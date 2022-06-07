Чем занимаются животные Новосибирского зоопарка с наступлением лета — 17 кадров (найдите на них себя)
Каждый зверек нашел себе занятие по душе. Забавно, но мы с вами летом занимаемся тем же
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С наступлением лета животные в Новосибирском зоопарке имени
Фотограф НГС Александр Ощепков решил воспользоваться моментом и сделал несколько забавных кадров.
Новосибирский блогер Роман Паулов снял видео с крадущимся манулом в московском зоопарке. На видео попал манул Тимофей, которого два года назад привезли в Москву из Новосибирска.