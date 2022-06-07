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Чем занимаются животные Новосибирского зоопарка с наступлением лета — 17 кадров (найдите на них себя)

Каждый зверек нашел себе занятие по душе. Забавно, но мы с вами летом занимаемся тем же

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Животные в Новосибирском зоопарке стали гораздо активнее

Животные в Новосибирском зоопарке стали гораздо активнее

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С наступлением лета животные в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило стали активнее — усатые теперь чаще покидают свои домики и радуют посетителей своим видом.

Фотограф НГС Александр Ощепков решил воспользоваться моментом и сделал несколько забавных кадров.

Красотка лиса все еще не хочет просыпаться — во время съемки она встречала гостей неохотно и пряталась за пушистым хвостом

Красотка лиса все еще не хочет просыпаться — во время съемки она встречала гостей неохотно и пряталась за пушистым хвостом

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А вот малыш енот так активен, что, кажется, способен вылезти из клетки

А вот малыш енот так активен, что, кажется, способен вылезти из клетки

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Согласитесь, лето — идеальное время для развлечений? Такой же точки зрения придерживается ворон. Он не упустил возможности поиграться с товарищами по вольеру

Согласитесь, лето — идеальное время для развлечений? Такой же точки зрения придерживается ворон. Он не упустил возможности поиграться с товарищами по вольеру

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Также часто на публике стали появляться малыши в сопровождении своих родителей

Также часто на публике стали появляться малыши в сопровождении своих родителей

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Им еще предстоит многому научиться. Сейчас для этого самое время

Им еще предстоит многому научиться. Сейчас для этого самое время

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А вот белая сова, любительница ночного образа жизни, кажется, не так уж довольна дневным активностям

А вот белая сова, любительница ночного образа жизни, кажется, не так уж довольна дневным активностям

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Мартышка Бразза решила перекусить на свежем воздухе

Мартышка Бразза решила перекусить на свежем воздухе

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Аргали улыбнулся в камеру фотографа

Аргали улыбнулся в камеру фотографа

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Белые мишки, самые крупные из ныне живущих наземных хищников, проводят время у бассейна в своем вольере

Белые мишки, самые крупные из ныне живущих наземных хищников, проводят время у бассейна в своем вольере

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Черный волк решил прикорнуть на солнышке

Черный волк решил прикорнуть на солнышке

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Его примеру последовал и величественный царь зверей

Его примеру последовал и величественный царь зверей

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Красавец сервал был бы тоже не прочь вздремнуть, но, кажется, он остался недоволен съемкой

Красавец сервал был бы тоже не прочь вздремнуть, но, кажется, он остался недоволен съемкой

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У птиц особое раздолье. На солнышке их хохолки выглядят особенно красиво, а потому можно спокойно покорять противоположный пол и заинтересованных посетителей зоопарка

У птиц особое раздолье. На солнышке их хохолки выглядят особенно красиво, а потому можно спокойно покорять противоположный пол и заинтересованных посетителей зоопарка

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А еще на солнце можно поухаживать за собой. Тигр, например, решил умыться

А еще на солнце можно поухаживать за собой. Тигр, например, решил умыться

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Другая величественная кошка, леопард, позировала для фотографий посетителей

Другая величественная кошка, леопард, позировала для фотографий посетителей

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Сейчас идеальное время, чтобы застать большинство животных на виду в вольерах

Сейчас идеальное время, чтобы застать большинство животных на виду в вольерах

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Новосибирский блогер Роман Паулов снял видео с крадущимся манулом в московском зоопарке. На видео попал манул Тимофей, которого два года назад привезли в Москву из Новосибирска.

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