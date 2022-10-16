Не забудьте зонтик: следующая неделя в Новосибирске будет дождливой — что говорят погодные сервисы
Температура сильно упадет и станет холоднее
После солнечных выходных в Новосибирске всю неделю будет идти дождь. Рабочая неделя будет холоднее, чем выходные. Температура в некоторые дни может опускаться до +5 градусов. Мы изучили погодные сервисы, чтобы узнать, что ждать от осени с 17 по 23 октября.
По данным «Гисметео», следующая неделя будет дождливой. Самыми дождливыми днями станут понедельник и вторник. Температура будет опускаться в начале недели и достигнет минимальной температуры в среду — будет +5 градусов. К следующим выходным обещают, что станет теплее. В субботу температура поднимется до +10 градусов.
По данным «Яндекс.Погоды», дневные температуры будут колебаться от +5 до +10 градусов. Вторник, 18 октября, станет самым теплым днем. «Яндекс» также сообщает, что в среду возможен дождь со снегом. Самым теплым днем станет суббота, но после нее снова будет +6 градусов. Неделя будет дождливой, но все дожди будут небольшими.
Как сообщают на «Погоде.Мейл», завтра, в понедельник, будет сильный дождь, а температура опустится до +6 градусов. Единственный день, в который не будет идти дождь — суббота. Холоднее всего будет во вторник, температура будет +5 градусов. Ветер начнет подниматься в воскресенье, он будет 9 м/с.
В воскресенье утром, 16 октября, над Новосибирском заметили солнечное гало. Обычно гало — явление зимнее и появляется из-за морозов. В редких случаях гало бывает и в другие времена года.