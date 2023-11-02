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Зима — и точка. За ночь Новосибирск замело снегом — смотрим на атмосферные фото

Автомобилистам и пешеходам сегодня добраться до работы сложнее, чем обычно

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В конце недели ожидается потепление, так что снег, скорее всего растает

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Ночью с 1 на 2 ноября Новосибирск засыпало снегом. Автомобилистам пришлось расчищать свои автомобили, перед поездкой на работу, а пешеходам пробираться по сугробам, хоть и небольшим.

Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, каким было это утро.

Придется потратить время на то, чтобы стряхнуть снег с автомобилей

Придется потратить время на то, чтобы стряхнуть снег с автомобилей

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Снегопад — это всегда неожиданность. Даже зимой

Снегопад — это всегда неожиданность. Даже зимой

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Большинство автомобилистов уже сменили резину на зимнюю

Большинство автомобилистов уже сменили резину на зимнюю

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В такое время на дорогах нужно быть особенно аккуратными...

В такое время на дорогах нужно быть особенно аккуратными...

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... Это касается и водителей, и пешеходов

... Это касается и водителей, и пешеходов

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Тротуары уже начали расчищать

Тротуары уже начали расчищать

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Теперь точно нужно тепло одеваться

Теперь точно нужно тепло одеваться

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По утрам становится все темнее

По утрам становится все темнее

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В центре города снег активно счищают

В центре города снег активно счищают

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Для кого-то снег на дорогах — не помеха, сибиряки продолжают кататься на велосипедах

Для кого-то снег на дорогах — не помеха, сибиряки продолжают кататься на велосипедах

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У зданий снег убирают вручную, на дорогах используют реагент

У зданий снег убирают вручную, на дорогах используют реагент

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Также применяют спецтехнику

Также применяют спецтехнику

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Время подходит для зимних фотосессий, потому что сильные морозы пока не пришли

Время подходит для зимних фотосессий, потому что сильные морозы пока не пришли

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Город выглядит очень атмосферно

Город выглядит очень атмосферно

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В такую погоду люди делятся на тех, кто хочет посидеть дома, и тех, кто хочет гулять по хрустящему снегу. Но большинство идет на работу

В такую погоду люди делятся на тех, кто хочет посидеть дома, и тех, кто хочет гулять по хрустящему снегу. Но большинство идет на работу

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Зима близко? Или уже здесь?

Зима близко? Или уже здесь?

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В ресторанном дворике заме ло столы

В ресторанном дворике заме ло столы

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Согласно прогнозу «Западно-Сибирского УГМС», сегодня в Новосибирске ожидается облачность и снег

Согласно прогнозу «Западно-Сибирского УГМС», сегодня в Новосибирске ожидается облачность и снег

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Температура будет держаться на уровне -1...-3 градусов

Температура будет держаться на уровне -1...-3 градусов

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В конце недели в Новосибирске ожидается потепление до +4 градусов. Это произойдет из-за воздушной массы, которая сместится из Архангельской области. В первой декаде ноября, по прогнозу синоптиков, погода будет переменчивой. А по информации погодных сервисов, в этом месяце ожидается похолодание до -19 градусов, снегопады могут быть весьма интенсивными.

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