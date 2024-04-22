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Животные Все понимает жестами: в Новосибирске ищут дом глухому ангорскому коту Беляшику

Все понимает жестами: в Новосибирске ищут дом глухому ангорскому коту Беляшику

Глухота нисколько не мешает жить коту

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Кот Беляшик ждет нового хозяина

В Новосибирске волонтёры ищут новых хозяев глухому белоснежному коту Беляшику. Информацией об этом с НГС поделилась зооволонтёр Вероника Панкратова.

Девушка рассказала, что примерно год назад Беляшика нашел мужчина и оставил у себя. Несколько дней назад новосибирец попал в больницу, у него больше не будет возможности ухаживать за котом полноценно.

— Ласковый, социальный кот. У белых котов типа турецкой ангоры это весьма часто встречается. Но глухота нисколько не мешает ему жить, он прекрасно всё понимает жестами, — рассказала НГС Вероника Панкратова.

Сейчас волонтёры ищут для Беляшика новый дом. Но есть одно условие — новые владельцы должны жить в квартире, а не в частном доме, чтобы кот снова не потерялся.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу щенков американской акиты с милыми ушками. За каждого просят по 100 тысяч рублей.

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Новосибирск Кот Животные
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