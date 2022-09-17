Утро туманное: 10 завораживающих фото, как Новосибирск погружался во мглу
Утренний туман на этой неделе стал поводом для впечатляющего фоторепортажа
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13 сентября утром на Новосибирск опустился густой туман. Зрелище оказалось настолько завораживающим, что в конце недели мы решили побаловать вас впечатляющими фотографиями природного явления, которое в какой-то мере украсило город, придав мегаполису долю таинственности.
В середине июня самолет, выполнявший рейс Москва — Новосибирск, не смог приземлиться в Толмачево из-за неблагоприятных метеоусловий.