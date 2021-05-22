Водителя «Тойоты» обвинили в ДТП с байкером, летящим около 150 км/ч по Большевичке в междурядье, — смотрим видео

В новом выпуске рубрики «Куда ты рулишь?» очередное столкновение мотоциклиста с автомобилистом, это произошло на улице Большевистской на высоких скоростях. Просто чудом, согласно сводке ГИБДД, байкер не получил тяжелых увечий, инцидент оформлен как столкновение с материальным ущербом. Смотрим, к чему приводит езда в междурядье и кто по-человечески виноват.
Большевистская, поток движется из центра в сторону разъезда Иня, камера байкера фиксирует быструю езду, перестроения, движение в междурядье между двух автомобилей. Вот очередные две машины, идущие рядом в соседних полосах. Мотоцикл начинает проезжать между ними, но тут белая «Тойота-Королла» в левом ряду начинает смещаться вправо — происходит удар, мотоциклист улетает за обочину — смотрите видео.
Официально. Как сообщила старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Новосибирску Анна Варнавская,
Да, маневр водителя «Тойоты» непонятен, даже если бы там не было мотоцикла, опасно перестраиваться так близко перед идущей соседней машиной. А может быть, он просто отвлекся, и машину повело вправо. Но и движение мотоцикла безопасным назвать никак нельзя, всю дорогу байкер находится на грани жизни и смерти, высокая скорость, какие-то сантиметры — и всё, задел машину и полетел. Эксперты предпочитают возлагать вину за ДТП именно на мотоциклиста.
— Тут всё очевидно, мотоциклист задел зеркалом зеркало автомобиля, а почему? Потому что ехал между автомобилями, а ведь мотоцикл это просто транспортное средство, которое должно двигаться в ряду согласно полосам движения. Но, как известно, все мотоциклисты предпочитают движение между машинами, то есть между рядов. За что и страдают, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
— Мотоцикл рядность не соблюдал, «Тойота» не убедилась в безопасности маневра перестроения и не включила поворотник. Виноват в большей степени мотоцикл, — говорит директор компании «Автоюрист» Денис Алмазов.
Исходя из конфигурации приборной панели мотоцикла Suzuki GSX и из того, что мы видим на записи, на некоторых участках байкер разгонялся до
Вот так вот, будешь ехать на машине, не заметишь «полет молнии» и окажешься виноват — не контролировал боковой интервал. Хотя, конечно, перестраиваться внезапно и без поворотников тоже не стоит — обязательно заранее включайте сигнал, покажите свое намерение повернуть плавным последовательным смещением из полосы, не следует делать резких маневров.