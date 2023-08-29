Костюм за 32 тысячи, барбикор и очереди в SAMM: примеряем одежду для школьников вместе с третьеклашкой

Одежда — самое дорогое

Помогала с репортажем нам блогер Татьяна Крукова и ее дочь — третьеклассница Мария. Как объяснила мама девочки, обычно школьную форму они закупают в интернет-магазинах. У них в учебном заведении соблюдается строгое правило «белый верх, черный низ» — за другую одежду из школы, конечно, не выгонят, но могут поругать.

В пресс-службе «Ауры» рассказали, что самым дорогим пунктом для родителя в списке покупок к новому учебному году будет одежда и обувь.

— Костюм для девочки, состоящий из блузки, жилета и юбки, обойдется в среднем в 5500 рублей, а брюки, рубашка и жилет для мальчика — в среднем 6000 рублей, — добавили в пресс-службе «Ауры»