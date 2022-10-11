Морозы до -13 градусов и почти без солнца: изучаем прогнозы на ноябрь от трех популярных сервисов
Синоптики используют усредненные данные прошлых лет — результат у всех выходит разным
На популярных сервисах погоды появились долгосрочные прогнозы погоды на ноябрь 2022 года в Новосибирске. Их выводят на основе усредненных данных за прошлые годы. Синоптики берут разные периоды, так что прогнозы у них незначительно, но разнятся.
По данным сервиса «Яндекс.Погода» (выведенными на основе 10-летних наблюдений), в ноябре не будет ни одного солнечного дня. Месяц начнется с невысоких, но всё же плюсовых температур и дождей, но уже к концу первой рабочей недели столбик термометра уйдет в минус и повалит снег.
Сервис «Погода Mail.ru» рассчитал прогноз на основе данных за последние 14 лет. Насколько снежным будет ноябрь, он не указывает, зато дает представление о дневных и ночных температурах:
Сервис «World-weather» отмечает, что его прогноз строится на данных за прошлые годы, без уточнения длительности периода. Температурные ожидания портала сходятся с версиями «Яндекса» и Mail.ru. Осадков сервис ожидает гораздо меньше, чем «Яндекс», зато ясных дней будет больше: в течение 8 суток сайт прогнозирует переменную облачность, а в субботу, 5 ноября; воскресенье, 13 ноября, и понедельник, 28 ноября, должно быть солнечно.
В конце сентября Новосибирск засыпало первым снегом — получилась настоящая репетиция зимы.