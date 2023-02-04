«Наскиталась по городу»: грустная овчарка из трамвая № 13 нашла новую хозяйку

Жительница Новосибирска Олеся Храмойкина стала хозяйкой овчарки, которая ездила в трамвае
— Друзья друзей ее вчера подобрали на площади Калинина. Она за ними пришла на Овражную. Временно приютили, хотели себе оставить, но так как понятия не имеют, как обращаться с собакой, решили отдать нам. Собака находится в небольшом стрессе. Ну, видимо наскиталась по городу. Очень худенькая, прям кости торчат. Сама Пальма очень адекватная, подружилась с нашими другими собаками и котом, — рассказала корреспонденту НГС Олеся Храмойкина.
Пальма уже поладила с детьми, даже с годовалым ребенком. Олеся также держит питомник немецких овчарок.
Видео с овчаркой появилось в соцсетях 1 февраля. Собака ехала в трамвае, но вышла и потерялась. После этого ее видели в разных частях Октябрьского района. Собаку даже несколько раз пытались забрать, но она уходила.
В Новосибирске в конце января эвакуировали собаку с острова Отдыха на Оби напротив улицы Второй Обской — за животным на аэроботе отправились спасатели МАСС. Следил за спасательной операцией фотограф НГС.