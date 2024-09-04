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Животные подробности «От импортных родителей»: в Новосибирске продают миниатюрных щенков американской овчарки за 100 тысяч

«От импортных родителей»: в Новосибирске продают миниатюрных щенков американской овчарки за 100 тысяч

В середине сентября малыши будут готовы переехать в новые дома

1 379
5 комментариев

Щенки умеют позировать

В Новосибирске продают милых щенков миниатюрной американской овчарки. Объявление разместили на Avito представители питомника Mystic Facе. Малыши выглядят, будто они игрушечные. Цена каждого щенка — 100 тысяч рублей.

По данным сайта fcidogs.ru, миниатюрную американскую овчарку вывели в Калифорнии в конце 1960-х годов, скрестив мелких австралийских овчарок. Порода зарегистрировали в Национальной Племенной Книге в 1980 году. Изначально порода называлась «миниатюрная австралийская овчарка. Породу использовали для пастьбы мелкого рогатого скота, хорошо выполняли роль домашнего любимца. Стали особенно популярны среди наездников. Сейчас популярны по всему миру.

— Питомник Mystic Facе предлагает к продаже щенков от импортных родителей. Щенки родились 11 июля 2024 года. Девочка — голубой мрамор с голубыми глазами, две девочки — черный триколор и мальчик — черный трикoлop, — указано в объявлении заводчика.

Несколько щенков представлены в окрасе «черный триколор»

Продавец также сообщает, что малыши будут готовы поехать домой в середине сентября. Указано также, что щенки растут в загородном доме в семье, в максимально обогащенной среде.

К моменту переезда к новым владельцам щенков обещают обучить всем премудростям

К моменту переезда в новый дом щенков приучат к пеленке, клетке, всем бытовым манипуляциям, а также будут иметь пакет документов РКФ (Российская кинологическая федерация) , прививки по возрасту. будущим владельцам представители питомника готовы оказать помощь в выращивании и содержании.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

– Малыши находятся в Новосибирске, доставка по всей России, – добавили в питомнике.

На фото представлены милые, словно игрушечные щенки разных окрасов. Судя по фотоснимкам, малыши умеют и любят позировать.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске за 250 тысяч продают черепахового мейн-куна. Леонелле чуть больше года, она крепкая и мускулистая.

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Собака Овчарка Продажа Авито Щенки Животные
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Комментарии
5
Как же всё достало
4 сентября 2024, 08:46
А на площади Лещинского сегодня в 7 утра бегал лось. Прибежал со стороны Н/Данченко, побегал по газону в центре площади и убёг в сторону Горского.
Гость
4 сентября 2024, 08:30
💩💩💩
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