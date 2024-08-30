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Лето Дождь и ветер на День знаний: что еще есть в прогнозе на начало осени

Дождь и ветер на День знаний: что еще есть в прогнозе на начало осени

Ночные температуры опустятся до +7 градусов

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11 комментариев

В город заранее пришла осенняя погода

В Новосибирске в ближайшие три дня продолжит холодать. В городе ночные температуры опустятся до +7 градусов. Синоптики Западно-Сибирского метеоцентра дали прогноз на выходные.

В субботу, 31 августа, облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ночью температура опуститься до +11… +13 градусов, а днем поднимется до +17… +19 градусов. Ветер будет западный 3–8 м/с.

В воскресенье, 1 сентября, преимущественно без осадков. Ночью обещают +7… +9 градусов, днем +15… +17 градусов. Ветер северо-западный 3–8 м/с.

В понедельник, 2 сентября, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью температуры также будет +7… +9 градусов, а днем поднимется до +14… +16 градусов. Ветер юго-западный, ночью 3–8, днем 8–13 м/с.

В Новосибирске уже несколько дней жители по утрам наблюдают туман. Посмотрите на фотографии от читателей НГС.

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Комментарии
11
Татьяна 53
30 августа 2024, 16:48
Где обещанные 23-28 градусов.
Grape Reflection 🍇
30 августа 2024, 16:58
Осень она не спросит, осень она придёт 😭
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