Умер самый эпатажный новосибирский морж: чем известен Виталий Панасюк

Виталий Панасюк выступал организатором и участником множества зимних заплывов, в том числе тематических Источник: Александр Ощепков











11 июля в новосибирском Академгородке состоится прощание с известным моржом Виталием Панасюком. Эту информацию НГС удалось подтвердить в прощальном зале. О смерти спортсмена сообщил автомобильный паблик «АвтоБердск» во «ВКонтакте».



— Умер Виталий Панасюк. У участника нашей группы на 55 году жизни отказало сердце. Земля пухом неоднозначному, но безусловно активному человеку и выдающемуся аквайс-спортсмену, — сообщил «Автобердск».



Виталий Панасюк был одним из самых эпатажных и известных моржей Сибири. Он неоднократно переплывал холодную Обь, посвящал свои спортивные подвиги президенту России, сделал много для популяризации аквайс-спорта в Новосибирске. Ранее жил в Бердске, последние пять лет — на Шлюзе.



В 2014 году Панасюк взял в жены Ольгу Выдрину, которая тоже практиковала закаливания. Бракосочетание проходило в проруби при температуре в -25 градусов и порывистом ветре. Но это не помешало Виталию облачиться в белые трусы и бабочку, а Ольге — в фату и белый купальник. К проруби счастливую невесту привезли на снегоходе, а после быстрого заплыва закутали в одеяло и увезли.



Редакция NGS.ru приносит соболезнования родным и близким Виталия Панасюка.