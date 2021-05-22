Водителя «Тойоты» обвинили в ДТП с байкером, летящим около 150 км/ч по Большевичке в междурядье, — смотрим видео

В новом выпуске рубрики «Куда ты рулишь?» очередное столкновение мотоциклиста с автомобилистом, это произошло на улице Большевистской на высоких скоростях. Просто чудом, согласно сводке ГИБДД, байкер не получил тяжелых увечий, инцидент оформлен как столкновение с материальным ущербом. Смотрим, к чему приводит езда в междурядье и кто по-человечески виноват.



Большевистская, поток движется из центра в сторону разъезда Иня, камера байкера фиксирует быструю езду, перестроения, движение в междурядье между двух автомобилей. Вот очередные две машины, идущие рядом в соседних полосах. Мотоцикл начинает проезжать между ними, но тут белая «Тойота-Королла» в левом ряду начинает смещаться вправо — происходит удар, мотоциклист улетает за обочину — смотрите видео.