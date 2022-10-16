Осеннее гало заметили жители Новосибирска — чем оно отличается от зимнего
Как связаны красивое природное явление и грязный воздух
В воскресенье утром, 16 октября, над Новосибирском заметили солнечное гало. Обычно гало — явление зимнее и появляется из-за морозов. В редких случаях гало бывает и в другие времена года.
— Дело в оптических свойствах среды, через которую проходит свет с дальнейшим визуальным эффектом. Природа этого явления и зимнего гало разная, а оптическое проявление схожее, — рассказал астроном Олег Кашин.
Как мы писали ранее, гало может появляться из-за грязного воздуха. Как объяснила начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова, если зимой свет преломляется в кристаллах льда, то в другое время свет может преломляться из-за мельчащих кусочков пыли.
Сегодня, 16 октября, утром в городе упало качество воздуха. По данным сервиса airvoice.io, качество воздуха достигло 7 из 10 возможных баллов, где 10 — худший результат. Как уточнили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 13:00 14 октября до 19:00 16 октября в городе возможно ухудшение качества воздуха.
— На территории города Новосибирска ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов, — цитирует прогноз пресс-центр мэрии Новосибирска.
Ранее НГС изучил, какие прогнозы составили погодные сервисы на ноябрь. По собранным данным, уже к концу первой рабочей недели месяца столбик термометра уйдет в минус и повалит снег.