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Откуда в Новосибирскую область пришел холод

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Осень Главный синоптик страны объяснил, откуда в Новосибирскую область пришли холода

Главный синоптик страны объяснил, откуда в Новосибирскую область пришли холода

Температура может опуститься до -2 градусов

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6 комментариев

Холод пришел сразу в несколько регионов России

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, откуда в Новосибирскую область пришли холода. Слова научного руководителя цитирует агентство ТАСС.

По информации новосибирского гидрометцентра, в Новосибирске сегодня температура не достигает даже +10 градусов.

В начале сентября, по словам Романа Вильфанда, в Новосибирской области температура опустится до -2 градусов. При этом в Омской области будет еще холоднее — до -5 градусов, подобную температуру прогнозируют и в других регионах России.

— Это связано с тем, что по восточной периферии антициклона проходят холодные воздушные массы с Северного Ледовитого океана, — цитирует агентство слова Романа Вильфанда.

Также, по данным Гидрометцентра России, 2 сентября на северо-западе Новосибирской области ожидается сильный дождь. Ранее МЧС разослало сообщения новосибирцам, в нем рассказали, что заморозки от 0 до -2 градусов ожидаются 2 и 3 сентября.

Синоптики уже дали предварительный прогноз на сентябрь, в регионе может потеплеть до +28 градусов и выпасть мокрый снег.

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Комментарии
7
Гость
2 сентября 2024, 13:19
Опять о погоде, перечитайте прогноз на первую декаду сентября от 27.08.24 , ожидается до +28.
Grape Reflection 🍇
2 сентября 2024, 13:20
Я вам покажу, откуда на Сибирь готовилось нападение!
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