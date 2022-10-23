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Метель началась в Новосибирске: фото и видео, как город засыпает снегом

Сильный ветер пригнал в город снегопад

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В воскресенье непогода заставила многих новосибирцев остаться дома

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Сильный ветер пригнал в Новосибирск снегопад в воскресенье, 23 октября. Метель быстро засыпает город.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», снег будет идти всю ночь до 06:00 завтрашнего дня. В МЧС по Новосибирской области просят новосибирцев отказаться от поездок и прогулок из-за непогоды.

Видимость из-за метели уже снижена.

Снег идет очень интенсивно

Снег идет очень интенсивно

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Что сейчас происходит в городе, мы показываем в нашей онлайн-трансляции.

Новосибирск сегодня накрыл сильнейший ветер — его скорость достигает 28 м/с. Порывы срывают вывески, валят деревья, а на Станционной, 8 в буквальном смысле без крыши над головой остались жители общежития.

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