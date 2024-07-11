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Город Умер самый эпатажный новосибирский морж: чем известен Виталий Панасюк

Умер самый эпатажный новосибирский морж: чем известен Виталий Панасюк

Прощание состоится 11 июля в нижней зоне Академгородка

3 867
33 комментария
Виталий Панасюк выступал организатором и участником множества зимних заплывов, в том числе тематических

11 июля в новосибирском Академгородке состоится прощание с известным моржом Виталием Панасюком. Эту информацию НГС удалось подтвердить в прощальном зале. О смерти спортсмена сообщил автомобильный паблик «АвтоБердск» во «ВКонтакте».

— Умер Виталий Панасюк. У участника нашей группы на 55 году жизни отказало сердце. Земля пухом неоднозначному, но безусловно активному человеку и выдающемуся аквайс-спортсмену, — сообщил «Автобердск».

Виталий Панасюк был одним из самых эпатажных и известных моржей Сибири. Он неоднократно переплывал холодную Обь, посвящал свои спортивные подвиги президенту России, сделал много для популяризации аквайс-спорта в Новосибирске. Ранее жил в Бердске, последние пять лет — на Шлюзе.

В 2014 году Панасюк взял в жены Ольгу Выдрину, которая тоже практиковала закаливания. Бракосочетание проходило в проруби при температуре в -25 градусов и порывистом ветре. Но это не помешало Виталию облачиться в белые трусы и бабочку, а Ольге — в фату и белый купальник. К проруби счастливую невесту привезли на снегоходе, а после быстрого заплыва закутали в одеяло и увезли.

Редакция NGS.ru приносит соболезнования родным и близким Виталия Панасюка.

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Комментарии
33
КапибаРррра
11 июля 2024, 11:19
вот тебе и спортсмен...
265861561
11 июля 2024, 11:18
Может быть как раз такое закаливание и привело к такой короткой жизни?
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