Назад в СССР. Разглядываем шикарный лимузин 1955 года, который стоил 40 тысяч советских рублей

Новосибирец восстановил шикарный лимузин 1955 года выпуска
Сегодня в нашем еженедельном понедельничном обзоре — история советского лимузина ЗИМ
Этот советский ЗИМ
На автомобиль устанавливали
Именно на ЗИМе впервые появился знаменитый «газовский» олень, более известный по
Наш ЗИМ спокойно ржавел и доживал свои дни в деревне, но ему суждено было возродиться и получить вторую полноценную жизнь.
— Машина была куплена в деревне у деда в раздолбанном состоянии. Она была полусгнившая, вся разобранная. Из-за того, что машина сильно длинная, у нее со временем просаживается пол — автомобиль, так скажем, был под углом, — рассказывает Кирилл, сотрудник музея «Ретро 54».
— Вместо старого пола вваривался новый, добавились усиленные кронштейны. Сквозная коррозия была, надо было переваривать кузов. Куски вырезали и вваривали новые. Полная переварка кузова, кузов пескоструился, перекрашивался. Изначально он черный был, решили в красный покрасить.
— Родной двигатель нецелесообразно было оставлять, кушал он много. Решили поставить двигатель от иномарки — 2JZ от «Тойоты-Кроун».
— С завода у машины вообще стоят барабанные тормоза. Мы решили заменить их и поставить от «Тойоты» обычные дисковые тормоза.
— В подвеске все родное осталось, ничего не менялось. Рычаги были ржавые, поверхностная ржавчина, всё это пескоструилось, перекрашивалось в черный цвет.
— С завода у нее вообще никаких зеркал нет, установили вот эти от «Тойоты». Вот так раньше ездили — одно зеркало в салоне. Хромировали все элементы заново.
— Гидроусилитель руля стоит с завода, это намного упрощает эксплуатацию автомобиля в реальном городе. В советское время на автомобили тех лет в принципе гидроусилитель не ставили. Так как это премиальный уже, так скажем, автомобиль, поэтому сюда поставили гидроусилитель.
Огромный салон ЗИМа хранит в себе множество оригинальных деталей — руль, спидометр, часы, различная фурнитура. Но все же с интерьером поработали — перекрасили пластиковые детали, заменили обшивку сидений — сами сиденья остались оригинальными.
— Салон полностью перешили экокожей. С завода салон шел тоже кожаный, мог быть еще комбинированный велюр.
Сейчас автомобиль частенько катает молодоженов. В остальное время на него можно посмотреть в музее.
— Машина могла попадать в частные руки, но по тем временам она стоила 40 тысяч рублей, это были баснословные деньги. В основном её выдавали за какие-то заслуги людям.
— Еще машина могла работать в больнице — вот эта задняя часть была более продленной, был вырез в багажнике специальный, туда могли заноситься носилки. Они также работали в такси, это был как обычный повседневный автомобиль. Можно найти фотографии, как такой автомобиль на площади Ленина катается.
Автомобиль использовался не только как городское такси, он работал на дальних междугородних рейсах, например, перевозил людей из Москвы на юг. Именно ЗИМ
— В эксплуатации никаких проблем не возникало, так как двигатель и коробка японские, а в остальном здесь в принципе ломаться нечему.
— Делалось всё это для того, чтобы люди могли пощупать, потрогать. Показать, что были такие автомобили вообще.
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