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Рейс из Москвы в Новосибирск приземлился в Барнауле из-за метеоусловий

Перед этим он сделал несколько кругов над Толмачево

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Сегодня утром в Толмачево были неблагоприятные погодные условия

Сегодня утром в Толмачево были неблагоприятные погодные условия

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Сегодня утром, 21 июня, в Новосибирске не смог приземлиться самолет авиакомпании S7, который летел из Москвы. Его отправили в аэропорт Барнаула.

— Самолет не смог приземлиться из-за метеоусловий. Уже вернулся, — сообщили НГС в пресс-службе аэропорта Толмачево.

Самолет кружился над аэропортом

Самолет кружился над аэропортом

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Как сообщила подписчица паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», самолет сделал несколько кругов над Толмачево, а затем отправился на посадку в Барнаул.

— Вылетели рейсом из Москвы в 21:15 и должны были прилететь в Новосибирск в 05:04. Когда начали подлетать к Толмачево, капитан воздушного судна проинформировал нас о том, что из-за тумана мы покружимся над городом минут 30, и если ситуация не изменится, полетим на запасной аэродром в Барнаул, — рассказала женщина.

НГС направил запрос в авиакомпанию S7, чтобы узнать подробности происшествия.

18 июня S7 отменила рейс из Томска в Новосибирск, и пассажирам пришлось добираться на автобусе за счет авиакомпании. После этого прокуратура инициировала проверку.

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