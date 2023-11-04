Утром туман? По народным приметам на Казанскую определяем, какой будет зима

В эту субботу, 4 ноября, православные отмечают день Казанской иконы Божией Матери. В этот день верующие вспоминают икону в знак благодарности за помощь в избавлении Москвы от польских захватчиков. В народе Казанская икона Божией Матери — заступница и покровительница простого народа. Поэтому осенняя Казанская — один из главных женских праздников. Этот день хорош для свадеб. Считается, что пары будут жить долго и счастливо, а их союз будет крепким. Глядя на погоду 4 ноября, наши предки определяли, какой будет зима и следующий год.
На что обратить внимание, чтобы определить, каким будет следующий год? Смотрите в коротком видео чуть выше.
— Сухо на Казанскую — следующий год будет неурожайным и тяжелым. Если в этот день сильный ливень, то непогода продлится еще долго. Туман утром — к оттепели. Если день ясный, то грядет похолодание. Ветер с юга подул — скоро снег выпадет, — говорят народные приметы.
Что нельзя делать на Казанскую
- Поездки в этот день лучше отложить — могут возникнуть непредвиденные препятствия;
- не стоит начинать новые дела или проекты, они могут не принести успеха;
- заниматься строительством и ремонтом в этот день тоже не стоит, вещи не прослужат долго;
- запрещается жаловаться на любимого человека, это может привести к ссорам и скандалам в будущем;
- не рекомендуется занимать и одалживать деньги, иначе можно навлечь нищету;
- девушкам нельзя ходить на кладбище, это может привести к одиночеству.
Если вы прислушиваетесь к народным приметам, то узнайте и о том, что ждет вас в ноябре по астрологическим прогнозам. Отдельно почитайте и любовный или финансовый гороскопы на предстоящий месяц.