Новосибирцы завалили соцсети фото и видео с первым снегом
Первый снег в Новосибирске — всегда событие — начало нового зимнего сезона, который обычно приносит с собой холод, пробки и проблемы с тротуарами. Но сегодня он быстро растаял. При этом стал главной новостью и контентом в соцсетях сибиряков.
Читатели НГС также прислали множество фото и видео с первым снегом. Мы также изучили Instagram и выбрали самые впечатляющие кадры. За городом, кстати, снег растаял не так быстро и успел полежать на земле и деревьях.
Каким будет октябрь
Редакция НГС решила вспомнить, когда в последние семь лет в городе выпадал первый снег. Раньше всего он появлялся в городе 20 сентября 2014 года и 23 сентября 2017 года. В