«Конкурсные списки меня убивают»: куда пошли учиться новосибирские стобалльники ЕГЭ — они рассказали о системе поступления

— Я поступил на бюджет в тот вуз, который хотел — Университет ИТМО, на направление «Программная инженерия». Переживаний о поступлении у меня не было — из-за того, что сдал ЕГЭ на высокие баллы. Система поступления в вузы работает, но могло быть и лучше. Например, смотреть списки поступления на разных сайтах вузов не очень удобно, — рассказал Тимофей.



Елизавета Ширина закончила гуманитарный класс образовательного центра «Горностай» с красным аттестатом в 9-м и 11-м классе. В 2023 году она стала стобалльницей по двум предметам: русскому языку и литературе.

