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Обзор

Костюм за 32 тысячи, барбикор и очереди в SAMM: примеряем одежду для школьников вместе с третьеклашкой

Разброс стоимости на одни только юбки — от 499 до 5 тысяч рублей

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Пришитый белый воротничок, по словам мамы Маши, представляет опасность — его можно быстро замарать. Удобнее, когда части одежды можно отстегнуть

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Чтобы одеть ребенка в школу с нуля, родителям чаще всего нужно больше 10–15 тысяч рублей. И это если экономить и выбирать места подешевле. Многим же хочется, чтобы их ребенок выглядел хорошо и ему было приятно носить форму. Корреспонденты НГС вместе с ученицей 3-го класса Машей прошлись по магазинам разных ценовых категорий, чтобы узнать, что и за сколько продают жителям Новосибирска.

Одежда — самое дорогое

Помогала с репортажем нам блогер Татьяна Крукова и ее дочь — третьеклассница Мария. Как объяснила мама девочки, обычно школьную форму они закупают в интернет-магазинах. У них в учебном заведении соблюдается строгое правило «белый верх, черный низ» — за другую одежду из школы, конечно, не выгонят, но могут поругать.

В пресс-службе «Ауры» рассказали, что самым дорогим пунктом для родителя в списке покупок к новому учебному году будет одежда и обувь.

— Костюм для девочки, состоящий из блузки, жилета и юбки, обойдется в среднем в 5500 рублей, а брюки, рубашка и жилет для мальчика — в среднем 6000 рублей, — добавили в пресс-службе «Ауры»

В первый магазин мы заходим наугад — это Stefania. Следуя из информации на сайте «Ауры» — это премиальная одежда для детей от 6 до 12 лет. Продавец нам на входе говорит, что на младшеклассников одежды не осталось: ее разбирают в первые два дня после завоза. Остались только размеры 152–158-й.

Сарафан с блузкой стоят 5300 рублей, со скидкой — 4470 рублей

Сарафан с блузкой стоят 5300 рублей, со скидкой — 4470 рублей

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Следующий магазин — Pelican. Новосибирская компания придерживается более спортивного и минималистичного стиля. Цены здесь средние, а за пару дней до начала школьного сезона начались скидки, и прямо во время нашего прихода шел перерасчет.

Рубашки для девочек стоят в районе <nobr class="_">2 тысяч</nobr> рублей

Рубашки для девочек стоят в районе 2 тысяч рублей

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Но тут еще надо угадать с размерами. Мы с мамой Маши начинаем в непонимании крутить вещи, приходится вызывать продавца. В Pelican размеры распределены средние по возрасту, то есть нам надо на 7 лет. А без продавца мы не смогли найти и цену на одежду.

Такой базовый образ в FunDay обойдется в 1298 рублей

Такой базовый образ в FunDay обойдется в 1298 рублей

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Массмаркет FunDay предлагает школьникам классические сине-белые образы. Одежды к началу учебного сезона не так много, как в соседних магазинах, но выбрать есть из чего. Цены в FunDay совсем не кусаются.

Блузки в FunDay стоят от 699 рублей

Блузки в FunDay стоят от 699 рублей

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Рубашку тут можно купить за 799 рублей, а юбку — за 499 рублей. В магазине еще и действуют акции: вторую вещь можно купить со скидкой в 50%.

Блузка в Choupette стоит 3150 рублей

Блузка в Choupette стоит 3150 рублей

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В магазине Choupette цены в несколько раз выше, чем в массмаркете, но и одежда тут другого уровня. В такой скорее можно пойти в частную школу или на фотосессию. Тут и бархатный костюм, и блузки с множеством рюшечек, и костюмы-тройки.

Жилет для бархатного костюма стоит 2890 рублей, брюки — 6250 рублей

Жилет для бархатного костюма стоит 2890 рублей, брюки — 6250 рублей

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Нарядный образ с бархатным костюмом обойдется в 12 690 рублей, но для Choupette это не предел.

Блузки в магазине стоят от 2590 рублей

Блузки в магазине стоят от 2590 рублей

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Такая одежда не для всех подойдет как базовая. Как рассказывает Татьяна, в среднем в неделю девочке нужно три блузки. Причем блузку ребенок может спокойно замарать ручкой, которую потом очень сложно отстирать. Как объясняет мама Маши, большинство белых рубашек теряют свой красивый вид уже через пять стирок.

Несмотря на яркий значок, 799 рублей в Acoola стоит только блузка

Несмотря на яркий значок, 799 рублей в Acoola стоит только блузка

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В Acoola нашлись недорогие юбки: купить их там можно за 499 рублей. Платье для девочки стоит 1499 рублей. В магазине, если судить по ценникам, действуют скидки.

Юбка с завязками не подойдет для нарядного образа

Юбка с завязками не подойдет для нарядного образа

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Барбикор, old money и костюмы за 32 тысячи

Юбка на Маше стоит 2760 рублей

Юбка на Маше стоит 2760 рублей

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В «Непоседе» один из самых больших выборов школьной одежды, которую мы встретили. На этот магазин в прошлом году жаловались родители — их заставляли покупать форму конкретно в нем. Тем не менее утром в субботу магазин полупустой, по сравнению с тем же SAMM.

Такой образ в более свободном стиле обойдется в 5920 рублей

Такой образ в более свободном стиле обойдется в 5920 рублей

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Цены в «Непоседе» средние. Блузка с бантиком там стоит 2450 рублей, вместе с юбкой можно собрать образ за 5210 рублей. Сарафан в «Непоседе» стоит 3440 рублей.

Водолазка из новой коллекции стоит 1390 рублей. Стиль вполне соответствует модному old money

Водолазка из новой коллекции стоит 1390 рублей. Стиль вполне соответствует модному old money

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В «Непоседе» мы нашли не только строгую форму в школу. Например, черно-белые свитера в клеточку за 1760 рублей и свободные трикотажные брюки за 4160 рублей. Новая школьная коллекция в магазине напомнила нам стиль old money, который сейчас на пике популярности.

Розовый свитер стоит 1399 рублей

Розовый свитер стоит 1399 рублей

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В большом массмаркете Gloria Jeans мы нашли намек на другой популярный стиль — барбикор. На отдельном стенде предлагали розовые жилетки за 1499 рублей и штаны за 1799 рублей.

Платье слева стоит 1599 рублей

Платье слева стоит 1599 рублей

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В Gloria Jeans нам на глаза попадаются шорты, которые можно носить как школьную форму. Стоят они 1499 рублей. Вообще в Gloria Jeans можно одеться достаточно бюджетно: юбки стоят от 699 рублей, сорочки — от 799 рублей, платья — от 799 рублей, а брюки — от 1299 рублей. Но качество в магазине может вас подвести: корреспондент НГС нашла одежду с торчащими нитками.

Костюм с укороченным верхом в Lukse стоит в районе 30 тысяч рублей

Костюм с укороченным верхом в Lukse стоит в районе 30 тысяч рублей

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В Lukse детская одежда продается на пятом этаже. Это, к слову, был единственный магазин, где корреспондентам НГС попытались не разрешить фотографировать и говорили о некоем согласовании с руководством.

Костюм справа стоит 32 тысячи рублей

Костюм справа стоит 32 тысячи рублей

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Блузки в Lukse в целом смотрятся достаточно обычно, хотя одна из них стоила 18 тысяч рублей. Другое дело костюмы. Их стоимость — в районе 25 тысяч рублей, и выглядели они очень эффектно. Бренд, который шьет такие костюмы, носит название Not a toy — как написано на сайте Lukse, это молодой бренд из Сибири.

Очереди и блузки за 3 тысячи в SAMM

В коридоре SAMM собрались десятки родителей с детьми

В коридоре SAMM собрались десятки родителей с детьми

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В SAMM мы уже отправляемся без нашей модели в обед буднего дня. И наше решение оказалось удачным, так как в небольшом магазине на окраине собралась огромная очередь.

В сам отдел с продукцией родителей запускали не сразу. Как объяснила мама ребенка из лицея НГТУ, они заказали одежду в апреле, а пришла она совсем недавно. Покупать в SAMM их просят в учебном заведении. Корреспонденты НГС пробрались к самой одежде, когда продавец на входе отошел.

Галстуки продаются уже с эмблемами школ

Галстуки продаются уже с эмблемами школ

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Юбку в клетку продают за 4790 рублей

Юбку в клетку продают за 4790 рублей

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Стандартная блузка для девочек стоит 2850 рублей

Стандартная блузка для девочек стоит 2850 рублей

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Платье в центре — 3990 рублей

Платье в центре — 3990 рублей

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Штаны для девочек стоят 2670 рублей

Штаны для девочек стоят 2670 рублей

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