезенье? А кде-то в солнечном Урагвае -весна.....😒
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