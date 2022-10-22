Ветер до 22 м/с: новосибирцев предупредили о резком ухудшении погоды
Ожидается мокрый снег и гололед
Новосибирцы получили СМС-рассылку об ухудшении погоды от МЧС. В ближайшие дни в городе ожидаются осадки и ветер.
— По данным ГМЦ, в НСО ожидается резкое похолодание, дождь, мокрый снег, гололедные явления, усиления ветра 17–22 м/с, — говорится в тексте сообщения.
Сегодня, по прогнозу синоптиков, температура днем составит
В воскресенье, 23 октября, будут осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, гололедные явления, отложения мокрого снега. Ветер ночью южный, 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Днем северо-западный, 10–15 м/с, местами порывы до 20 м/с. Ночью будет
24 октября, в понедельник, ожидаются ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью 9–14 м/с с порывами до 19 м/с. Днем — 5–10 м/с. Ночью ожидается
А здесь мы публиковали предварительный прогноз погоды на зиму, который составили Гидрометцентр России и сайт World Weather.