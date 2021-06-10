Люди против «обочечников». Как засудить тех, кто объезжает вас по обочине или выделенке

Летняя пора, дачный сезон — и вновь актуальна тема наших любимых «обочечников». Езда по обочине в теплое время года в Новосибирске и пригородах носит массовый характер, сотни самых умных водителей объезжают пробки на всех дачных направлениях и по пути к Обскому морю. Также становится все больше автомобилистов, двигающихся по выделенным полосам; и те и другие, поскольку нарушают ПДД, теряют свой приоритет. А значит в случае аварии их можно засудить и потребовать выплат. Подробнее о том, как это сделать, в нашем материале.
Один из последних примеров с ездой по выделенке — на Красном проспекте BMW X6 летел по спецполосе и протаранил поворачивающий к Дому быта Renault. По действующим правилам, BMW формально имел приоритет, поскольку направление движения не менял, а Renault как раз менял траекторию. В таких случаях сотрудники ГИБДД не напрягаются и на разборах выносят решение в пользу таких, как водитель BMW. Однако общественность придерживается другого мнения — в нашем голосовании большая часть читателей назвала виновником именно водителя BMW.
Множество таких дел доходило до разбирательства в судах, и в итоге Верховному суду России пришлось дать разъяснения, как определять виновника в подобных случаях. До сих пор об этом знают немногие.
Постановление пленума ВС РФ от 25.06.2019 №20. Водитель транспортного средства, движущегося в нарушение ПДД РФ по траектории, движение по которой не допускается (например, по обочине, во встречном направлении по дороге с односторонним движением), либо въехавшего на перекресток на запрещающий сигнал светофора, жест регулировщика, не имеет преимущественного права движения, и у других водителей (например, выезжающих с прилегающей территории или осуществляющих поворот) отсутствует обязанность уступить ему дорогу.
Впрочем, это только внутренний документ судебной системы, для ГИБДД суд не указ. Поэтому в большинстве случаев при оформлении ДТП и первичном разборе инспекторы ориентируются на привычные понятия о приоритете: прав тот, кто справа, кто не перестраивался и т. д. К примеру, вы выезжаете со второстепенной дороги на трассу, а в вас врезается летящее по обочине авто — всё повесят на вас.
— Органы ГИБДД проводят административный разбор, устанавливают виновного. Да, они действуют еще по старой практике, которая не соответствует этим разъяснениям суда. Если спорная ситуация, они умывают руки и выносят определение о прекращении производства по делу в связи с невозможностью установить виновного. Тогда приходится обращаться в суд, — объясняет директор компании «Автоюрист» Денис Алмазов.
Да, действительно, применить это правило может только суд. Необходимо подавать исковое заявление, в котором предметно ссылаться на указанное выше постановление пленума Верховного суда. И суды сейчас действительно выносят решение не в пользу «обочечников» и прочих нарушителей.
— Вот последний случай: скорая помощь ехала по встречной полосе без сигнализации звуковой и световой. А машина выезжала со второстепенной дороги, скорая бьет эту машину. Изначально ГИБДД не установила, кто виновен. Скорую признали виновной в суде, — рассказывает эксперт.
То же самое и по выделенным полосам: сначала нарушителей оправдывают, но потом засуживают.
— Парень на Land Cruiser ехал по выделенной линии на Красном проспекте, девушка на Toyota Vitz поворачивала на Фрунзе налево. Там была пробка, те, кто ехал по ПДД, ее пропускали, а по выделенке поехал Land Cruiser. Ну и он ее задел по касательной, так бы убил, там скорость была нешуточная. Через суд доказали, что он виноват, не имел приоритета, — вспоминает еще один случай Денис Алмазов.
Итак, что же делаем в случае несправедливого решения?
1. Как объясняет адвокат коллегии «Бойко и партнеры» Мария Соловьева, сначала обжалуем постановление органа ГИБДД у вышестоящего руководства. В случае отказа обжалуем в районном суде в административном порядке.
2. Далее подаем в гражданском порядке исковое заявление в районный суд (по месту жительства ответчика) об установлении вины и взыскании ущерба. Для этого у вас должна быть экспертиза с суммой ущерба. Платим госпошлину (зависит от суммы иска), которую впоследствии также взыскиваем с оппонента.
3. Прилагаем все схемы, протоколы и постановления, которые есть на руках. В суде просим приобщить фото и видео, которые вы заранее благоразумно (надеемся) сделали на месте ДТП. Просим вызвать и опросить свидетелей.
4. Ссылаемся на постановление пленума ВС РФ от 25.06.2019 № 20, кроме того, ссылаемся на уже состоявшиеся решения из судебной практики.
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