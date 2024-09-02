Главный синоптик страны объяснил, откуда в Новосибирскую область пришли холода

Холод пришел сразу в несколько регионов России Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, откуда в Новосибирскую область пришли холода. Слова научного руководителя цитирует агентство ТАСС.

По информации новосибирского гидрометцентра, в Новосибирске сегодня температура не достигает даже +10 градусов.

В начале сентября, по словам Романа Вильфанда, в Новосибирской области температура опустится до -2 градусов. При этом в Омской области будет еще холоднее — до -5 градусов, подобную температуру прогнозируют и в других регионах России.

— Это связано с тем, что по восточной периферии антициклона проходят холодные воздушные массы с Северного Ледовитого океана, — цитирует агентство слова Романа Вильфанда.

Также, по данным Гидрометцентра России, 2 сентября на северо-западе Новосибирской области ожидается сильный дождь. Ранее МЧС разослало сообщения новосибирцам, в нем рассказали, что заморозки от 0 до -2 градусов ожидаются 2 и 3 сентября.