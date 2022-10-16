Не забудьте зонтик: следующая неделя в Новосибирске будет дождливой — что говорят погодные сервисы

После солнечных выходных в Новосибирске всю неделю будет идти дождь. Рабочая неделя будет холоднее, чем выходные. Температура в некоторые дни может опускаться до +5 градусов. Мы изучили погодные сервисы, чтобы узнать, что ждать от осени с 17 по 23 октября.