Циклон из степей: в Новосибирске три дня будет лить дождь
Ветер может усилиться до 14 м/с
В Новосибирске ожидаются дожди с 18 по 20 октября. Температура может опуститься до +1 градуса.
— Дожди связаны с выходом южного циклона, который пришел из казахстанских степей. Мы будем на его периферии, поэтому осадки сохраняются, — сообщил НГС дежурный синоптик ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Максим Никифоров.
Во вторник, 18 октября, в городе синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Ветер западный силой 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью составит
19 октября местами ожидается небольшой дождь. Температура ночью опустится до
20 октября местами небольшой дождь. Ночная температура составит
Накануне НГС писал о том, какой прогноз на рабочую неделю в Новосибирске составили интернет-сервисы. По их данным, в городе возможен мокрый снег.