Метель началась в Новосибирске: фото и видео, как город засыпает снегом
Сильный ветер пригнал в город снегопад
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Сильный ветер пригнал в Новосибирск снегопад в воскресенье, 23 октября. Метель быстро засыпает город.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», снег будет идти всю ночь до 06:00 завтрашнего дня. В МЧС по Новосибирской области просят новосибирцев отказаться от поездок и прогулок из-за непогоды.
Видимость из-за метели уже снижена.
Что сейчас происходит в городе, мы показываем в нашей онлайн-трансляции.
Новосибирск сегодня накрыл сильнейший ветер — его скорость достигает 28 м/с. Порывы срывают вывески, валят деревья, а на Станционной, 8 в буквальном смысле без крыши над головой остались жители общежития.