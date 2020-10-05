5 октября понедельник
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 4/10
usd 78.09
eur 91.58
Тема дняСколько людей потеряли работу из-за COVID-19

Все новости

Все новости

Назад в СССР. Разглядываем шикарный лимузин 1955 года, который стоил 40 тысяч советских рублей

Когда-то на ЗИМ ГАЗ-12 ездили лучшие люди Советского Союза

4 922
66Обсудить

Поделиться

Так выглядит ЗИМ ГАЗ-12 1955 года. Шикарный, правда?

Так выглядит ЗИМ ГАЗ-12 1955 года. Шикарный, правда?

Новосибирец восстановил шикарный лимузин 1955 года выпуска

Сегодня в нашем еженедельном понедельничном обзоре — история советского лимузина ЗИМ ГАЗ-12, выпущенного в 1955 году. Машина экспонируется в частном новосибирском музее и при этом продолжает жить полноценной жизнью — регулярно катает молодоженов. Как восстанавливали автомобиль, находившийся в плачевном состоянии, как его модернизировали и улучшали, рассказывает Дмитрий Косенко.

5,5-метровый 6-оконный лимузин рассчитан на 6 человек

5,5-метровый 6-оконный лимузин рассчитан на 6 человек

Этот советский ЗИМ ГАЗ-12 был изготовлен в 1955 году на заводе имени Молотова (ЗИМ), который впоследствии стал Горьковским автозаводом. 5,5-метровый 6-оконный лимузин был рассчитан на 6 человек, его масса 2 тонны.

На автомобиль устанавливали <nobr class="_">3,5-литровый</nobr> двигатель V6, который выдавал <nobr class="_">90 л. с.</nobr>

На автомобиль устанавливали 3,5-литровый двигатель V6, который выдавал 90 л. с.

На автомобиль устанавливали 3,5-литровый двигатель V6, который выдавал 90 л. с. и 211 Н*м крутящего момента. Коробка передач — гидромуфта, которая практически заменяла гидроавтомат и позволяла реже переключать передачи.

На машине — ни царапины

На машине — ни царапины

Именно на ЗИМе впервые появился знаменитый «газовский» олень, более известный по 21-й «Волге». Тут оленя можно увидеть на капоте и на рулевом колесе.

Советскому лимузину суждено было возродиться

Советскому лимузину суждено было возродиться

Наш ЗИМ спокойно ржавел и доживал свои дни в деревне, но ему суждено было возродиться и получить вторую полноценную жизнь.

Сложно поверить, что еще несколько лет назад этот автомобиль выглядел совсем иначе — он был ржавый и полусгнивший

Сложно поверить, что еще несколько лет назад этот автомобиль выглядел совсем иначе — он был ржавый и полусгнивший

— Машина была куплена в деревне у деда в раздолбанном состоянии. Она была полусгнившая, вся разобранная. Из-за того, что машина сильно длинная, у нее со временем просаживается пол — автомобиль, так скажем, был под углом, — рассказывает Кирилл, сотрудник музея «Ретро 54».

Полностью вырезался пол

Полностью вырезался пол

— Вместо старого пола вваривался новый, добавились усиленные кронштейны. Сквозная коррозия была, надо было переваривать кузов. Куски вырезали и вваривали новые. Полная переварка кузова, кузов пескоструился, перекрашивался. Изначально он черный был, решили в красный покрасить.

Решили поставить двигатель от иномарки — 2JZ

Решили поставить двигатель от иномарки — 2JZ

— Родной двигатель нецелесообразно было оставлять, кушал он много. Решили поставить двигатель от иномарки — 2JZ от «Тойоты-Кроун». 3-литровый, 6 цилиндров 220 сил, коробка-автомат японская, комплектом был куплен распил — коробка и двигатель.

Были перебраны тормоза

Были перебраны тормоза

— С завода у машины вообще стоят барабанные тормоза. Мы решили заменить их и поставить от «Тойоты» обычные дисковые тормоза.

Подвеска родная

Подвеска родная

— В подвеске все родное осталось, ничего не менялось. Рычаги были ржавые, поверхностная ржавчина, всё это пескоструилось, перекрашивалось в черный цвет.

Зеркала от «Тойоты»

Зеркала от «Тойоты»

— С завода у нее вообще никаких зеркал нет, установили вот эти от «Тойоты». Вот так раньше ездили — одно зеркало в салоне. Хромировали все элементы заново.

Гидроусилитель руля — родной, заводской

Гидроусилитель руля — родной, заводской

— Гидроусилитель руля стоит с завода, это намного упрощает эксплуатацию автомобиля в реальном городе. В советское время на автомобили тех лет в принципе гидроусилитель не ставили. Так как это премиальный уже, так скажем, автомобиль, поэтому сюда поставили гидроусилитель.

В салоне сохранились родные детали

В салоне сохранились родные детали

Огромный салон ЗИМа хранит в себе множество оригинальных деталей — руль, спидометр, часы, различная фурнитура. Но все же с интерьером поработали — перекрасили пластиковые детали, заменили обшивку сидений — сами сиденья остались оригинальными.

Сиденья перешиты

Сиденья перешиты

— Салон полностью перешили экокожей. С завода салон шел тоже кожаный, мог быть еще комбинированный велюр.

Сзади оборудовали столик

Сзади оборудовали столик

Сейчас автомобиль частенько катает молодоженов. В остальное время на него можно посмотреть в музее.

В прошлой жизни ЗИМ был автомобилем для обеспеченных и знаменитых советских граждан, его можно было получить как награду и даже просто купить в магазине<br>

В прошлой жизни ЗИМ был автомобилем для обеспеченных и знаменитых советских граждан, его можно было получить как награду и даже просто купить в магазине

Авто стоило 40 тысяч рублей

Авто стоило 40 тысяч рублей

— Машина могла попадать в частные руки, но по тем временам она стоила 40 тысяч рублей, это были баснословные деньги. В основном её выдавали за какие-то заслуги людям.

ЗИМ работал в больницах и такси

ЗИМ работал в больницах и такси

— Еще машина могла работать в больнице — вот эта задняя часть была более продленной, был вырез в багажнике специальный, туда могли заноситься носилки. Они также работали в такси, это был как обычный повседневный автомобиль. Можно найти фотографии, как такой автомобиль на площади Ленина катается.

Кадр из кинофильма «Зимний вечер в Гаграх»

Кадр из кинофильма «Зимний вечер в Гаграх»

Автомобиль использовался не только как городское такси, он работал на дальних междугородних рейсах, например, перевозил людей из Москвы на юг. Именно ЗИМ ГАЗ-12 в кинофильме «Зимний вечер в Гаграх» везет главного героя Беглова с дочерью в Гагры.

На такой автомобиль сложно не оглянуться

На такой автомобиль сложно не оглянуться

— В эксплуатации никаких проблем не возникало, так как двигатель и коробка японские, а в остальном здесь в принципе ломаться нечему.

Эмблема ЗИМ

Эмблема ЗИМ

— Делалось всё это для того, чтобы люди могли пощупать, потрогать. Показать, что были такие автомобили вообще.

На каких ещё машинах ездят читатели НГС

Александр катается на мотоцикле «Иж Юпитер», который достался ему от отца и 33 года простоял в гараже.

Сергей уже 22 года не расстается со своим Mercedes-Benz 230Е в 124-м кузове и планирует уже никогда не продавать его.

Евгений Кириллов восстановил «Москвич-401» 1956 года выпуска — «старичок» разгоняется до 100 км/ч.

Антон приделал на свой Suzuki Carry ковш для расчистки снега и теперь не зависит от дорожников.

Никита ездит на «Мерседесе» 1985 года выпуска, он рассказал, сколько тратит на ремонт. Смотрите на крепкого «немца» здесь.

Мирон Медведев владеет электрокаром Nissan LEAF и экономит на бензине по 10 тысяч рублей в месяц. Обзор машины можно увидеть здесь.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК10
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ЗИМавто с пробегомраритет
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (66)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!