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За городом настоящая зима: новосибирцы завалили соцсети фото и видео с первым снегом — показываем, каким он был

В области он растаял не так быстро, как в Новосибирске

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Новосибирцы завалили соцсети фото и видео с первым снегом

Первый снег в Новосибирске — всегда событие — начало нового зимнего сезона, который обычно приносит с собой холод, пробки и проблемы с тротуарами. Но сегодня он быстро растаял. При этом стал главной новостью и контентом в соцсетях сибиряков.

Читатели НГС также прислали множество фото и видео с первым снегом. Мы также изучили Instagram и выбрали самые впечатляющие кадры. За городом, кстати, снег растаял не так быстро и успел полежать на земле и деревьях.

База «Пихтовый Гребень»

База «Пихтовый Гребень»

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Фото сделано в 09:00

Фото сделано в 09:00

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Красота в парке

Красота в парке

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Редакция НГС решила вспомнить, когда в последние семь лет в городе выпадал первый снег. Раньше всего он появлялся в городе 20 сентября 2014 года и 23 сентября 2017 года. В 2019-м снег пошел позднее всего — 18 октября. В прошлом году снег выпал 29 сентября. Подробности смотрите в интересной инфографике.

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