«Холод с северного побережья»: в Новосибирске на рабочей неделе ждут мокрый снег

В Новосибирске на этой неделе установится холодная погода и пойдет первый снег. Как рассказали синоптики, ночью температура опустится до -2 градусов.

— Воздушная масса с каждым днем будет всё холоднее. Северные процессы и северо-восточные. Начнется рост атмосферного давления и будет снижаться к нам холод с северного побережья из районов Норильска. Осадки постепенно будут переходить в мокрый снег, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.