До 60 тысяч на двоих: читатели НГС рассказали, сколько тратят на школьную одежду для детей

Новосибирцы тратят десятки тысяч рублей на покупку одежды для детей перед началом учебного года. О своих бюджетах читатели НГС рассказали в комментариях к обзору школьной одежды. Минимум на ребенка уходит по 10 тысяч рублей.
— Я в «Нордмолле» одела пятиклассницу за 16 тысяч (белье, колготки, 2 рубашки с длинным рукавом — белая и голубая, 1 белая блузка с коротким рукавом, жилет и юбка). Цены очень высокие, — перечислила читательница НГС.
— В этом году купила всю одежду на мальчика 3 класс в Gloria Jeans. По качеству брюк видно будет позже, но поло брали в прошлом году, они норм, пережили год стирок и в хорошем состоянии остались. До этого брюки брали в «Пеплосе», качество брюк ужасное, все в катышках, причем носили не каждый день, были ещё подменные дешёвые брюки из магазина. По карману (и они по качеству в 1000 раз лучше) — Gloria Jeans в этом году удивила выбором, 4 вида брюк из разных тканей. Полностью все вещи, включая физкультурные, белье, верхняя одежда. Потратила меньше 15 тысяч, — написал другой комментатор.
— Я с весны начинаю потихоньку подкупать одежду на размер-два больше, канцелярию и так далее, в августе только обложки после переклички и обувь, так по карману не особо бьет, — объяснила Татьяна.
— Два ученика, 5 и 9 класс, за лето выросли, размеры поменялись. Одевались с «нуля». Вышло по 10 тысяч примерно, плюс канцелярская почти столько же, и то на первое время. В общей сложности около 20 тысяч рублей. И с учетом того, что все по минимуму. Благо, что мальчики. Брюки, водолазки, только обуви по три пары на каждого, — перечислила Наталья.
— Сын 8 класс и дочь 7 класс — 50 тысяч рублей на двоих, — кратко написала Евгения.
— Я не знаю, откуда такие цены у народа, я покупаю всегда заранее, в течении лета. Мне не бьёт по кошельку, — отметила другая читательница.
— Не знаю, может кто-то кайф и ловит от самой процедуры шоппинга... Я покупаю новое в течение учебного года. Спасибо моде на оверсайз. А по-нашему «на вырост». К сентябрю всегда есть пара комплектов одежды прошлогодней (только рубашек 5 штук в этом году). Остаётся обувь и один комплект одежды, чтобы для галочки был новый. Рюкзак раз в два-три года. Из канцелярии только тетради и ручки. Остальное потом докупим. Чай не в тайге живем, — поделилась своим опытом Анна.
— 60 тысяч рублей на двоих детей.
— Дочка пошла в 3 класс, вышло около 32 тысяч рублей. Форма — 15 тысяч. Рубашки — 6 тысяч, туфли — со скидкой 2,5 тысячи, рюкзак + канцелярия — 5 тысяч. Спортивная форма — 3 тысячи. Это ещё не считала танцы.
— 20–25 тысяч на 2 класс, но мы покупаем то, что нравится.
Стилист рассказал НГС о том, что надеть мамам, папам и учителям на первый звонок. Эксперт дала необходимые рекомендации и привела примеры стильных образов, в которых вы будете смотреться стильно и выигрышно.