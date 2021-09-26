Первый снег в Новосибирске — всегда событие — начало нового зимнего сезона, который обычно приносит с собой холод, пробки и проблемы с тротуарами. Но сегодня он быстро растаял. При этом стал главной новостью и контентом в соцсетях сибиряков.

Читатели НГС также прислали множество фото и видео с первым снегом. Мы также изучили Instagram и выбрали самые впечатляющие кадры. За городом, кстати, снег растаял не так быстро и успел полежать на земле и деревьях.