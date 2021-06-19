Гонщик на «Мазде» объезжал пробку по встречке и протаранил «Тойоту» — смотрим, кто и как виноват

В рубрике «Куда ты рулишь?» — новая история из серии «один едет с нарушением, другой в него врезается». Только недавно мы публиковали разбор, как водители едут по запрещенной для них траектории (обочине, выделенке, встречке), теряют приоритет и признаются по суду виновными. На этот раз «Мазда» объезжала пробку по встречке и в нее врезалась «Тойота», выезжавшая с прилегающей территории — подробнее в нашем обзоре.



«Северо-Чемской» жилмассив, улица Комсомольская, машины в сторону площади Маркса стоят в пробке в два ряда. С парковки ТЦ «Магеллан» в освободившееся место протискивается белая «Тойота», желающая повернуть налево на Комсомольскую. В этот момент по встречной полосе летит серая «Мазда», объезжающая пробку, происходит столкновение — смотрите видео.