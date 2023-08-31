От всего класса, в корзине и в советском стиле: во сколько обойдется букет для учителя и какие цветы для него выбирают

Кроме того, в подарок учителям часто приобретают букеты в корзиночках и декоративных стаканах, заметило руководство цветочного магазина Art Flower:



— Популярны композиции, собранные в стаканчике и установленные в пакетик. И, конечно же, высокий спрос на композиции в корзиночках или чем-то вроде них. Они, как и стаканчики, сразу с флористической губкой. Это удобно для школьников и учителей: первым будет комфортно держать букет на линейке, а вторым не придется искать вазу.

