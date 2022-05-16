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«Автомашина "Москвич", новая модель!». Вспоминаем историю этих авто в СССР — за что их любили и ненавидели

Сергей Собянин заявил, что на московском заводе Renault будут выпускать автомобили «Москвич»

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Дмитрий Косенко и «Москвич-412», 2006 год

Дмитрий Косенко и «Москвич-412», 2006 год

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Сегодня Сергей Собянин заявил, что на московском заводе Renault, который перешел под контроль правительства Москвы, будут выпускать автомобили под легендарной советской маркой «Москвич». Пока точно непонятно, что это будет за машина: может быть, что-то технически близкое к автомобильным платформам компании Renault и платформам АВТОВАЗа. А может быть, и нет — главным технологическим партнером завода станет КАМАЗ. MSK1.RU решил вспомнить историю «Москвича», что это была за машина, за что ее любили и за что ненавидели. Подробнее — в личных воспоминаниях авторедактора Дмитрия Косенко.

Эпиграф.

— А премию куда денешь?

— На полагающуюся мне по закону премию я по совету друзей решил приобрести автомашину «Москвич». Новая модель! («Бриллиантовая рука», 1969 год)

Автомашина (раньше именно так говорили) «Москвич» была известна в народе и до 60-х годов, когда сначала выпускались модели на основе немецкого Opel Kadett. Это были «Москвичи»-400–401 с различными версиями кузова. Одним из самых интересных был грузопассажирский «Москвич-Буратино» 401–422, который изготавливали с использованием дерева — из него делали двери, крышу, заднюю часть. Связано это было с экономией металла в послевоенные годы, по этой же причине до наших дней дошли буквально единицы «Буратин», один такой сохранился и был отреставрирован в Новосибирске.

«Москвич-408» из дерева

«Москвич-408» из дерева

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В середине 50-х появился «Москвич-402», это была уже собственная разработка советских инженеров. По сравнению с шикарной «Волгой» ГАЗ-21 это был относительно доступный для граждан автомобиль, насколько вообще так можно говорить про те, советские годы. Все-таки личные машины имелись у совсем тонкой прослойки общества.

В 60-х годах появился, пожалуй, самый популярный в СССР «Москвич» — 408-й, более известный по модификации 412. Тот самый, с плавниками на задних крыльях, с узнаваемо рычащим мотором, с большими лупоглазыми фарами. Однако на том вишневом «Москвиче-408» из «Бриллиантовой руки» мы видим сдвоенные фары поменьше — считается, что такие модификации шли в основном на экспорт.

«Москвич-408» из «Бриллиантовой руки»

«Москвич-408» из «Бриллиантовой руки»

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«Москвич» этого поколения стал одним из самых массовых автомобилей Советского Союза. Машина хорошо продавалась и за границу, участвовала в международных ралли, где неплохо себя показывала. Автомобиль ценили за надежность, ремонтопригодность, проходимость, хорошую управляемость.

С «Москвичом-412» у меня связаны личные воспоминания, такой был у моего дяди — веселый золотистый автомобильчик очень распространенного тогда цвета охра. И вот мы гостили в деревне, я помню, как рано утром «Москвич» заводился, чтобы ехать на рыбалку, и тарахтел своим неповторимым урчанием мотора. Моторы «Жигулей» издавали совсем другой звук, больше похожий на шелест.

Раньше делали тонюсенькие рули

Раньше делали тонюсенькие рули

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И «Москвич» стал моим первым автомобилем, в который я сел за руль и полноценно управлял. Не на коленках у дяди, а сам — со сцеплением, с переключением передач, со всеми делами. Это был 1987-й год, мне стукнуло 12 лет — незабываемые ощущения. «Москвич» сей почти дошел до наших дней, он эксплуатировался на даче в середине 2000-х годов. Тогда мы уже были разбалованы автоматическими коробками передач, и я даже не мог нормально тронуться, что оказалось запечатлено на видео.

Модель 2138

Модель 2138

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На основе 412-го потом появились переработанные версии 2138, 2140, была люксовая модель 2140 SL с улучшенным интерьером. В 1986 году заднеприводное семейство «Москвичей» ушло на покой, а на смену пришла совершенно новая модель 2141 с передним приводом, увеличенными габаритами, вместительным салоном, современной по тем временам начинкой. И это была последняя модель этой марки — в середине 90-х на ее основе делали всяких «Святогоров» и «Юриев Долгоруких», но успеха они не снискали. В марте 2002 года конвейер московского завода АЗЛК остановился и уже никогда не был запущен. За всю историю было выпущено 5 миллионов «Москвичей».

«Москвич» после реставрации

«Москвич» после реставрации

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Сейчас к советским автомобилям проявляется большой ностальгический интерес, и «Москвичи» — не исключение. Многие люди покупают старые экземпляры и реставрируют их: вот, например, посмотрите на этого оранжевого красавца. Но самый шик — заполучить автомобиль в оригинальном заводском состоянии, без следов износа, так называемую капсулу времени.

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