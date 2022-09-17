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Утро туманное: 10 завораживающих фото, как Новосибирск погружался во мглу

Утренний туман на этой неделе стал поводом для впечатляющего фоторепортажа

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Горожане отмечают, что во время тумана Новосибирск выглядит как в фильме ужасов

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13 сентября утром на Новосибирск опустился густой туман. Зрелище оказалось настолько завораживающим, что в конце недели мы решили побаловать вас впечатляющими фотографиями природного явления, которое в какой-то мере украсило город, придав мегаполису долю таинственности.

Кучевые облака будто спустились на строящийся ЛДС

Кучевые облака будто спустились на строящийся ЛДС

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Туман был настолько плотным, что от ТЭЦ остались только дымящиеся трубы

Туман был настолько плотным, что от ТЭЦ остались только дымящиеся трубы

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Чуть позже открылась более живописная картина

Чуть позже открылась более живописная картина

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Фото сделано в микрорайоне Ясный Берег

Фото сделано в микрорайоне Ясный Берег

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На половину города будто сошла снежная лавина

На половину города будто сошла снежная лавина

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Частный сектор Лесоперевалки будто оказался в фильме-катастрофе

Частный сектор Лесоперевалки будто оказался в фильме-катастрофе

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Жители верхних этажей могли почувствовать себя на вершине облаков

Жители верхних этажей могли почувствовать себя на вершине облаков

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Утром 13 сентября автолюбителей просили быть внимательными на дорогах — видимость на проезжей части стремилась к нулю

Утром 13 сентября автолюбителей просили быть внимательными на дорогах — видимость на проезжей части стремилась к нулю

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К середине дня от тумана в городе не осталось и следа, но остались замечательные фотографии

К середине дня от тумана в городе не осталось и следа, но остались замечательные фотографии

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В середине июня самолет, выполнявший рейс Москва — Новосибирск, не смог приземлиться в Толмачево из-за неблагоприятных метеоусловий.

НовосибирскТуманФото
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