«Автомашина "Москвич", новая модель!». Вспоминаем историю этих авто в СССР — за что их любили и ненавидели

Сегодня Сергей Собянин заявил, что на московском заводе Renault, который перешел под контроль правительства Москвы, будут выпускать автомобили под легендарной советской маркой «Москвич». Пока точно непонятно, что это будет за машина: может быть, что-то технически близкое к автомобильным платформам компании Renault и платформам АВТОВАЗа. А может быть, и нет — главным технологическим партнером завода станет КАМАЗ. MSK1.RU решил вспомнить историю «Москвича», что это была за машина, за что ее любили и за что ненавидели. Подробнее — в личных воспоминаниях авторедактора Дмитрия Косенко.
Эпиграф.
— А премию куда денешь?
— На полагающуюся мне по закону премию я по совету друзей решил приобрести автомашину «Москвич». Новая модель! («Бриллиантовая рука», 1969 год)
Автомашина (раньше именно так говорили) «Москвич» была известна в народе и до
В середине 50-х появился «Москвич-402», это была уже собственная разработка советских инженеров. По сравнению с шикарной «Волгой»
В 60-х годах появился, пожалуй, самый популярный в СССР «Москвич» —
«Москвич» этого поколения стал одним из самых массовых автомобилей Советского Союза. Машина хорошо продавалась и за границу, участвовала в международных ралли, где неплохо себя показывала. Автомобиль ценили за надежность, ремонтопригодность, проходимость, хорошую управляемость.
С «Москвичом-412» у меня связаны личные воспоминания, такой был у моего дяди — веселый золотистый автомобильчик очень распространенного тогда цвета охра. И вот мы гостили в деревне, я помню, как рано утром «Москвич» заводился, чтобы ехать на рыбалку, и тарахтел своим неповторимым урчанием мотора. Моторы «Жигулей» издавали совсем другой звук, больше похожий на шелест.
И «Москвич» стал моим первым автомобилем, в который я сел за руль и полноценно управлял. Не на коленках у дяди, а сам — со сцеплением, с переключением передач, со всеми делами. Это был
На основе 412-го потом появились переработанные версии 2138, 2140, была люксовая модель
Сейчас к советским автомобилям проявляется большой ностальгический интерес, и «Москвичи» — не исключение. Многие люди покупают старые экземпляры и реставрируют их: вот, например, посмотрите на этого оранжевого красавца. Но самый шик — заполучить автомобиль в оригинальном заводском состоянии, без следов износа, так называемую капсулу времени.