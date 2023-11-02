Зима — и точка. За ночь Новосибирск замело снегом — смотрим на атмосферные фото

В конце недели в Новосибирске ожидается потепление до +4 градусов. Это произойдет из-за воздушной массы, которая сместится из Архангельской области. В первой декаде ноября, по прогнозу синоптиков, погода будет переменчивой. А по информации погодных сервисов, в этом месяце ожидается похолодание до -19 градусов, снегопады могут быть весьма интенсивными.