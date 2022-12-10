Пешеход выбежал на дорогу, врезался в машину и пнул ее из мести — прав ли он

Сегодня изучаем классическую ситуацию на переходе: пешеход, не убедившись полностью в отсутствии машин, попадает под авто. В нашем конкретном примере пострадавший еще и бежал, еще и с телефоном в руках. После ДТП он попинал машину — на этом оппоненты расстались. Но кто же неправ в этой ситуации — разбираем подробней.
Пересечение проспекта Дзержинского и улицы Волочаевской. Вот машины с проспекта поворачивают направо на Волочаевскую, при повороте они должны пропускать пешеходов. Появляется бегущий парень, через мгновение он врезается в одну из машин и падает. Встает, затем пинает дверь, затем пинает сзади, после чего удаляется — смотрите видео.
Если внимательно присмотреться, можно увидеть, что пешеход бежал с рукой, поднесенной к правому уху, — очевидно, говорил по телефону. И не перестал говорить и далее, после удара. Что же касается водителя, мы видим, что он движется как бы вторым рядом, хотя поворот в этом месте разрешен только из правого ряда. Но непонятно, сразу ли поворачивал водитель из второго ряда или уже перестроился в зоне перекрестка.
— По ПДД, пешеход переходит дорогу на пешеходном переходе и должен быть прав — знак «пешеходный переход» ему позволяет это делать безопасно. Но пешеход должен именно переходить проезжую часть, а не перебегать, а наш товарищ несется с бешеной скоростью и ничего перед собой не видит, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая. — Ну уж бить по автомобилю вообще ни в какие ворота не лезет, так как это уже умышленное нанесение ущерба транспортному средству. И тут уже не правила дорожного движения вступают в силу, а гражданско-правовые отношения. Можно и в судебную инстанцию угодить для решения вопроса о материальном ущербе.
Как бы то ни было, виновность или невиновность в ДТП — это одна история, а нанесение повреждений автомобилю — совсем другая. Пешеход, вероятно, обидевшись, сначала пинает дверь машины, затем наносит удар сзади, возможно, по бамперу. После этого парень уходит, а машина сразу уезжает как ни в чем не бывало. А ведь мог попасться такой водитель, который пинков по машине противнику не простил бы.
Кстати говоря, умышленное причинение ущерба на значительную сумму — это уже уголовная ответственность по
А значительный ущерб у нас сейчас стартует от 5 тысяч рублей. Ремонт даже одной двери потянет на 7–10 тысяч, так что прежде чем бежать с телефоном в руках через дорогу, а потом ломать чужое авто, стоит хорошенько подумать.
Почитайте еще, как гонщик на Toyota Mark II пролетел на свой зеленый и попал под КАМАЗ, — кого назначат виновным.