Все понимает жестами: в Новосибирске ищут дом глухому ангорскому коту Беляшику

Кот Беляшик ждет нового хозяина Источник: предоставлено Вероникой Панкратовой











В Новосибирске волонтёры ищут новых хозяев глухому белоснежному коту Беляшику. Информацией об этом с НГС поделилась зооволонтёр Вероника Панкратова.



Девушка рассказала, что примерно год назад Беляшика нашел мужчина и оставил у себя. Несколько дней назад новосибирец попал в больницу, у него больше не будет возможности ухаживать за котом полноценно.



— Ласковый, социальный кот. У белых котов типа турецкой ангоры это весьма часто встречается. Но глухота нисколько не мешает ему жить, он прекрасно всё понимает жестами, — рассказала НГС Вероника Панкратова.



Сейчас волонтёры ищут для Беляшика новый дом. Но есть одно условие — новые владельцы должны жить в квартире, а не в частном доме, чтобы кот снова не потерялся.

