До 60 тысяч на двоих: читатели НГС рассказали, сколько тратят на школьную одежду для детей

— В этом году купила всю одежду на мальчика 3 класс в Gloria Jeans. По качеству брюк видно будет позже, но поло брали в прошлом году, они норм, пережили год стирок и в хорошем состоянии остались. До этого брюки брали в «Пеплосе», качество брюк ужасное, все в катышках, причем носили не каждый день, были ещё подменные дешёвые брюки из магазина. По карману (и они по качеству в 1000 раз лучше) — Gloria Jeans в этом году удивила выбором, 4 вида брюк из разных тканей. Полностью все вещи, включая физкультурные, белье, верхняя одежда. Потратила меньше 15 тысяч, — написал другой комментатор.