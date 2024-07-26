«Виталя звал его Тузиком»: мать умершего моржа Панасюка ищет хозяев для его неаполитанского мастифа

Пёс не приспособлен к жизни на улице Источник: На ОбьГЭСе (Новосибирск) / «ВКонтакте»











Мать известного аквайс-спортсмена Виталия Панасюка, которого не стало 10 июля, ищет нового хозяева для собаки сына. Пост женщины 26 июля опубликовал паблик «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» во «ВКонтакте».



— Умер мой сынок Виталя. у него осталась собака неаполитанский мастиф. Зовут Тео Марко Дино, но Виталя назвал его Тузиком. Виталя очень любил Тузика. Спали вместе на одном диване. Возьмите, пожалуйста, в добрые руки, — обратилась мать Панасюка к жителям ОбьГЭСа, где в последнее время жил спортсмен.



По словам женщины, собака гладкошерстная и может жить только в теплом помещении. Ее привезли Виталию из Краснодара на самолёте.



Мать Виталия не ответила на звонки журналиста НГС.

Виталий Панасюк был одним из самых эпатажных и известных моржей Сибири. Он неоднократно переплывал холодную Обь, посвящал свои спортивные подвиги президенту России, сделал много для популяризации аквайс-спорта в Новосибирской области. В 2014 году Панасюк взял в жены Ольгу Выдрину, которая тоже практиковала закаливания. Бракосочетание проходило в проруби при температуре в -25 градусов и порывистом ветре.



Ранее сообщалось, что в Новосибирске волонтёры ищут новых хозяев глухому белоснежному коту Беляшику.