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Циклон из степей: в Новосибирске три дня будет лить дождь

Ветер может усилиться до 14 м/с

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В городе возможны слабые и умеренные дожди

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В Новосибирске ожидаются дожди с 18 по 20 октября. Температура может опуститься до +1 градуса.

— Дожди связаны с выходом южного циклона, который пришел из казахстанских степей. Мы будем на его периферии, поэтому осадки сохраняются, — сообщил НГС дежурный синоптик ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Максим Никифоров.

Во вторник, 18 октября, в городе синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Ветер западный силой 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью составит +2… +4 градуса, днем +6… +8 градусов.

19 октября местами ожидается небольшой дождь. Температура ночью опустится до +1… +3 градусов, днем воздух прогреется до +7… +9 градусов. Ожидается юго-западный ветер силой 3–8 м/с.

20 октября местами небольшой дождь. Ночная температура составит +2… +4 градуса, дневная +8… +10 градусов. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер силой 3–8 м/с ночью и 6–11 м/с днем.

Накануне НГС писал о том, какой прогноз на рабочую неделю в Новосибирске составили интернет-сервисы. По их данным, в городе возможен мокрый снег.

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