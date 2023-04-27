После нападения собак на детей депутаты решили вернуть отстрел бездомных животных. Почему прежний закон не сработал?

Нападения на детей

В последние два месяца произошло несколько резонансных случаев нападения собак на детей. В марте в Свердловской области (поселок Рудничный) собачья стая загнала детей на горку во дворе. Псы рычали и лаяли, пока на крики детей не сбежались родители.

— Дети играли на улице на снежной куче в «царя горы». Потом я услышала крики своего сына, выглянула в окно и увидела, что они стоят на горке. Собаки лаяли, сын кричал: «Мама, они нас сгрызут!» Они действительно вели себя агрессивно и пытались схватить их, — рассказала мать одного из школьников. — Я выскочила, начала кричать и отгонять их. Тут же подбежал еще мужчина, помог.

