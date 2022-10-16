Осеннее гало заметили жители Новосибирска — чем оно отличается от зимнего

В воскресенье утром, 16 октября, над Новосибирском заметили солнечное гало. Обычно гало — явление зимнее и появляется из-за морозов. В редких случаях гало бывает и в другие времена года.

— Дело в оптических свойствах среды, через которую проходит свет с дальнейшим визуальным эффектом. Природа этого явления и зимнего гало разная, а оптическое проявление схожее, — рассказал астроном Олег Кашин.



Как мы писали ранее, гало может появляться из-за грязного воздуха. Как объяснила начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова, если зимой свет преломляется в кристаллах льда, то в другое время свет может преломляться из-за мельчащих кусочков пыли.



Сегодня, 16 октября, утром в городе упало качество воздуха. По данным сервиса airvoice.io, качество воздуха достигло 7 из 10 возможных баллов, где 10 — худший результат. Как уточнили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 13:00 14 октября до 19:00 16 октября в городе возможно ухудшение качества воздуха.