Зима — и точка. За ночь Новосибирск замело снегом — смотрим на атмосферные фото

Ночью с 1 на 2 ноября Новосибирск засыпало снегом. Автомобилистам пришлось расчищать свои автомобили, перед поездкой на работу, а пешеходам пробираться по сугробам, хоть и небольшим.
Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, каким было это утро.
В конце недели в Новосибирске ожидается потепление до +4 градусов. Это произойдет из-за воздушной массы, которая сместится из Архангельской области. В первой декаде ноября, по прогнозу синоптиков, погода будет переменчивой. А по информации погодных сервисов, в этом месяце ожидается похолодание до -19 градусов, снегопады могут быть весьма интенсивными.