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Животные «Виталя звал его Тузиком»: мать умершего моржа Панасюка ищет хозяев для его неаполитанского мастифа

«Виталя звал его Тузиком»: мать умершего моржа Панасюка ищет хозяев для его неаполитанского мастифа

О смерти самого эпатажного аквайс-спортсмена в Новосибирской области стало известно 10 июля

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Пёс не приспособлен к жизни на улице

Мать известного аквайс-спортсмена Виталия Панасюка, которого не стало 10 июля, ищет нового хозяева для собаки сына. Пост женщины 26 июля опубликовал паблик «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» во «ВКонтакте».

— Умер мой сынок Виталя. у него осталась собака неаполитанский мастиф. Зовут Тео Марко Дино, но Виталя назвал его Тузиком. Виталя очень любил Тузика. Спали вместе на одном диване. Возьмите, пожалуйста, в добрые руки, — обратилась мать Панасюка к жителям ОбьГЭСа, где в последнее время жил спортсмен.

По словам женщины, собака гладкошерстная и может жить только в теплом помещении. Ее привезли Виталию из Краснодара на самолёте.

Мать Виталия не ответила на звонки журналиста НГС.

Виталий Панасюк был одним из самых эпатажных и известных моржей Сибири. Он неоднократно переплывал холодную Обь, посвящал свои спортивные подвиги президенту России, сделал много для популяризации аквайс-спорта в Новосибирской области. В 2014 году Панасюк взял в жены Ольгу Выдрину, которая тоже практиковала закаливания. Бракосочетание проходило в проруби при температуре в -25 градусов и порывистом ветре.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске волонтёры ищут новых хозяев глухому белоснежному коту Беляшику.

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