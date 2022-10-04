«После снега грибы полезли»: что собирают новосибирские грибники в октябре
Смотрим на их улов и немного завидуем
Снег продержался недолго, поэтому у любителей тихой охоты есть еще время закрыть сезон. В основном сейчас можно собрать подтопольники и грузди.
Смотрим, что удалось найти грибникам Новосибирской области в эти выходные. И радуемся, что теплая погода немного задержится в нашем регионе.
— В Искитиме после снега грибы полезли, так что сезон пока рано закрывать, а кто отчаялся — вперед покорять окрестности Искитима и его районы, — написал вдохновляющий пост подписчик группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022».
В сентябре в Баганском районе Новосибирской области сибирячка нашла необычные черные лисички. В Европе такой гриб считается деликатесом.