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Проблема

Пешеход выбежал на дорогу, врезался в машину и пнул ее из мести — прав ли он

Умышленное причинение ущерба на значительную сумму — это уже уголовная ответственность, но кто прав в ДТП?

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Пешеход врезается в машину

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Сегодня изучаем классическую ситуацию на переходе: пешеход, не убедившись полностью в отсутствии машин, попадает под авто. В нашем конкретном примере пострадавший еще и бежал, еще и с телефоном в руках. После ДТП он попинал машину — на этом оппоненты расстались. Но кто же неправ в этой ситуации — разбираем подробней.

Пересечение проспекта Дзержинского и улицы Волочаевской. Вот машины с проспекта поворачивают направо на Волочаевскую, при повороте они должны пропускать пешеходов. Появляется бегущий парень, через мгновение он врезается в одну из машин и падает. Встает, затем пинает дверь, затем пинает сзади, после чего удаляется — смотрите видео.

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Видео: АСТ-54

Если внимательно присмотреться, можно увидеть, что пешеход бежал с рукой, поднесенной к правому уху, — очевидно, говорил по телефону. И не перестал говорить и далее, после удара. Что же касается водителя, мы видим, что он движется как бы вторым рядом, хотя поворот в этом месте разрешен только из правого ряда. Но непонятно, сразу ли поворачивал водитель из второго ряда или уже перестроился в зоне перекрестка.

— По ПДД, пешеход переходит дорогу на пешеходном переходе и должен быть прав — знак «пешеходный переход» ему позволяет это делать безопасно. Но пешеход должен именно переходить проезжую часть, а не перебегать, а наш товарищ несется с бешеной скоростью и ничего перед собой не видит, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая. — Ну уж бить по автомобилю вообще ни в какие ворота не лезет, так как это уже умышленное нанесение ущерба транспортному средству. И тут уже не правила дорожного движения вступают в силу, а гражданско-правовые отношения. Можно и в судебную инстанцию угодить для решения вопроса о материальном ущербе.

Как бы то ни было, виновность или невиновность в ДТП — это одна история, а нанесение повреждений автомобилю — совсем другая. Пешеход, вероятно, обидевшись, сначала пинает дверь машины, затем наносит удар сзади, возможно, по бамперу. После этого парень уходит, а машина сразу уезжает как ни в чем не бывало. А ведь мог попасться такой водитель, который пинков по машине противнику не простил бы.

Кстати говоря, умышленное причинение ущерба на значительную сумму — это уже уголовная ответственность по ст. 167 УК.

Ч. 1 ст. 167 УК РФ. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

А значительный ущерб у нас сейчас стартует от 5 тысяч рублей. Ремонт даже одной двери потянет на 7–10 тысяч, так что прежде чем бежать с телефоном в руках через дорогу, а потом ломать чужое авто, стоит хорошенько подумать.

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