Заморозки в -3 градуса пришли в Новосибирскую область — карта самых холодных районов

Сегодня утром, 16 октября, в Новосибирской области температура в некоторых районах опустилась до -3 градусов.
По данным «Западно — Сибирского УГМС» холоднее всего было в селе Убинское. Там показатели снизились до -3 градусов. В Кочках и Каргате было соответственно -1,4 градуса и -1,3 градуса. В Чулыме и Колывани около 0 градусов.
В Новосибирске из-за перепадов температуры утром был густой туман. Из-за непогоды в Новосибирске взлетели цены на такси. В среднем повышение составило около 100–150 рублей.
В середине недели в городе ожидается потепление.