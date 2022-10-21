Резкое похолодание и ветер с порывами до 20 м/с: на выходных в Новосибирске пойдёт снег
Тёплые дни задержатся в городе ненадолго
В Новосибирске в воскресенье, 23 октября, ожидается снег и сильный ветер. Неблагоприятный прогноз объявили новосибирские синоптики.
— На 23 октября неблагоприятный прогноз. Мы ожидаем выход циклона по типу южного, он пойдёт через Северный Казахстан и Южный Урал в направление Омской области через Новосибирск на северо-восток, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — В понедельник ждём резкое похолодание в тылу за холодным фронтом.
При этом синоптики полагают, что снег будет быстро таять и ещё не ляжет плотным покровом.
Завтра, 22 октября, ночью местами небольшой дождь, днём преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +5...+7 градусов, днем +12...+14 градусов.
В воскресенье, 23 октября, будут осадки в виде дождя переходящий в мокрый снег, гололёдные явления, отложения мокрого снега. Ветер ночью южный 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Днем северо-западный 10–15 м/с, местами порывы до 20 м/с. Ночью будет +7...+9 градусов, днем понизиться до +2...+4 градусов.
24 октября, в понедельник, ожидаются ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днём преимущественно без осадков. Ветер западный ночью 9–14 м/с с порывами до 19 м/с. Днем 5–10 м/с. Ночью ожидается 0...-2 градуса, днем +2...+4 градусов.
До прихода зимы осталось совсем немного. Новосибирцы уже начали обновлять гардероб перед холодами, а кто-то планирует, как проведет новогодние праздники или отпуск. Поэтому НГС изучил предварительный прогноз погоды на зиму, который составили Гидрометцентр России и сайт World Weather.