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Тема дняРезкое ухудшение погоды
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Ветер до 22 м/с: новосибирцев предупредили о резком ухудшении погоды

Ожидается мокрый снег и гололед

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Завтра похолодает до +2... +4 градусов

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Новосибирцы получили СМС-рассылку об ухудшении погоды от МЧС. В ближайшие дни в городе ожидаются осадки и ветер.

— По данным ГМЦ, в НСО ожидается резкое похолодание, дождь, мокрый снег, гололедные явления, усиления ветра 17–22 м/с, — говорится в тексте сообщения.

Сегодня, по прогнозу синоптиков, температура днем составит +12... +14 градусов, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, 5–10 м/с.

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В воскресенье, 23 октября, будут осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, гололедные явления, отложения мокрого снега. Ветер ночью южный, 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Днем северо-западный, 10–15 м/с, местами порывы до 20 м/с. Ночью будет +7... +9 градусов, днем понизится до +2... +4 градусов.

24 октября, в понедельник, ожидаются ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью 9–14 м/с с порывами до 19 м/с. Днем — 5–10 м/с. Ночью ожидается 0... -2 градуса, днем — +2... +4 градуса.

А здесь мы публиковали предварительный прогноз погоды на зиму, который составили Гидрометцентр России и сайт World Weather.

УГМСПохолодание
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  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ4
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