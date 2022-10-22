Ветер до 22 м/с: новосибирцев предупредили о резком ухудшении погоды

Новосибирцы получили СМС-рассылку об ухудшении погоды от МЧС. В ближайшие дни в городе ожидаются осадки и ветер.

— По данным ГМЦ, в НСО ожидается резкое похолодание, дождь, мокрый снег, гололедные явления, усиления ветра 17–22 м/с, — говорится в тексте сообщения.