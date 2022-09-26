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Тема дняОбещают мокрый снег
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«Холод с северного побережья»: в Новосибирске на рабочей неделе ждут мокрый снег

Ночью температура опустится до -2 градусов

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ds

Неделя будет дождливой

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В Новосибирске на этой неделе установится холодная погода и пойдет первый снег. Как рассказали синоптики, ночью температура опустится до -2 градусов.

— Воздушная масса с каждым днем будет всё холоднее. Северные процессы и северо-восточные. Начнется рост атмосферного давления и будет снижаться к нам холод с северного побережья из районов Норильска. Осадки постепенно будут переходить в мокрый снег, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.

Во вторник, 27 сентября, ночью преимущественно без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4–9 м/с. Температура ночью будет 0... +2 градуса, днем обещают +6... +8 градусов.

В среду, 28 сентября, обещают умеренные дожди, ночью с мокрым снегом. Ветер северный 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью около 0... +3 градусов, днем — +3... +5 градусов.

В четверг, 29 сентября, ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшой дождь. Ветер северный 3–8 м/с. Ночью температура будет 0... -2 градуса и +2... +4 градуса днем.

В Новосибирске на прошлой неделе началась золотая осень. Фотограф НГС побывал в Ботаническом саду Академгородка и сделал репортаж из самого осеннего места.

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