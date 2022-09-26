Прогулка по разноцветному саду: золотая осень наступила в Новосибирске — 10 фотографий из Академгородка

В середине сентября в Новосибирске периодически возникали густые туманы. Зрелище было настолько завораживающим, что в конце недели мы решили побаловать вас впечатляющими фотографиями природного явления, которое в какой-то мере украсило город, придав мегаполису долю таинственности.