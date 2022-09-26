Прогулка по разноцветному саду: золотая осень наступила в Новосибирске — 10 фотографий из Академгородка
Новосибирцы на выходных выбрались в парки, сады и скверы
В Новосибирске началась золотая осень. Многие жители города выбрались на выходных в парки, сады и просто в скверы возле дома, чтобы насладиться разноцветными деревьями и запахом осени. Фотограф НГС побывал в Ботаническом саду Академгородка и сделал репортаж из самого осеннего места. Насладитесь перед началом рабочей недели.
В середине сентября в Новосибирске периодически возникали густые туманы. Зрелище было настолько завораживающим, что в конце недели мы решили побаловать вас впечатляющими фотографиями природного явления, которое в какой-то мере украсило город, придав мегаполису долю таинственности.