Назад в СССР. Разглядываем шикарный лимузин 1955 года, который стоил 40 тысяч советских рублей

— Еще машина могла работать в больнице — вот эта задняя часть была более продленной, был вырез в багажнике специальный, туда могли заноситься носилки. Они также работали в такси, это был как обычный повседневный автомобиль. Можно найти фотографии, как такой автомобиль на площади Ленина катается.