«Холод с северного побережья»: в Новосибирске на рабочей неделе ждут мокрый снег
Ночью температура опустится до -2 градусов
В Новосибирске на этой неделе установится холодная погода и пойдет первый снег. Как рассказали синоптики, ночью температура опустится до -2 градусов.
— Воздушная масса с каждым днем будет всё холоднее. Северные процессы и северо-восточные. Начнется рост атмосферного давления и будет снижаться к нам холод с северного побережья из районов Норильска. Осадки постепенно будут переходить в мокрый снег, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.
Во вторник, 27 сентября, ночью преимущественно без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный
В среду, 28 сентября, обещают умеренные дожди, ночью с мокрым снегом. Ветер северный
В четверг, 29 сентября, ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшой дождь. Ветер северный
В Новосибирске на прошлой неделе началась золотая осень. Фотограф НГС побывал в Ботаническом саду Академгородка и сделал репортаж из самого осеннего места.