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Морозы до -13 градусов и почти без солнца: изучаем прогнозы на ноябрь от трех популярных сервисов

Синоптики используют усредненные данные прошлых лет — результат у всех выходит разным

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Ноябрь 2022-го может выдаться очень снежным

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На популярных сервисах погоды появились долгосрочные прогнозы погоды на ноябрь 2022 года в Новосибирске. Их выводят на основе усредненных данных за прошлые годы. Синоптики берут разные периоды, так что прогнозы у них незначительно, но разнятся.

По данным сервиса «Яндекс.Погода» (выведенными на основе 10-летних наблюдений), в ноябре не будет ни одного солнечного дня. Месяц начнется с невысоких, но всё же плюсовых температур и дождей, но уже к концу первой рабочей недели столбик термометра уйдет в минус и повалит снег.

По данным «Яндекс.Погоды», о солнце в ноябре новосибирцы смогут только мечтать — зато снегом завалит весь город

По данным «Яндекс.Погоды», о солнце в ноябре новосибирцы смогут только мечтать — зато снегом завалит весь город

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Сервис «Погода Mail.ru» рассчитал прогноз на основе данных за последние 14 лет. Насколько снежным будет ноябрь, он не указывает, зато дает представление о дневных и ночных температурах: +1... +3 градуса и небольшой минус после захода Солнца в первые два дня, а после — плавное похолодание. Самым морозным днем, согласно прогнозу синоптиков, станет суббота, 26 ноября: ночью похолодает до -13 градусов.

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Сервис «World-weather» отмечает, что его прогноз строится на данных за прошлые годы, без уточнения длительности периода. Температурные ожидания портала сходятся с версиями «Яндекса» и Mail.ru. Осадков сервис ожидает гораздо меньше, чем «Яндекс», зато ясных дней будет больше: в течение 8 суток сайт прогнозирует переменную облачность, а в субботу, 5 ноября; воскресенье, 13 ноября, и понедельник, 28 ноября, должно быть солнечно.

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В конце сентября Новосибирск засыпало первым снегом — получилась настоящая репетиция зимы.

ПогодаДолгосрочный прогноз погоды
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