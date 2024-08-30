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Город Местами до -2 градусов: новосибирцев предупредили о первых заморозках в начале сентября

Местами до -2 градусов: новосибирцев предупредили о первых заморозках в начале сентября

МЧС разослало предупреждение

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1 комментарий

В город заранее пришла осенняя погода

Жителей Новосибирской области предупредили о скором похолодании. В ночные часы температура может опуститься ниже нуля градусов.

— Местами ожидаются заморозки до 0, -2 градусов, в НСО 2-3 сентября. Будьте внимательны и осторожны, — говорится в СМС-сообщении от регионального управления МЧС.

Заморозки придут с началом учебного года

По данным «Западно-Сибирского УГМС», в ночь на понедельник, 2 сентября, температура будет колебаться от +1 до +6 градусов, при прояснении возможны заморозки до -2 градусов. Ночью преимущественно без осадков, днем умеренные дожди. В светлое время суток столбик термометра покажет от +13 до 18 градусов.

В ночь на вторник, 3 сентября, температура будет колебаться от +4 до +9 градусов, местами заморозки до -2 градусов. Днем — от +12 до +17 градусов, местами умеренные дожди.

Ранее синоптики составили прогноз погоды в Новосибирске на выходные. Похолодание продолжится, температура опустится до +7 градусов.

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Новосибирск МЧС Заморозки Западно-Сибирское УГМС
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Комментарии
1
Гость
31 августа 2024, 00:05
МЧС, вы что считаете новосибирцев тепличными растениями или овощами, которым страшны заморозки? Тогда раздайте всем укрывной материал, иначе, как неразумным спастись?
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