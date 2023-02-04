freedom
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 3/10
usd 70.38
eur 76.73
Тема дняПробка из-за сломанного светофора
Все новости
Все новости

«Наскиталась по городу»: грустная овчарка из трамвая № 13 нашла новую хозяйку

Собаке дали новое имя — Пальма

2 903

Пока еще Пальма очень худая

Поделиться

Жительница Новосибирска Олеся Храмойкина стала хозяйкой овчарки, которая ездила в трамвае № 13 и по описанию была грустной. Олеся профессионально занимается дрессировкой собак. Овчарка получила новое имя — Пальма.

— Друзья друзей ее вчера подобрали на площади Калинина. Она за ними пришла на Овражную. Временно приютили, хотели себе оставить, но так как понятия не имеют, как обращаться с собакой, решили отдать нам. Собака находится в небольшом стрессе. Ну, видимо наскиталась по городу. Очень худенькая, прям кости торчат. Сама Пальма очень адекватная, подружилась с нашими другими собаками и котом, — рассказала корреспонденту НГС Олеся Храмойкина.

Пальма уже поладила с детьми, даже с годовалым ребенком. Олеся также держит питомник немецких овчарок.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Животное растрогало жителей города

Видео: предоставлено читателем НГС

Видео с овчаркой появилось в соцсетях 1 февраля. Собака ехала в трамвае, но вышла и потерялась. После этого ее видели в разных частях Октябрьского района. Собаку даже несколько раз пытались забрать, но она уходила.

В Новосибирске в конце января эвакуировали собаку с острова Отдыха на Оби напротив улицы Второй Обской — за животным на аэроботе отправились спасатели МАСС. Следил за спасательной операцией фотограф НГС.

По теме

ДрессировкаЖивотноеОвчаркаСобака
  • ЛАЙК19
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter