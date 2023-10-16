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Заморозки в -3 градуса пришли в Новосибирскую область — карта самых холодных районов

Но впереди жителей ждет потепление

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Впереди новосибирцев ждет потепление

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Сегодня утром, 16 октября, в Новосибирской области температура в некоторых районах опустилась до -3 градусов.

По данным «Западно — Сибирского УГМС» холоднее всего было в селе Убинское. Там показатели снизились до -3 градусов. В Кочках и Каргате было соответственно -1,4 градуса и -1,3 градуса. В Чулыме и Колывани около 0 градусов.

Холодней всего было в селе Убинское

Холодней всего было в селе Убинское

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В Новосибирске из-за перепадов температуры утром был густой туман. Из-за непогоды в Новосибирске взлетели цены на такси. В среднем повышение составило около 100–150 рублей.

В середине недели в городе ожидается потепление.

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