«Конкурсные списки меня убивают»: куда пошли учиться новосибирские стобалльники ЕГЭ — они рассказали о системе поступления

Приемные кампании уже завершились в большинстве вузов. Абитуриенты, поступившие на бюджет, узнали об этом совсем недавно — 9 августа. Мы уже писали о стобалльниках по биологии, английскому, русскому и литературе, информатике и русскому, а сейчас узнали у них, удалось ли им поступить в заветные вузы. Ребята рассказали, чем будут заниматься в ближайшие годы, и поделились впечатлениями о поступлении. Подробнее — в материале НГС.
Тимофей Горошников, выпускник гимназии
— Я поступил на бюджет в тот вуз, который хотел — Университет ИТМО, на направление «Программная инженерия». Переживаний о поступлении у меня не было — из-за того, что сдал ЕГЭ на высокие баллы. Система поступления в вузы работает, но могло быть и лучше. Например, смотреть списки поступления на разных сайтах вузов не очень удобно, — рассказал Тимофей.
Елизавета Ширина закончила гуманитарный класс образовательного центра «Горностай» с красным аттестатом в 9-м и 11-м классе. В 2023 году она стала стобалльницей по двум предметам: русскому языку и литературе.
— Получилось поступить в НГУ на журналистику на бюджет. В целом всё сложилось ровно так, как я и хотела последние два года. Вступительные испытания прошли спокойно. Мне многие говорили, что они легче ЕГЭ, да я и сама понимала, что вступительные проверяют скорее нашу адекватность, что ли, нежели какие-то точные знания, как, например, те же ЕГЭ по русскому или литературе. Я всё равно волновалась, но понимала, что если я по жизни не готова к вступительным, то я за такой короткий срок уже не подготовлюсь с нуля, поэтому паниковать смысла нет — будет, что будет, — рассказала Елизавета.
Елизавета отмечает, что ожидание результатов вступительных испытаний прошло мимо нее — волновались только ее друзья. Сама она, по ее словам, устала волноваться: все силы и эмоции остались в июне, в ожидании баллов за ЕГЭ.
Она отметила, что подача документов в НГУ оказалась самой удобной — даже назвала процесс «мечтой».
— Если говорить о системе поступления, то электронные заявки безумно удобные, я рада, что они существуют. Но в большинстве вузов они, как и сами сайты вузов, настолько мудреные и ужасно оформленные, что легче поехать в другой город, нежели понять, как работает сайт. Конкурсные списки в формате Excel-табличек меня убивают. Я не знаю, как можно вообще что-то разобрать в этом мраке из тысячи снилсов, результатов, баллов и всего остального, — закончила девушка.
Надежда Дашкина окончила МАОУ «Гимназия
Она поступила на бюджет в Высшую школу экономики.
— Я прошла во все вузы, куда подавала документы, писала ДВИ (дополнительное вступительное испытание. — Прим. ред.) по биологии в МГУ, прошла туда на бюджет. Волнения не было: я знала, что пройду, ведь у меня высокие баллы. При поступлении возникла проблема в связи с системой приоритетов на «Госуслугах» — если бы знала, то осуществляла бы подачу документов через личные кабинеты вузов, — рассказала Надежда.
В желаемый вуз поступила и единственная в регионе стобалльница по английскому в 2023 году — Надежда Пашковская из гимназии
— Я поступила в НГУ на лингвистику на бюджетной основе. Во время ожидания результатов чувствовала спокойствие и уверенность, не зацикливалась на этом, — рассказала Надежда. — Система поступления в вузы мне не совсем нравится. Взять, например, огромное количество бюджетных мест, которое отдается льготникам или студентам, идущим на целевое обучение, при этом зачастую у таких студентов не самые высокие баллы ЕГЭ. Впоследствии бюджетных мест становится очень мало для обычных людей, которые хотят получить образование на бюджетной основе.
О том, что мешает школьникам сдавать ЕГЭ на высокие баллы, рассказала учитель русского языка, которая ежегодно готовит выпускников к экзамену.