Придут ли аномальные морозы? Изучаем прогноз погоды на грядущую зиму в Новосибирске
Смотрим, к чему стоит готовиться
До прихода зимы осталось полтора месяца. Новосибирцы уже начали обновлять гардероб перед холодами, а кто-то планирует, как проведет новогодние праздники или отпуск. Поэтому НГС изучил предварительный прогноз погоды на зиму, который составили Гидрометцентр России и сайт World Weather. Читайте, к чему нужно готовиться.
Ожидается, что в декабре температура будет в пределах нормы, сообщает Гидрометцентр. Вероятность составляет 60%. Для декабря средняя температура ночью составляет -16,4 градуса, днем -8,9 градуса.
В январе температура ожидается на среднем уровне. При этом в соседнем Красноярске возможны аномальные холода. По данным Гидрометцентра, в январе средняя температура в Новосибирске составляет -12,2 градуса днем и -20,1 градуса ночью.
Температура в феврале 2023 года в Новосибирске может быть ниже средних значений. Такая же погода ожидается в соседних регионах. В феврале средняя дневная температура составляет -10,3 градуса, ночная -19,1 градуса.
Сайт World Weather составил предварительный прогноз на декабрь по усредненным данным. По его информации, самыми холодными днями станут 21 и 23 декабря, когда температура опустится до -14 градусов. Ночные температуры будут держаться на уровне
В январе ожидаются ночные морозы в -20 градусов. Дневные температуры составят
Февраль может стать самым теплым месяцем этой зимой. В конце воздух прогреется до
В новосибирском Гидрометцентре НГС сообщили, что пока не подготовили прогноз погоды на зиму 2022–2023 года.
Ранее НГС изучил прогноз погоды на ноябрь. По данным интернет-сервисов, в Новосибирске ожидаются морозы до -13 градусов и пасмурные дни.