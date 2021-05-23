«Уважайте мотоциклистов, ведь они нарушают и рискуют». Почему мы должны уважать опасных носящихся байкеров

Мотосезон в разгаре, и полицейские сводки регулярно пополняются всё новыми и новыми ДТП с участием мотоциклистов. Люди, севшие на байки, требуют к себе уважения, хотя огромные скорости и ревущие глушители с их стороны вряд ли назовешь уважением к окружающим. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко рассуждает о том, как общество смирилось с таким поведением байкеров и возводит это в норму.
Перелистываю тут как обычно радиостанции в машине, включаю «Серебряный дождь» (есть такое радио для шибко умных) и натыкаюсь на социальную рекламу про мотоциклистов. Говорящая женщина из динамиков призывает — «Уважайте мотоциклистов!» и тут же уточняет, что они «нарушают» и вообще находятся в зоне риска. «Шта?». Уважать можно хоть кого, но с каких это пор причиной для уважения являются систематические нарушения правил?
Я не против мотоциклистов, сам был таким (ну ладно не мотоциклистом, ездил на мотороллере в каске за хлебом). Но они сами создали себе такую репутацию, что нарушение ПДД для них является нормой, и общество это даже принимает. Ну подумаешь, что он летит по городу 150 км/ч и появляется в поле зрения водителя автомобиля со скоростью, превышающей скорость реакции человеческого организма. Ну то есть заметить такого байкера и затормозить/отвернуть невозможно, как говорится, ни физически, ни химически.
За это его надо уважать, ведь он в зоне риска. А ничего, что он сам выбрал себе такую судьбу? Каждую минуту быть на волосок от смерти, ведь даже на небольшой скорости человек на мотоцикле не защищен, чего уж говорить про страшные удары на высоких скоростях. Любая трещина в асфальте, камень, маневр машины могут спровоцировать потерю управления и катастрофические последствия. Люди, которые существенно нарушают скоростной режим, они как думают, что бессмертны? Смерть еще хороший исход, а остаться обездвиженным инвалидом в вегетативном состоянии?
И ладно сам пострадает, а ведь может сбить пешехода, причинить травмы водителю, нанести материальный ущерб наконец. Некоторые байкеры намеренно повреждают машины — бьют по зеркалам, заминают двери, если им что-то не понравилось / не пропустили. А потом гаденько сваливают с места. Ревущие глушители — скажи, зачем тебе такой, у тебя ж у самого мозги от постоянной вибрации и грохота усохнут. Проносится подобный байкер по улице, пугает людей, не дает спать жителям домов, заставляет срабатывать автосигнализации — на всё плевать.
Говорят, что невозможно ездить медленно, если под тобой вибрирующий мощный байк — мол, эмоции зашкаливают и отключают голову. Я регулярно езжу на сверхмощных автомобилях по 500–600 «кобыл» (большинство мотиков отдыхает), и что-то мне не приходило в голову разогнаться как ужаленному на Красном проспекте и поиграть в шашечки.
Я даже не против езды в междурядье, если человек спокойно, аккуратно объезжает машины в пробке. Я сам стараюсь подвинуться и пропустить мотоциклиста, если вижу в зеркале. Основные претензии — к запредельным скоростям и ревущим глушителям. И никто ведь систематически с этим не борется — полиция не устраивает рейды, не штрафует, не заставляет приводить глушители в порядок. А общество смирилось — побухтят в интернетах, да и всё, мол, он же мотоциклист, чего с него возьмешь.
Уважать на дороге нужно всех: и водителей, и пешеходов, и байкеров, и самокатчиков — уважать просто так, а не потому, что он нарушает. И не надо делать общественной нормой систематические нарушения ПДД, хоть мотоциклистами, хоть другими участниками движения.
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