Гонщик на «Мазде» объезжал пробку по встречке и протаранил «Тойоту» — смотрим, кто и как виноват

На Северо-Чемском «Мазда» объезжала пробку по встречке и попала в ДТП
В рубрике «Куда ты рулишь?» — новая история из серии «один едет с нарушением, другой в него врезается». Только недавно мы публиковали разбор, как водители едут по запрещенной для них траектории (обочине, выделенке, встречке), теряют приоритет и признаются по суду виновными. На этот раз «Мазда» объезжала пробку по встречке и в нее врезалась «Тойота», выезжавшая с прилегающей территории — подробнее в нашем обзоре.
«Северо-Чемской» жилмассив, улица Комсомольская, машины в сторону площади Маркса стоят в пробке в два ряда. С парковки ТЦ «Магеллан» в освободившееся место протискивается белая «Тойота», желающая повернуть налево на Комсомольскую. В этот момент по встречной полосе летит серая «Мазда», объезжающая пробку, происходит столкновение — смотрите видео.
Итак, мы имеем два факта. Водитель «Тойоты» выезжал со второстепенной и обязан был уступить всем, кто на главной. При этом водитель «Мазды» двигался по запрещенной для него траектории, обгонял по встречке. Даже если там нет сплошной линии разметки, обгонять затор ему было нельзя согласно
«Водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если <...> по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу».
Разъяснение Верховного суда гласит, что такие нарушители теряют приоритет и могут быть признаны виновными. «Водитель транспортного средства, движущегося в нарушение ПДД РФ по траектории, движение по которой не допускается <...>, не имеет преимущественного права движения, и у других водителей (например, выезжающих с прилегающей территории или осуществляющих поворот) отсутствует обязанность уступить ему дорогу».
— В данной ситуации принять решение смогут только сотрудники ГИБДД, но я бы применила
Вполне вероятно, что на разборе в ГИБДД виновным по старинке признают все-таки водителя «Тойоты». Тогда ему прямая дорога в суд, поскольку практика показывает, что на основе разъяснения Верховного суда судьи на местах принимают решения не в пользу таких нарушителей, как на «Мазде».