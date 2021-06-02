Пока вас бесит пробка, мотоцикл по ней едет: байкер рассказал, за что их ненавидят и почему они нарушают

Если байкер едет со скоростью потока посередине полосы, автомобиль, двигающийся позади мотоциклиста, скрывает его для водителей, движущихся позади на соседних полосах. Условно, водитель видит окно для перестроения впереди автомобиля, двигающегося в соседней полосе, и выполняет опережение и перестроение, не замечая, что в окне со скоростью потока едет мотоциклист. Также мотоциклисты стараются двигаться быстрее потока, чтобы быть более заметными и не создавать опасных ситуаций в междурядье, — и тут мы переходим к скоростям.



Безумные скорости от 150 км/ч и выше



В городе мотоциклисты, как правило, двигаются быстрее скорости потока на 10–30 км/ч. Это пассивная безопасность — при движении быстрее потока мотоциклист всегда в зоне видимости автомобилистов (спереди перед глазами водителей), при старте со светофора мотоциклист, обладая быстрым разгоном, стремится уехать от потока автомобилей, чтобы банально не толкаться между рядами и не создавать аварийных ситуаций.

