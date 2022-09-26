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Прогулка по разноцветному саду: золотая осень наступила в Новосибирске — 10 фотографий из Академгородка

Новосибирцы на выходных выбрались в парки, сады и скверы

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Листья деревьев начали опадать в Новосибирске

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В Новосибирске началась золотая осень. Многие жители города выбрались на выходных в парки, сады и просто в скверы возле дома, чтобы насладиться разноцветными деревьями и запахом осени. Фотограф НГС побывал в Ботаническом саду Академгородка и сделал репортаж из самого осеннего места. Насладитесь перед началом рабочей недели.

Животные тоже готовятся к зиме

Животные тоже готовятся к зиме

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Новосибирцы собирают красивые листья

Новосибирцы собирают красивые листья

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Некоторые растения стали розовыми

Некоторые растения стали розовыми

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Сейчас в лесу по-особенному пахнет осенью

Сейчас в лесу по-особенному пахнет осенью

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Кроны деревьев создают красивый узор

Кроны деревьев создают красивый узор

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Озеро в Академгородке окрасилось в разные цвета

Озеро в Академгородке окрасилось в разные цвета

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Это последние недели, когда в лесу можно неспешно гулять. Скоро все засыпет снегом

Это последние недели, когда в лесу можно неспешно гулять. Скоро все засыпет снегом

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Желтые листья засыпали дорожки для прогулок

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Новосибирцы пошли в Ботанический сад, чтобы насладиться осенним лесом

Новосибирцы пошли в Ботанический сад, чтобы насладиться осенним лесом

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В середине сентября в Новосибирске периодически возникали густые туманы. Зрелище было настолько завораживающим, что в конце недели мы решили побаловать вас впечатляющими фотографиями природного явления, которое в какой-то мере украсило город, придав мегаполису долю таинственности.

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