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Водителя «Тойоты» обвинили в ДТП с байкером, летящим около 150 км/ч по Большевичке в междурядье, — смотрим видео

Изучаем обстоятельства столкновения легковушки и мотоцикла на высокой скорости

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Проскочить между машинами не удалось

Проскочить между машинами не удалось

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В новом выпуске рубрики «Куда ты рулишь?» очередное столкновение мотоциклиста с автомобилистом, это произошло на улице Большевистской на высоких скоростях. Просто чудом, согласно сводке ГИБДД, байкер не получил тяжелых увечий, инцидент оформлен как столкновение с материальным ущербом. Смотрим, к чему приводит езда в междурядье и кто по-человечески виноват.

Большевистская, поток движется из центра в сторону разъезда Иня, камера байкера фиксирует быструю езду, перестроения, движение в междурядье между двух автомобилей. Вот очередные две машины, идущие рядом в соседних полосах. Мотоцикл начинает проезжать между ними, но тут белая «Тойота-Королла» в левом ряду начинает смещаться вправо — происходит удар, мотоциклист улетает за обочину — смотрите видео.

Официально. Как сообщила старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Новосибирску Анна Варнавская, 15 мая в 18 часов у дома на улице Большевистской, 280 произошло ДТП с участием «Тойоты-Короллы» под управлением водителя 1992 года рождения и Suzuki GSX под управлением водителя 1977 года рождения. Водитель «Тойоты» пояснил, что двигался в левом ряду и начал перестроение в правый ряд, после чего в правую сторону произошел удар от мотоцикла. Водитель мотоцикла пояснил, что неожиданно для него автомобиль начал перестраиваться, что спровоцировало ДТП. Предварительно устанавливается нарушение водителя автомобиля: п. 10.1 (несоответствие скорости дорожным условиям) и п. 9.10 (несоблюдение бокового интервала).

Да, маневр водителя «Тойоты» непонятен, даже если бы там не было мотоцикла, опасно перестраиваться так близко перед идущей соседней машиной. А может быть, он просто отвлекся, и машину повело вправо. Но и движение мотоцикла безопасным назвать никак нельзя, всю дорогу байкер находится на грани жизни и смерти, высокая скорость, какие-то сантиметры — и всё, задел машину и полетел. Эксперты предпочитают возлагать вину за ДТП именно на мотоциклиста.

— Тут всё очевидно, мотоциклист задел зеркалом зеркало автомобиля, а почему? Потому что ехал между автомобилями, а ведь мотоцикл это просто транспортное средство, которое должно двигаться в ряду согласно полосам движения. Но, как известно, все мотоциклисты предпочитают движение между машинами, то есть между рядов. За что и страдают, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

— Мотоцикл рядность не соблюдал, «Тойота» не убедилась в безопасности маневра перестроения и не включила поворотник. Виноват в большей степени мотоцикл, — говорит директор компании «Автоюрист» Денис Алмазов.

Исходя из конфигурации приборной панели мотоцикла Suzuki GSX и из того, что мы видим на записи, на некоторых участках байкер разгонялся до 150–160 км/ч. На фото вы видите почти вертикальное положение стрелки на правой шкале (спидометр), это соответствует отметке 160 км/ч на этой модели.

Положение стрелки спидометра мотоцикла

Положение стрелки спидометра мотоцикла

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Вот так вот, будешь ехать на машине, не заметишь «полет молнии» и окажешься виноват — не контролировал боковой интервал. Хотя, конечно, перестраиваться внезапно и без поворотников тоже не стоит — обязательно заранее включайте сигнал, покажите свое намерение повернуть плавным последовательным смещением из полосы, не следует делать резких маневров.

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ДТПКуда ты рулишь?ПДДмотоцикл
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