Местами до -2 градусов: новосибирцев предупредили о первых заморозках в начале сентября

В город заранее пришла осенняя погода Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жителей Новосибирской области предупредили о скором похолодании. В ночные часы температура может опуститься ниже нуля градусов.

— Местами ожидаются заморозки до 0, -2 градусов, в НСО 2-3 сентября. Будьте внимательны и осторожны, — говорится в СМС-сообщении от регионального управления МЧС.

Заморозки придут с началом учебного года Источник: ГУ МЧС по НСО











По данным «Западно-Сибирского УГМС», в ночь на понедельник, 2 сентября, температура будет колебаться от +1 до +6 градусов, при прояснении возможны заморозки до -2 градусов. Ночью преимущественно без осадков, днем умеренные дожди. В светлое время суток столбик термометра покажет от +13 до 18 градусов.

В ночь на вторник, 3 сентября, температура будет колебаться от +4 до +9 градусов, местами заморозки до -2 градусов. Днем — от +12 до +17 градусов, местами умеренные дожди.