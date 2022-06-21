Рейс из Москвы в Новосибирск приземлился в Барнауле из-за метеоусловий

НГС направил запрос в авиакомпанию S7, чтобы узнать подробности происшествия.

18 июня S7 отменила рейс из Томска в Новосибирск, и пассажирам пришлось добираться на автобусе за счет авиакомпании. После этого прокуратура инициировала проверку.