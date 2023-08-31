От всего класса, в корзине и в советском стиле: во сколько обойдется букет для учителя и какие цветы для него выбирают

Большинство учеников традиционно дарят учителям букеты на 1 Сентября — это фактически символ праздника наряду с торжественным первым звонком. НГС выяснил, какие композиции к Дню знаний самые популярные в магазинах Новосибирска, сколько они стоят и как цветы подорожали с прошлого года.
Букеты в сумочках и «классические» розы
В цветочной мастерской «Я и мои голландцы» в Академгородке говорят, что популярностью к 1 Сентября пользуются букеты в сумочках. А всё потому, что их удобно держать в руках во время линейки.
— Также к Дню знаний родители нередко покупают букеты из кустовых хризантем радужных оттенков, букеты-гиганты из пионовидных роз или же классических роз — по пять, семь и девять штук. Цены на композиции начинаются от 800 рублей, — добавляют в мастерской.
Кроме того, в подарок учителям часто приобретают букеты в корзиночках и декоративных стаканах, заметило руководство цветочного магазина Art Flower:
— Популярны композиции, собранные в стаканчике и установленные в пакетик. И, конечно же, высокий спрос на композиции в корзиночках или чем-то вроде них. Они, как и стаканчики, сразу с флористической губкой. Это удобно для школьников и учителей: первым будет комфортно держать букет на линейке, а вторым не придется искать вазу.
Ежегодно цены на букеты к 1 Сентября в этом цветочном магазине начинаются примерно от 1,5 тысячи рублей. Но в этом году средний чек, возможно, будет больше обычного — около 2–2,5 тысячи. Такое повышение вызвано, в частности, колебаниями курсов валют. Хотя флористы уверяют, что букеты есть в разных ценовых сегментах.
Большой букет в складчину
В Art Flower также говорят, что в последние несколько лет популярность набирают общие букеты и большие композиции в корзинах от всего класса. В мастерской «Я и мои голландцы» подтверждают спрос и уточняют: количество цветов в совместном букете обычно равно числу учеников.
— Действительно, есть тенденция: люди дарят букет педагогу не каждый от себя лично, а скидываются. Выбирают ответственного, и он покупает цветы от коллектива класса. Допустим, 25 человек приобретают букет в пределах трех тысяч и этим обходятся, — комментирует директор салона «Цветы любимым!» Олег Заикин.
Мужчина подчеркнул, что максимальная стоимость букетов, которые покупают в салоне для учителей, — около 4 тысяч рублей. Дороже берут редко. Ну а средняя цена — порядка 1,5 тысячи.
«Букет школьника»
В ассортименте студии «Они живые!» есть «букеты школьников», которые, как правило, состоят из хризантемы, альстромерии, акцентного цветка (герберы или одноголовой хризантемы) и зелени.
Ведущий флорист студии Ирина Вицких подтвердила, что в этом году цветы сильно подорожали. Чтобы компенсировать покупателям скачок цен, в праздник в студии хотят брать минимум денег за упаковку композиций.
— В этом году, к сожалению, было сильное удорожание цветов. Некоторые из них поднялись в цене на 80, а то и на 100%. Допустим, в 2022 году альстромерия у нас стоила 120 рублей, а теперь 220. В таких условиях очень тяжело собирать букеты, так как мы понимаем: люди не всегда готовы тратиться на букеты к 1 Сентября и нередко ищут что-нибудь подешевле. Так что в этот день мы практически не считаем упаковку — берем за нее условно 30 рублей, хотя она тоже подорожала до 80–100 рублей. Вероятнее всего, в этом году будут букеты от тысячи рублей.
Директор «Цветы любимым!» рассказал, что его студия также предлагает осенние букеты в ярких цветах.
— Мы, в общем-то, сами советуем людям такие букеты, чтобы они сильно не тратились. Популярна осенняя цветовая гамма: ярко-оранжевая, красная, желтая. С герберами, хризантемами, альстромериями, кустовой розой в какой-нибудь яркой упаковке, чтобы букет выделялся и ребенку было приятно его преподнести, — поделился Олег Заикин.
В советском стиле
По словам флористов, в моду возвращаются «садовые» гладиолусы и георгины. А одними из наиболее ходовых остаются гортензии. Хотя и их иногда дополняют «простыми» ромашками.
— Одна гортензия с дополнениями, к примеру ромашкой, создает из себя полноценный букет. Он получается не сильно крупным, и ребенку тоже будет удобно его дарить. Вообще, основная задача — чтобы букет был некрупным, если школьник дарит его учителю от себя, — подчеркивают в Art Flower.
Популярными остаются и букеты с подсолнухами. Хотя и эти цветы, признаются флористы, подорожали.
Еще одна статья трат к новому учебному году — школьная форма. Читатели НГС рассказали, сколько тратят на школьную одежду для детей к 1 Сентября. Некоторые закупаются в течение года, кто-то берет самое дешевое. Но все отмечают, что цены высокие.