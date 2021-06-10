Люди против «обочечников». Как засудить тех, кто объезжает вас по обочине или выделенке

Впрочем, это только внутренний документ судебной системы, для ГИБДД суд не указ. Поэтому в большинстве случаев при оформлении ДТП и первичном разборе инспекторы ориентируются на привычные понятия о приоритете: прав тот, кто справа, кто не перестраивался и т. д. К примеру, вы выезжаете со второстепенной дороги на трассу, а в вас врезается летящее по обочине авто — всё повесят на вас.

— Органы ГИБДД проводят административный разбор, устанавливают виновного. Да, они действуют еще по старой практике, которая не соответствует этим разъяснениям суда. Если спорная ситуация, они умывают руки и выносят определение о прекращении производства по делу в связи с невозможностью установить виновного. Тогда приходится обращаться в суд, — объясняет директор компании «Автоюрист» Денис Алмазов.

Да, действительно, применить это правило может только суд. Необходимо подавать исковое заявление, в котором предметно ссылаться на указанное выше постановление пленума Верховного суда. И суды сейчас действительно выносят решение не в пользу «обочечников» и прочих нарушителей.