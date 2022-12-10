Пешеход выбежал на дорогу, врезался в машину и пнул ее из мести — прав ли он

— По ПДД, пешеход переходит дорогу на пешеходном переходе и должен быть прав — знак «пешеходный переход» ему позволяет это делать безопасно. Но пешеход должен именно переходить проезжую часть, а не перебегать, а наш товарищ несется с бешеной скоростью и ничего перед собой не видит, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая. — Ну уж бить по автомобилю вообще ни в какие ворота не лезет, так как это уже умышленное нанесение ущерба транспортному средству. И тут уже не правила дорожного движения вступают в силу, а гражданско-правовые отношения. Можно и в судебную инстанцию угодить для решения вопроса о материальном ущербе.