Дождь и ветер на День знаний: что еще есть в прогнозе на начало осени

В Новосибирске в ближайшие три дня продолжит холодать. В городе ночные температуры опустятся до +7 градусов. Синоптики Западно-Сибирского метеоцентра дали прогноз на выходные.
В субботу, 31 августа, облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ночью температура опуститься до +11… +13 градусов, а днем поднимется до +17… +19 градусов. Ветер будет западный 3–8 м/с.
В воскресенье, 1 сентября, преимущественно без осадков. Ночью обещают +7… +9 градусов, днем +15… +17 градусов. Ветер северо-западный 3–8 м/с.
В понедельник, 2 сентября, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью температуры также будет +7… +9 градусов, а днем поднимется до +14… +16 градусов. Ветер юго-западный, ночью 3–8, днем 8–13 м/с.
В Новосибирске уже несколько дней жители по утрам наблюдают туман. Посмотрите на фотографии от читателей НГС.