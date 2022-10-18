Придут ли аномальные морозы? Изучаем прогноз погоды на грядущую зиму в Новосибирске

До прихода зимы осталось полтора месяца. Новосибирцы уже начали обновлять гардероб перед холодами, а кто-то планирует, как проведет новогодние праздники или отпуск. Поэтому НГС изучил предварительный прогноз погоды на зиму, который составили Гидрометцентр России и сайт World Weather. Читайте, к чему нужно готовиться.