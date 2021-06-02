Пока вас бесит пробка, мотоцикл по ней едет: байкер рассказал, за что их ненавидят и почему они нарушают

На прошлой неделе авторедактор НГС Дмитрий Косенко опубликовал свою колонку о том, почему от водителей авто требуют уважения к мотоциклистам за их постоянные нарушения. Новосибирский байкер с большим стажем Евгений Величко вызвался ответить на эту публикацию и подробно рассказал о том, почему они ездят в междурядье, превышают скорость и какова главная причина ненависти к мотоциклистам. Вот его мнение.
Когда читаешь авторские статьи и комментарии в рубрике НГС.Авто, связанные с мотоциклами, считываешь очевидную позицию: «Мотоциклисты систематически нарушают ПДД, летают
Запретное междурядье
Эксперты в статье «Водителя Тойоты обвинили в ДТП с байкером, летящим около
После таких экспертных мнений у многих формируется мнение, что езда на мотоцикле между рядами запрещена, некоторые даже считают, что байкеры должны двигаться строго посередине полосы. Однако это не так, существует лишь запрет на передвижение по линии разметки, пункт ПДД 9.7.
«Если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам. Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь при перестроении».
Мотоциклисты не передвигаются четко по линии разметки, обычно они передвигаются немного быстрее потока, слева или справа от края полосы возле разметки, на это есть объективные причины.
1. Скольжение на разметке.
Байкеры всегда избегают разметки, так как проезд с открытым газом по линии разметки гарантированно вызовет пробуксовку заднего колеса с возможной потерей управления. Поэтому нарушать закон и с высоким риском ездить по линии разметки нет никакого смысла.
2. Дорожные неровности.
Многие знают совет для водителей автомобилей еще с автошколы — «при проезде ям старайся проехать их так, чтобы они оказались между колесами авто». Если байкер будет ехать за автомобилем по центру полосы, из-за отсутствия видимости он банально может влететь в яму или открытый люк, которую водитель спереди благоразумно пропустил между колес. Итог может быть смертелен.
3. Отсутствие видимости и возможности для маневра.
Многие водители автомобилей оправданно не любят двигаться за фурами, так как большие высокие грузовики лишают обзора — теряется возможность самостоятельно контролировать дорожную ситуацию. Для мотоциклиста хорошая обзорность и высокая маневренность — это приоритетный инструмент выживания. При экстренном замедлении тормозной путь мотоциклов в среднем в
Однако при более высоком тормозном пути мотоцикл обладает гораздо большей маневренностью и способен менять полосу движения в
4. Незаметность байкера.
Если байкер едет со скоростью потока посередине полосы, автомобиль, двигающийся позади мотоциклиста, скрывает его для водителей, движущихся позади на соседних полосах. Условно, водитель видит окно для перестроения впереди автомобиля, двигающегося в соседней полосе, и выполняет опережение и перестроение, не замечая, что в окне со скоростью потока едет мотоциклист. Также мотоциклисты стараются двигаться быстрее потока, чтобы быть более заметными и не создавать опасных ситуаций в междурядье, — и тут мы переходим к скоростям.
Безумные скорости от 150 км/ч и выше
В городе мотоциклисты, как правило, двигаются быстрее скорости потока на
Если мотоциклист едет в междурядье 150 км/ч, значит, либо впереди на дороге нет машин или иных препятствий, либо поток едет со скоростью 120 км/ч. На видео в статье про ДТП наглядно видно, что в момент столкновения скорость мотоциклиста была чуть выше скорости автомобиля, примерно +20 км/ч от скорости потока, подозреваю, что около 100–110 км/ч.
Вопрос — почему для водителя, движущегося на скорости выше 100 км/ч, транспортное средство, движущееся на 20 км/ч быстрее по соседней (!) полосе, вдруг становится препятствием, заметить которое является невозможным для человеческого организма?
При перестроении смотреть в зеркала и использовать сигналы поворота — это обязанность каждого водителя. Нет ни единого исключения для игнорирования этих базовых правил безопасности. В конкретном случае в ДТП у водителя «Тойоты» ноль оправданий, ГИБДД сделало абсолютно правильный вывод. Байкер в момент ДТП не нарушил ничего — я не понимаю, зачем эксперты и автор статьи пытаются называть черное белым.
Камон, давайте вообще не будем разбирать конкретные ДТП, просто будем смотреть видеорегистраторы водителей за весь период и искать нарушения — если найдутся, значит нарушитель системный, и плевать на ПДД, вина доказана! Я думаю, почти каждый автолюбитель ежедневно не соблюдает скоростной режим, использует телефон в автомобиле и осуществляет иные мелкие нарушения, которые могут привести к ДТП. По такому же принципу «закэнселить» можно любого автомобилиста.
Являются ли все байкеры поголовно ракетчиками, летающими 150 км/ч в потоке? Безусловно, нет, иначе бы смертей байкеров было больше на порядок. Никто не летает в междурядье 150 км/ч, это фантастика. Понятно, что есть такие персонажи, которые действительно создают негативную репутацию мотоциклистов, но лихачей-автомобилистов на дорогах еще больше, и урон они могут нанести более существенный (вспомним Ефремова или Эдварда Била).
Да, мотоциклисты не стоят в пробках и ездят между рядами, однако, если автомобилисты при перестроении смотрят в зеркала и используют сигналы поворота, междурядье не создает аварийных ситуаций для участников ДТП, а наоборот, снижает риск аварии и плотность пробок.
Давайте признаемся честно — многих просто бесит стоять в пробках, в то время как мотоциклисты по ним двигаются. Однако, может быть, вам стоит просто выучиться на
На этом риторическом вопросе закроем тему с междурядьем и скоростным режимом мотоциклистов и перейдем к основной причине ненависти к мотоциклистам, на мой взгляд, абсолютно оправданной.
«Пердовыхлоп»
Орущие выхлопы раздражают абсолютно всех — и водителей, и пешеходов, и жителей домов, живущих недалеко от дорог с интенсивным движением. Визжащую дешевую китайскую «банку» можно встретить и на автомобиле, и на мотоцикле, однако в процентном соотношении на байках неоригинальный выхлоп встречается гораздо чаще, чем на авто. На это есть две причины, каждая из которых не выдерживает критики.
1. Громкий выхлоп делает мотоциклиста более заметным в потоке.
К сожалению, это популярное в среде байкеров мнение, я часто слышу его от многих знакомых. Не существует ни одного научного исследования, доказывающего снижение аварийности от громкого выхлопа. Кроме того, наличие слуха не является обязательным требованием к водителю любой категории. На улицах Новосибирска ездит большое количество глухонемых водителей, в том числе и такси, и они прекрасно справляются со своими обязанностями, попадают в ДТП не чаще, чем остальные.
Также не стоит забывать про шумоизоляцию и музыкальные системы. Я сам использую интерком в шлеме для прослушивания музыки, еще с функцией шумоподавления — многочасовое прослушивание звука выхлопа (пусть и заводского) нагружает мозг водителя, вызывает головные боли и мешает сосредоточиться на вождении, существует множество научных исследований, подтверждающих этот факт.
По факту байкер с орущим выхлопом просто создает себе головную боль, раздражает всех вокруг и, наоборот, пугает других участников движения, безопасности «пердобанка» не добавляет абсолютно. Хочешь обратить на себя внимание в потоке? Воспользуйся гудком или крутани газ до упора с выжатым сцеплением — даже на стоковом выхлопе тебя 100% услышат, дешевый выхлоп — это точно не твой, бро.
2. Повышение мощности мотоцикла.
В отличие от автомобиля, замена выхлопа на мотоцикле даст более существенную мощность. Во-первых, тюнингованный выхлоп снижает вес мотоцикла (до 15 килограммов), при среднем весе байка в
Однако есть одно жирное но — на дорогах общего пользования можно использовать только лицензированные выхлопные системы, омологированные под
Поэтому подавляющее большинство байкеров покупает выхлоп за
Резюмируя, если не брать во внимание объективную проблему с громким выхлопом, подавляющее большинство мотоциклистов не являются источником повышенной опасности и не заслуживают ненависти к себе. Использование междурядья и стремление ездить быстрее потока продиктовано пассивной безопасностью для байкера, для которого даже самое незначительное ДТП может стать смертельным.
Желаю всем участникам дорожного движения взаимного уважения на дорогах и ректального инсульта — обладателям китайского выхлопа.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции