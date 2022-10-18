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Придут ли аномальные морозы? Изучаем прогноз погоды на грядущую зиму в Новосибирске

Смотрим, к чему стоит готовиться

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Аномальные морозы могут прийти в феврале

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До прихода зимы осталось полтора месяца. Новосибирцы уже начали обновлять гардероб перед холодами, а кто-то планирует, как проведет новогодние праздники или отпуск. Поэтому НГС изучил предварительный прогноз погоды на зиму, который составили Гидрометцентр России и сайт World Weather. Читайте, к чему нужно готовиться.

Ожидается, что в декабре температура будет в пределах нормы, сообщает Гидрометцентр. Вероятность составляет 60%. Для декабря средняя температура ночью составляет -16,4 градуса, днем -8,9 градуса.

Аномальные холода возможны в западной и восточной частях страны

Аномальные холода возможны в западной и восточной частях страны

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В январе температура ожидается на среднем уровне. При этом в соседнем Красноярске возможны аномальные холода. По данным Гидрометцентра, в январе средняя температура в Новосибирске составляет -12,2 градуса днем и -20,1 градуса ночью.

В северной части страны температура может быть выше нормы

В северной части страны температура может быть выше нормы

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Температура в феврале 2023 года в Новосибирске может быть ниже средних значений. Такая же погода ожидается в соседних регионах. В феврале средняя дневная температура составляет -10,3 градуса, ночная -19,1 градуса.

Аномальный холод возможен и на Дальнем Востоке

Аномальный холод возможен и на Дальнем Востоке

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Сайт World Weather составил предварительный прогноз на декабрь по усредненным данным. По его информации, самыми холодными днями станут 21 и 23 декабря, когда температура опустится до -14 градусов. Ночные температуры будут держаться на уровне -18... -11 градусов.

7, 8, 10, 13, 21, 30 и 31 декабря ожидаются снегопады

7, 8, 10, 13, 21, 30 и 31 декабря ожидаются снегопады

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В январе ожидаются ночные морозы в -20 градусов. Дневные температуры составят -16... -10 градусов.

Ожидается, что снегопады в январе будут довольно редко

Ожидается, что снегопады в январе будут довольно редко

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Февраль может стать самым теплым месяцем этой зимой. В конце воздух прогреется до -8... -7 градусов, в остальные дни температура будет держаться на уровне от -14... -9 градусов.

В начале февраля температура ночью может опуститься до -18 градусов, в конце ожидается потепление до -12 градусов.

В начале февраля температура ночью может опуститься до -18 градусов, в конце ожидается потепление до -12 градусов.

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В новосибирском Гидрометцентре НГС сообщили, что пока не подготовили прогноз погоды на зиму 2022–2023 года.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на ноябрь. По данным интернет-сервисов, в Новосибирске ожидаются морозы до -13 градусов и пасмурные дни.

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