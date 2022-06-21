Рейс из Москвы в Новосибирск приземлился в Барнауле из-за метеоусловий
Перед этим он сделал несколько кругов над Толмачево
Сегодня утром, 21 июня, в Новосибирске не смог приземлиться самолет авиакомпании S7, который летел из Москвы. Его отправили в аэропорт Барнаула.
— Самолет не смог приземлиться из-за метеоусловий. Уже вернулся, — сообщили НГС в пресс-службе аэропорта Толмачево.
Как сообщила подписчица паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», самолет сделал несколько кругов над Толмачево, а затем отправился на посадку в Барнаул.
— Вылетели рейсом из Москвы в 21:15 и должны были прилететь в Новосибирск в 05:04. Когда начали подлетать к Толмачево, капитан воздушного судна проинформировал нас о том, что из-за тумана мы покружимся над городом минут 30, и если ситуация не изменится, полетим на запасной аэродром в Барнаул, — рассказала женщина.
НГС направил запрос в авиакомпанию S7, чтобы узнать подробности происшествия.
18 июня S7 отменила рейс из Томска в Новосибирск, и пассажирам пришлось добираться на автобусе за счет авиакомпании. После этого прокуратура инициировала проверку.