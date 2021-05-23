«Уважайте мотоциклистов, ведь они нарушают и рискуют». Почему мы должны уважать опасных носящихся байкеров

Мотосезон в разгаре, и полицейские сводки регулярно пополняются всё новыми и новыми ДТП с участием мотоциклистов. Люди, севшие на байки, требуют к себе уважения, хотя огромные скорости и ревущие глушители с их стороны вряд ли назовешь уважением к окружающим. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко рассуждает о том, как общество смирилось с таким поведением байкеров и возводит это в норму.

Перелистываю тут как обычно радиостанции в машине, включаю «Серебряный дождь» (есть такое радио для шибко умных) и натыкаюсь на социальную рекламу про мотоциклистов. Говорящая женщина из динамиков призывает — «Уважайте мотоциклистов!» и тут же уточняет, что они «нарушают» и вообще находятся в зоне риска. «Шта?». Уважать можно хоть кого, но с каких это пор причиной для уважения являются систематические нарушения правил?