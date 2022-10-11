Морозы до -13 градусов и почти без солнца: изучаем прогнозы на ноябрь от трех популярных сервисов

Сервис «World-weather» отмечает, что его прогноз строится на данных за прошлые годы, без уточнения длительности периода. Температурные ожидания портала сходятся с версиями «Яндекса» и Mail.ru. Осадков сервис ожидает гораздо меньше, чем «Яндекс», зато ясных дней будет больше: в течение 8 суток сайт прогнозирует переменную облачность, а в субботу, 5 ноября; воскресенье, 13 ноября, и понедельник, 28 ноября, должно быть солнечно.