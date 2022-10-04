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По грибы, по ягоды

«После снега грибы полезли»: что собирают новосибирские грибники в октябре

Смотрим на их улов и немного завидуем

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ds

Грибы еще можно найти в лесах региона

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Снег продержался недолго, поэтому у любителей тихой охоты есть еще время закрыть сезон. В основном сейчас можно собрать подтопольники и грузди.

Смотрим, что удалось найти грибникам Новосибирской области в эти выходные. И радуемся, что теплая погода немного задержится в нашем регионе.

Октябрьские грузди

Октябрьские грузди

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Грибы из <b class="_">Искитима</b>

Грибы из Искитима

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— В Искитиме после снега грибы полезли, так что сезон пока рано закрывать, а кто отчаялся — вперед покорять окрестности Искитима и его районы, — написал вдохновляющий пост подписчик группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022».

Грибочки из <b class="_">Коченевского района</b>

Грибочки из Коченевского района

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Такая находка с <b class="_">Первомайки</b>

Такая находка с Первомайки

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В сентябре в Баганском районе Новосибирской области сибирячка нашла необычные черные лисички. В Европе такой гриб считается деликатесом.

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ГрибыОсеньТихая охотаГрузди
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