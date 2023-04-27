После нападения собак на детей депутаты решили вернуть отстрел бездомных животных. Почему прежний закон не сработал?

Власти снова решили радикально взяться за решение проблемы с бездомными животными. 12 апреля в Госдуму поступил законопроект, согласно которому губернаторам регионов и заксобраниям хотят предоставить возможность самостоятельно устанавливать на своих территориях порядок обращения с бездомными животными. По статистике Роспотребнадзора, ежегодно с бездомными собаками сталкиваются от 250 до 300 тысяч человек. Чаще всего такие встречи заканчиваются укусами (например, в 2022 году в медицинские организации обратилось более 228 тысяч человек), но бывают случаи, когда собаки загрызают людей насмерть. В последнее время чаще всего жертвами таких нападений становятся дети. В марте в Свердловской области собачья стая загнала детей на горку во дворе, но эта история закончилась благополучно. 16 апреля в Оренбурге животные загрызли насмерть 8-летнего ребенка, а 17 апреля в Чите собаки напали на детсадовца.
Эти происшествия вызвали большой резонанс, и правительство РФ уже поддержало новый законопроект, объяснив это тем, что в некоторых регионах страны сложилась «неблагоприятная обстановка» с бездомными животными. В отзыве правительства указано, что предлагаемые изменения вполне обоснованны и будут обеспечивать безопасность и законные интересы граждан, поскольку будут предотвращать «вред жизни и здоровью» от животных без владельцев. Означает ли это, что теперь власти регионов смогут самостоятельно решать, какими способами бороться с этой проблемой, вплоть до отстрела животных?
Нападения на детей
В последние два месяца произошло несколько резонансных случаев нападения собак на детей. В марте в Свердловской области (поселок Рудничный) собачья стая загнала детей на горку во дворе. Псы рычали и лаяли, пока на крики детей не сбежались родители.
— Дети играли на улице на снежной куче в «царя горы». Потом я услышала крики своего сына, выглянула в окно и увидела, что они стоят на горке. Собаки лаяли, сын кричал: «Мама, они нас сгрызут!» Они действительно вели себя агрессивно и пытались схватить их, — рассказала мать одного из школьников. — Я выскочила, начала кричать и отгонять их. Тут же подбежал еще мужчина, помог.
По словам местных жителей, собак прикормили охранники общежития, которое находится неподалеку. Позднее в правительстве Свердловской области сообщили, что на территории поселка отловили и поместили в приют шесть бездомных собак, а сам отлов проходит регулярно.
16 апреля в Оренбурге стая собак насмерть загрызла 8-летнего ребенка в районе гаражного кооператива. По словам очевидцев, мальчик гулял с другом, и в какой-то момент им навстречу выбежала собака. Ребенок испугался и побежал, в этот момент на него накинулась стая бездомных собак. Как сообщает «КП-Оренбург», мальчик был из многодетной семьи. Жители города начали собирать подписи под петицией об отставке главы Оренбурга Сергея Салмина.
После этого случая Законодательное собрание Оренбургской области предложило не возвращать собак на прежнее место после отлова и вернуть процедуру их умерщвления, разработанная депутатами инициатива направлена в Госдуму и Совет Федерации. Областной парламент предложил в числе прочих как крайнюю меру умерщвление животных гуманными методами. Рассматривается три случая, при которых эта процедура возможна:
- при наличии у животного немотивированной агрессивности в поведении, установленной специалистами;
- при необходимости прекращения непереносимых физических страданий животного или неизлечимых последствий острой травмы;
- если в течение 30 дней с момента поступления животного в приют не найден новый владелец.
17 апреля в Чите стая собак напала на детсадовца — ребенок оказался в больнице.
— Я крик ребенка услышала и рев собак. Выбежала из-за ограды, где с детьми гуляла. Мальчик к женщине подбежал, она его в магазин завела. А вечером продавец мне сказала, что его сильно покусали, на скорой увезли. Оказалось, это сын соседки, — рассказывала корреспондентам CHITA.RU очевидица, добавив, что за 40 минут до происшествия прогоняла этих же собак со двора.
В Чите ввели режим повышенной готовности после того, как губернатор Александр Осипов поручил «принять меры по удалению собак» из края.
Как закон работает сейчас
С 2019 года в России законодательно запущен метод ОСВВ: «Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат». Он пришел в Россию из Европы еще в начале XXI века, но регионы применяли его выборочно, на свое усмотрение. Первая версия закона об ответственном обращении с животными была принята еще в 2011 году, но через пять лет отправилась на доработку. Согласно нынешней версии, большая часть собак после стерилизации и вакцинации возвращается обратно в среду обитания. При таком подходе в приюте собака проводит порядка трех недель: сначала сидит на карантине, потом проходит ряд процедур (стерилизация или кастрация, вакцинация), а еще спустя дней десять отпускается в тот же район, где была поймана. Усыпляют лишь тяжелобольных животных после заключения ветеринарного врача, в приютах же пожизненно остаются жить только агрессивные собаки.
Тем не менее на практике с этим законом возникают проблемы. Чтобы его выполнять, нужны как минимум три составляющие: желание администрации, наличие вменяемого честного подрядчика и достаточное финансирование. Мало где все эти факторы совпадают. В некоторых регионах не хватает приютов (в других помещениях размещать отловленных животных нельзя), нет денег на отлов, медицинскую помощь и содержание собак. Еще одна общая проблема — это тарифы, которые на федеральном уровне не установлены (решение принимают местные власти). Услуги по отлову, стерилизации и вакцинации животных выполняют подрядчики, которых администрация выбирает с помощью тендеров.
— Это региональные решения, и закупки делают по 44-ФЗ, — говорил директор нижегородского приюта «Зоозащита-НН» Владимир Гройсман. — Допустим, выделено изначально 10 тысяч рублей на все манипуляции, приходит несколько заявителей, они начинают торговаться на уменьшение. За счет чего это уменьшение? Шить не рассасывающимися нитками, кормить отходами. Нормальный подрядчик не станет участвовать в конкурсе, где за отлов, стерилизацию, содержание (20 дней) платят 2 тысячи рублей. Таким образом, коррупция еще больше растет.
Депутат Госдумы Владимир Бурматов, известный как один из сторонников закона, тоже уверен, что проблема лишь в его исполнении. По его словам, с момента внесения в нижнюю палату парламента в 2010 году закон существенно изменился: теперь отловленных животных вовсе не обязательно выпускать из приютов обратно в среду обитания, и регионам дано право оставлять их в приютах навсегда, заниматься их пристройством, запрещать самовыгул, реализовывать льготные программы стерилизации. Правда, пользуются этими возможностями, по наблюдениям депутата, далеко не все регионы. Причины зачастую в сложившихся коррупционных практиках.
Безвозвратный отлов
Новый законопроект даtт право региональным властям использовать «дополнительные мероприятия» по отношению к бездомным животным. По словам омского зоозащитника и юриста Игоря Пушкаря, под этой фразой подразумевается система безвозвратного отлова, при котором животных ловят и уничтожают.
— Эта система действовала у нас с 1921-го до 2019 года, почти сто лет выделялись колоссальные деньги на этот отлов. Ни в одном регионе нашей страны за это время проблема [с бездомными животными] так и не решилась. Почему? Очень серьезные деньги просто-напросто разворовывались, — пояснил зоозащитник. — В муниципальных и региональных структурах были компании, которые занимались отловом и уничтожением. Когда вы что-то уничтожаете, результат легче скрыть: животных можно было одних и тех же ловить по кругу и даже не убивать, просто отчитываться перед администрацией. В итоге деньги разворовывались, а результата не было.
Также, по словам Игоря Пушкаря, если какое-то количество животных изымается из городской среды, а кормовая база остается на прежнем уровне, то воспроизводство у бездомных собак начинается еще активнее.
— Этот способ противоречит современным научным знаниям. Еще в 1995 году Всемирное общество защиты животных и ВОЗ готовили указания для контроля безнадзорных собак. Там было указано, что местные власти вместе с волонтерами должны раздавать владельцам собак листовки с информацией о стерилизации домашних животных. Депутаты думают примитивно и считают, что если мы начнем собак убивать, то их станет меньше, как и обращений граждан. Инициаторы этого закона пытаются вернуть нас в прошлое, — считает юрист.
Категорично к этому методу относится и депутат Госдумы Владимир Бурматов, который также обращает внимание на то, что при безвозвратном отлове процветала коррупция:
— Раньше это была «распильная» коррупционная статья, и до принятия закона по всей стране на ней разворовывалось до двух миллиардов рублей ежегодно. Всегда на этой теме сидели компании, приближенные к главам, и всё это замечательно осваивалось, а теперь со стороны таких глав идет открытый, нарочитый саботаж исполнения закона: хочется вернуть старые схемы.
Саботаж же, по словам Бурматова, выражается в низкой активности по пристройству приютских животных, а также открытом воровстве (например, выпуск на волю животных, стерилизованных только по документам).
— В законе по ОСВВ есть норма, которая запрещает умерщвлять животное, за исключением тех случаев, когда оно тяжело болеет и шанса выздороветь нет. Теперь у региональных властей есть право не соблюдать эти нормы, — объясняет Игорь Пушкарь. — И после того как они получат право расширять способы регулирования численности, то отдадут это право муниципалитетам, чтобы те принимали окончательное конкретное решение путем референдума или опроса. Таким образом, каким-нибудь деревням, где нет денег ни на что, скажут: как будем собак отлавливать, содержать, кормить? Что они ответят? У них нет денег на это. Поэтому нас подводят к тому, что нижние уровни власти будут вынуждены заниматься безвозвратным отловом, потому что денег у них очень мало либо нет совсем.
Зоозащитники против
После известий о внесении законопроекта возле здания Госдумы в Москве собрались десятки зоозащитников. Зооволонтеры и команда флешмоба «Против Эвтаназии Животных» подавали свои обращения против этого законопроекта. Руководитель движения «Альянс защитников животных» Юрий Корецкий рассказывал корреспондентам MSK1.RU, зачем они собрались возле Госдумы:
— Внесли законопроект, по которому хотят дать регионам самостоятельно решать, как работать с бездомными животными. Сейчас же их нужно отлавливать, стерилизовать и отдавать в приюты. Если его примут, то их могут начать отстреливать, усыплять... Это массовая бойня животных. Защитники стихийно организовались, чтобы не допустить этого. На сегодняшний день мы собрали около трех тысяч подписей.
Через полчаса после начала мероприятия к зданию Госдумы приехала полиция, которая задержала активистов. Юрист Игорь Пушкарь отметил, что зоозащитники не смирятся с этим и законопроект станет серьезной проблемой для власти.
— В первую очередь законодатели должны ввести ответственность для людей за самовыгул, пытаться как-то остановить это. Люди так и будут выпускать животных самостоятельно гулять на улицу, оставлять на дачах, выбрасывать. У нас вроде это запрещено, а ответственности нет никакой: ни штрафов, ни предупреждения, — удивился Игорь Пушкарь.
Госдума будет рассматривать законопроект в мае — именно тогда будет ясно, каких изменений стоит ждать по решению проблемы с бездомными животными.