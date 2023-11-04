Утром туман? По народным приметам на Казанскую определяем, какой будет зима

В эту субботу, 4 ноября, православные отмечают день Казанской иконы Божией Матери. В этот день верующие вспоминают икону в знак благодарности за помощь в избавлении Москвы от польских захватчиков. В народе Казанская икона Божией Матери — заступница и покровительница простого народа. Поэтому осенняя Казанская — один из главных женских праздников. Этот день хорош для свадеб. Считается, что пары будут жить долго и счастливо, а их союз будет крепким. Глядя на погоду 4 ноября, наши предки определяли, какой будет зима и следующий год.