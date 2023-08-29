Костюм за 32 тысячи, барбикор и очереди в SAMM: примеряем одежду для школьников вместе с третьеклашкой

Чтобы одеть ребенка в школу с нуля, родителям чаще всего нужно больше
Одежда — самое дорогое
Помогала с репортажем нам блогер Татьяна Крукова и ее дочь — третьеклассница Мария. Как объяснила мама девочки, обычно школьную форму они закупают в интернет-магазинах. У них в учебном заведении соблюдается строгое правило «белый верх, черный низ» — за другую одежду из школы, конечно, не выгонят, но могут поругать.
В пресс-службе «Ауры» рассказали, что самым дорогим пунктом для родителя в списке покупок к новому учебному году будет одежда и обувь.
— Костюм для девочки, состоящий из блузки, жилета и юбки, обойдется в среднем в 5500 рублей, а брюки, рубашка и жилет для мальчика — в среднем 6000 рублей, — добавили в пресс-службе «Ауры»
В первый магазин мы заходим наугад — это Stefania. Следуя из информации на сайте «Ауры» — это премиальная одежда для детей от 6 до 12 лет. Продавец нам на входе говорит, что на младшеклассников одежды не осталось: ее разбирают в первые два дня после завоза. Остались только размеры
Следующий магазин — Pelican. Новосибирская компания придерживается более спортивного и минималистичного стиля. Цены здесь средние, а за пару дней до начала школьного сезона начались скидки, и прямо во время нашего прихода шел перерасчет.
Но тут еще надо угадать с размерами. Мы с мамой Маши начинаем в непонимании крутить вещи, приходится вызывать продавца. В Pelican размеры распределены средние по возрасту, то есть нам надо на
Массмаркет FunDay предлагает школьникам классические сине-белые образы. Одежды к началу учебного сезона не так много, как в соседних магазинах, но выбрать есть из чего. Цены в FunDay совсем не кусаются.
Рубашку тут можно купить за 799 рублей, а юбку — за 499 рублей. В магазине еще и действуют акции: вторую вещь можно купить со скидкой в 50%.
В магазине Choupette цены в несколько раз выше, чем в массмаркете, но и одежда тут другого уровня. В такой скорее можно пойти в частную школу или на фотосессию. Тут и бархатный костюм, и блузки с множеством рюшечек, и костюмы-тройки.
Нарядный образ с бархатным костюмом обойдется в
Такая одежда не для всех подойдет как базовая. Как рассказывает Татьяна, в среднем в неделю девочке нужно три блузки. Причем блузку ребенок может спокойно замарать ручкой, которую потом очень сложно отстирать. Как объясняет мама Маши, большинство белых рубашек теряют свой красивый вид уже через пять стирок.
В Acoola нашлись недорогие юбки: купить их там можно за 499 рублей. Платье для девочки стоит 1499 рублей. В магазине, если судить по ценникам, действуют скидки.
Барбикор, old money и костюмы за 32 тысячи
В «Непоседе» один из самых больших выборов школьной одежды, которую мы встретили. На этот магазин в прошлом году жаловались родители — их заставляли покупать форму конкретно в нем. Тем не менее утром в субботу магазин полупустой, по сравнению с тем же SAMM.
Цены в «Непоседе» средние. Блузка с бантиком там стоит 2450 рублей, вместе с юбкой можно собрать образ за 5210 рублей. Сарафан в «Непоседе» стоит 3440 рублей.
В «Непоседе» мы нашли не только строгую форму в школу. Например, черно-белые свитера в клеточку за 1760 рублей и свободные трикотажные брюки за 4160 рублей. Новая школьная коллекция в магазине напомнила нам стиль old money, который сейчас на пике популярности.
В большом массмаркете Gloria Jeans мы нашли намек на другой популярный стиль — барбикор. На отдельном стенде предлагали розовые жилетки за 1499 рублей и штаны за 1799 рублей.
В Gloria Jeans нам на глаза попадаются шорты, которые можно носить как школьную форму. Стоят они 1499 рублей. Вообще в Gloria Jeans можно одеться достаточно бюджетно: юбки стоят от 699 рублей, сорочки — от 799 рублей, платья — от 799 рублей, а брюки — от 1299 рублей. Но качество в магазине может вас подвести: корреспондент НГС нашла одежду с торчащими нитками.
В Lukse детская одежда продается на пятом этаже. Это, к слову, был единственный магазин, где корреспондентам НГС попытались не разрешить фотографировать и говорили о некоем согласовании с руководством.
Блузки в Lukse в целом смотрятся достаточно обычно, хотя одна из них стоила 18 тысяч рублей. Другое дело костюмы. Их стоимость — в районе 25 тысяч рублей, и выглядели они очень эффектно. Бренд, который шьет такие костюмы, носит название Not a toy — как написано на сайте Lukse, это молодой бренд из Сибири.
Очереди и блузки за 3 тысячи в SAMM
В SAMM мы уже отправляемся без нашей модели в обед буднего дня. И наше решение оказалось удачным, так как в небольшом магазине на окраине собралась огромная очередь.
В сам отдел с продукцией родителей запускали не сразу. Как объяснила мама ребенка из лицея НГТУ, они заказали одежду в апреле, а пришла она совсем недавно. Покупать в SAMM их просят в учебном заведении. Корреспонденты НГС пробрались к самой одежде, когда продавец на входе отошел.
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